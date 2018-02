Ruské vlajky i obrazy Němcova. Tisíce lidí si připomněly výročí vraždy opozičního politika

Pochodu Borise Němcova se každý rok účastní tisíce lidí.

Hlavní organizátoři – demokratické hnutí Solidarita a Němcovova strana PARNAS – chtěli upozornit na to, že vyšetřování vraždy sice odhalilo pět vykonavatelů a spolupachatelů vraždy, ale nikoli ty, kteří si zločin objednali.

Solidarita také usiluje o to, aby radnice přejmenovala Velký moskvorecký most, kde k vraždě došlo, na Most Borise Němcova, nebo tam alespoň umístila pamětní desku.

Moskevské úřady před několika dny rozhodly, že deska bude viset na domě, ve kterém Němcov žil.