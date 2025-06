‚Moře se nemůže stát divokým západem,‘ varoval šéf OSN. V Nice se jedná o budoucnosti oceánů

Ve francouzském Nice se koná až do pátku konference OSN o světových oceánech. Jejím hlavním cílem je prosadit ratifikaci Smlouvy o volném moři, která vstoupí v platnost, jakmile jí podepíše 60 zemí. Dosud jí podpořilo 50 států, Česká republika mezi nimi není. Dohoda, sepsána před dvěma lety, počítá s tím, že do roku 2030 bude 30 procent mezinárodních vod chráněno jako mořské rezervace. Cílem je zachovat ohrožený mořský ekosystém. Nice (Francie) 14:56 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální tajemník OSN António Guterres a francouzský prezident Emmanuel Macron na konferenci OSN o světových oceánech v Nice | Foto: Laurent Cipriani/Pool | Zdroj: Reuters

„Hluboké moře se nemůže stát divokým západem,“ varoval ve svém projevu generální tajemník OSN António Guterres. Navázal na něj francouzský prezident Emmanuel Macron, který odsoudil bezohledné dobývání mořského dna za účelem vlastního obohacení. „Oceán není na prodej. Je to společný majetek,“ prohlásil Macron a dodal „ekonomické aktivity narušují mořskou biologickou rozmanitost a mohou ji zničit.“

Výroky politiků pravděpodobně reagují na dubnové rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který podpořil hlubinnou těžbu v mezinárodních vodách za účelem zlepšit přístup Spojených států ke strategickým nerostům.

Na konferenci se kromě hlubokomořské těžby řešil například rybolov, plastové znečištění a dopad klimatické změny. Zvláštní pozornost vzbuzuje tzv. rybolov vlečnými sítěmi, který vede k nekontrolovanému zabíjení velkého počtu mořských živočichů.

Web BBC upozorňuje, že přestože by Smlouvu o volném moři podepsalo dostatek zemí, na tento způsob rybolovu by to nemělo pravděpodobně vliv. Smlouva totiž neobsahuje ustanovení, které by rybolov vlečnými sítěmi zakazovalo.

Obavy vědců

Vědci varují před možnými škodami, které může způsobit těžba na dně oceánů. Minulý týden se jich sešlo přes 2 000 a vyzvali vlády, aby hlubinné dobývání pozastavily a nejprve zhodnotily jeho dopady.

Přes 30 zemí postoj světových vědců podporuje a volá po moratoriu. „Víme dost o problémech oceánů na to, aby světoví lídři učinili správné rozhodnutí o záchraně našich oceánů,“ říká vědkyně z University of California Diva Amon na webu News for Kids. Americký prezident, ale od svého výnosu nehodlá ustoupit.