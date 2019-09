Ruská prokuratura po kritice veřejnosti požaduje podmínečné propuštění herce Ustinova

Ruská generální prokuratura po ostré kritice veřejnosti žádá soud o propuštění herce Pavla Ustinova. Ten podle úřadů napadl policisty při protivládní demonstraci na začátku srpna. Soud ho za to poslal na tři a půl roku do vězení. Hned několik videí sdílených na sociálních sítích ale dokazuje, že se Ustinov nebránil. V uplynulých dnech na to upozorňovala některá ruská nezávislá média a online petice.

