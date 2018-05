Herec Freeman se omluvil za chování k ženám, obvinily ho z obtěžování

Oceňovaného amerického herce Morgana Freemana nařklo několik žen z nevhodného chování včetně nepatřičných dotyků či nemístných komentářů. Ve čtvrtek o tom informovala televize CNN, která získala výpovědi 16 žen, z nichž polovina se považuje za oběti a zbytek za svědkyně Freemanova počínání. Osmdesátiletý herec se mezitím omluvil všem, které jeho chování pobouřilo či znevážilo. Los Angeles 22:01 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Morgan Freeman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jedna z žen, která s Freemanem pracovala na kriminální komedii Loupež ve velkém stylu (2017), televizi řekla, že se práce rychle změnila na sedm měsíců obtěžování a trápení.

Tvrdí, že Freeman se jí nevhodně dotýkal a měl takřka denně průpovídky na její postavu a oblečení. Řekla také, že se jí jednou opakovaně pokusil zvednout sukni s dotazem, zda má kalhotky.

Další žena, která působila v produkčním štábu kriminálky Podfukáři (2013), vypověděla, že herec ji a její asistentku opakovaně sexuálně obtěžoval tím, jak se vyjadřoval o jejich fyzických přednostech. „Věděly jsme, že když měl přijít, že nemáme nosit žádné svršky, které by ukazovaly naše prsa, že nemáme nosit nic, co by ukazovalo naše pozadí, tedy nenosit nic přiléhavého,“ řekla.

„Každý, kdo mě zná či kdo se mnou pracoval, ví, že nejsem někdo, kdo by záměrně ostatní urážel,“ uvedl Freeman v prohlášení, ze kterého citoval magazín Variety. „Omlouvám se každému, kdo se cítil nepříjemně či znevážen - to nikdy nebyl můj úmysl,“ dodal herec.

Freeman je jednou z největších hvězd Hollywoodu, na kterou dolehlo obvinění z nevhodného chování k ženám. Kauzu odstartoval případ kdysi vlivného producenta Harveyho Weinsteina, kterého obvinilo z obtěžování včetně znásilnění několik desítek žen.

CNN poznamenala, že Freemanovo chování je oproti jiným případům odlišným modelem sexuálního obtěžování, neboť herec se lascivností nedopouštěl v soukromí, ale na veřejnosti, před svědky a často před puštěnými kamerami.