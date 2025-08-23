Rusko buduje v Africe novou mocenskou síť. Navazuje na tu, kterou kdysi ovládal Prigožin
Od smrti bývalého šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina uplynuly přesně dva roky. Ruští operativci od té doby hledají nové způsoby, jak posílit a rozšířit vliv Moskvy v Africe. Podrobnosti přináší investigativa Radio France Internationale a monitorovací skupiny All Eyes on Wagner, o níž informoval web francouzské rozhlasové stanice.
Rusko si i po smrti bývalého „kuchaře Kremlu“ a vlivného šéfa žoldnéřské Wagnerovy skupiny udržuje silnou přítomnost na africkém kontinentu. Jeho vlivové kampaně sahají od Čadu až po Angolu.
00:00 / 00:00
Poslechněte si Svět ve 20 minutách o bezpečnostních zárukách Ukrajině, sbližování Indie a Číny, závodu o AI, mocenské síti Moskvy v Africe a o ochraně přírody v Černé Hoře.
Začátkem srpna byli v angolském hlavním městě Luanda po násilných protestech proti prudkému zdražování pohonných hmot zatčeni dva ruští občané. Ti čelí obvinění ze spiknutí, padělání dokumentů a terorismu.
Podle angolských úřadů dvojice financovala demonstrace a vytvářela sítě propagandy a dezinformací s cílem vyvolat nepokoje. Podle Radio France International ukazuje zatčení mužů, jak Moskva v Africe mění taktiku.
Falešní novináři a investoři
Obviněný Lev Lakštanov má za sebou dlouhou kariéru v oblasti ruské soft power. Založil nevládní organizaci Farol pro portugalsky mluvící státy, která získala podporu státní agentury pro kulturní diplomacii Ruského střediska vědy a kultury. V letošním roce se plánovalo otevření kulturního centra také v Luandě.
Rusové si v Petrohradu připomněli rok od smrti ‚hrdiny vlasti‘ Prigožina. Hřbitovem zazněly žalozpěvy
Číst článek
V angolské metropoli se Lakštanov usadil po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Spolu se svým spolupracovníkem Igorem Rakcinem se vydávali za novináře, navazovali kontakty s opozičními představiteli. Přes rusky hovořícího člena mládežnické organizace hlavní opoziční strany v Angole se dostali až k novináři ze státní televize.
Skupina prováděla placené rozhovory s politiky a zadávala průzkumy veřejného mínění o vnímání Ruska. Případ připomíná události v Čadu o rok dříve, kdy byli v hlavním městě Ndžamena zatčeni tři Rusové a jeden Bělorus. Dva z nich byli dlouhodobě spojovaní s operacemi Wagnerovy skupiny v Africe.
Skupina mužů se vydávala za investory, pronajímala nemovitosti, navazovala politické kontakty a najímala rusky mluvící obyvatele Čadu. Ty pak žádala, aby za peníze publikovali prokremelské články. Muži byli zadrženi během inaugurace ruského kulturního centra, které rovněž vzniklo pod záštitou státní agentury pro kulturní diplomacii.
‚Africká politologie‘
Případy ukazují, že se strategie Moskvy v Africe proměnila. Operativci „jsou diskrétnější, ale zaneprázdněnější než kdy předtím. Rozšiřují svůj dosah a stávají se profesionálnějšími,“ přibližuje výzkumnice Lou Osbornová ze skupiny All Eyes on Wagner.
Rok po Prigožinově smrti zůstávají ‚nezodpovězené otázky‘. Wagnerovci se rozdělili, vliv ale stále mají
Číst článek
Operace nově probíhají pod záštitou takzvané Africké iniciativy, která je úzce spjata s Africa Corps – nastupující velitelskou strukturou Kremlu v Africe, jež přebírá vojenské aktivity bývalých wagnerovců pod státní kontrolou.
Aktivní je také síť jednotlivců a konzultantů, z nichž mnozí byli propojeni s wagnerovci nebo ruskou rozvědkou. Angolská policie a západní představitelé tento kruh označují jako „africkou politologii“.
Radio France International závěrem připomíná, že zprávy o měnící se ruské strategii přicházejí pět let po převratu v Mali, který ukončil desetiletí francouzského vlivu a přivedl zemi do ruské vlivové sféry, jež od té doby v regionu Sahelu posílila.
Poslechněte si všechna témata pořadu Světa ve 20 minutách. Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu zůstávají nejasné. Trumpovy výhrůžky cly sbližují Indii a Čínu. Jak závod o umělou inteligenci vysává vodu a zabírá půdu? A Černá Hora láká turisty na divokou krásu přírody, v její ochraně ale selhává.