V Moskvě se uskuteční další demonstrace. Úřady ji povolily, nedovolily ale vystoupit hudebníkům

Odpoledne se v ruské metropoli uskuteční další demonstrace nazvaná Demonstrace za čestné volby. Už čtvrtou sobotu v řadě ji svolali opoziční kandidáti, kteří se nemůžou zúčastnit zářijových voleb v Moskvě. Na rozdíl od posledních dvou akcí, při kterých policie zatkla pokaždé okolo 1000 lidí, tu sobotní úřady povolily. Protesty, které Moskva zažívá čtvrtý víkend v řadě, jsou největší od těch na přelomu let 2011 a 2012. Moskva 13:50 10. srpna 2019

Sobotní protest je na rozdíl od předchozích dvou akcí legální. Ani tak se později odpoledne a večer nedá vyloučit další zatýkání. Po skončení protestu totiž opozice sdružená kolem politika Alexeje Navalného plánuje pochod kolem městem.

Úřady již předtím varovaly, že pokud bude kdokoliv vyzývat k pochodu městem po skončení oficiální akce, bude to pro něj mít právní důsledky. Demonstrace na podporu opozičních kandidátů se budou konat i v dalších městech jako např. Krasnodaru nebo Jekatěrinburgu.

Na demonstraci by teoreticky mohlo přijít víc lidí, než minulý víkend, kdy byla akce nelegální. Před třemi týdny, kdy protest stejně jako dnes úřady povolily, hlásila opozice 20 000 lidí.

Původně na akci plánovalo vystoupit i několik populárních muzikantů, vedení města jim to ale nedovolilo. Ve stejnou dobu jako se koná demonstrace, pak vedení města zorganizovalo vlastní koncert.

Tvář protestů

Volební komise v polovině července nepřipustila registraci většiny opozičních kandidátů pro volby do moskevské dumy, které se mají konat už 8. září. Podle volební komise byly určité nesrovnalosti ve volebních arších kandidátů.

Voleb se tak nebude moci zúčastnit hned několik výrazných tváří ruské opozice jako např. právnička Ljubov Sobolová. Ta je teď vedoucí tváří protestů a to zčásti i proto, že je stále na svobodě. Úřady ji totiž na rozdíl od jejich mužských kolegů z opozice nenechaly zavřít za provokování masových nepokojů minulý týden. Sobolovová má totiž malou dceru a podle ruských zákonů matku dítěte do 14 let takto nelze zavřít. Dostala místo toho pokutu 300 000 rublů.