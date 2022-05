‚Vážná chyba s dalekosáhlými důsledky.‘ Moskvě vadí možný vstup Finska a Švédska do NATO

Případný vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance by byl vážnou chybou, se kterou by se Rusko jen tak nesmířilo, řekl v pondělí podle agentury Interfax náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov. Švédská vládní sociálně demokratická strana v neděli podpořila vstup země do NATO, již dříve se podobným způsobem vyjádřila i finská vláda. Obě severské země se k historickému kroku rozhodly po ruské invazi na Ukrajinu.

Moskva 11:23 16. května 2022