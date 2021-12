Ruský soud potrestal korupci při zásobování vojáků v Donbasu. Kreml rozsudek označil za chybný

Soud v ruském Rostově na Donu vynesl verdikt v případu korupce při dodávkách potravin „určených vojenským jednotkám Ruské federace dislokovaným na území Doněcké a Luhanské lidové republiky“. Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimira Putina, ve čtvrtek formulaci označil za chybu těch, kdo rozsudek sepisovali. Veřejnost ujistil, že žádní ruští vojáci v Donbasu na východě Ukrajiny nejsou. Moskva 19:43 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojovník v Donbasu (ilustrační fotografie) | Zdroj: Reuters

„Určitě jde o chybu těch, kdo psali tento text, protože to není možné. Žádné ozbrojené síly Ruské federace na území republik nejsou. Nebyly a nejsou. Ozbrojené síly Ruské federace jsou na území Ruské federace,“ řekl Peskov novinářům.

Dodal, že Rusko stále poskytuje humanitární pomoc, kterou samozvané povstalecké republiky potřebují.

Rostovský soud minulý měsíc poslal na pět let za mříže ruského občana Vjačeslava Zabalujeva, a to za zprostředkování úplatků při předloňských dodávkách potravin v řádu tisíců tun ruským vojákům, kteří se podle verdiktu nacházejí „ve stálé službě“ v povstaleckých republikách. Upozornila na to ruská redakce BBC.

Verdikt hodlají využít ukrajinští právníci v žalobě proti Rusku u mezinárodního soudu.

Ukrajina poprvé použila proti separatistům turecký dron. Podle štábu šlo o odvetu za ostřelování Číst článek

V rostovském rozsudku je i věta o řidičích, kteří s nasazením života dopravují potraviny na místo určení, přičemž z kamionů sundávají poznávací značky.

O rok dříve byl odsouzen také příjemce úplatků, vojenský lékař Georgij Gončarov, který měsíčně dostával 90 000 rublů, tedy přibližně 27 000 korun, za to, že jako hygienik dodávky schvaloval. Gončarov se přiznal a uzavřel dohodu s vyšetřovateli.

Text rozsudku mezitím zmizel z internetové stránky soudu. V médiích se ale dochovaly jeho kopie. Verdikt podle BBC umožňuje odhadnout počet ruských vojáků v Donbasu – jejich zásobování totiž vyžadovalo vypravit jednou za dva týdny kolonu více než sedmi desítek kamionů přepravujících dohromady 1300 tun potravin.

Vojenská norma přitom počítá s 1,6 kilogramu potravin na vojáka a den. Dané množství potravin by tudíž uživilo kontingent 58 000 vojáků, pokud by bylo určeno výhradně pro ně. Experti ale odhadují, že ruské ministerstvo obrany nejspíše živí i povstalecké jednotky. Odhady počtu ruských vojáků v Donbasu se pohybují od 3000 do 26 000.

OBSE zastavila misi na východě Ukrajiny. Důvodem jsou sobotní protesty poblíž jejího sídla Číst článek

Rusko od začátku konfliktu opakovaně popírá, že by separatisty v Donbasu vojensky podporovalo, a to i v případech, kdy důkazy vypovídají o opaku. Sami povstalci v počáteční fázi bojů připouštěli, že jim pomáhají ruští dobrovolníci. K nim patřili i vojáci, kteří ale údajně byli oficiálně na dovolené.

Ruští ochránci lidských práv informovali, že v bojích na východě Ukrajiny byly zabity stovky ruských vojáků. Několik ruských vojáků Ukrajinci zajali. Ukrajina obviňuje Rusko z agrese a okupace jejího území. Konflikt v Donbasu si od jara 2014 vyžádal podle odhadů více než 13 000 mrtvých.

Podle válečných reportérů pravidelné jednotky ruské armády zasáhly do bojů v Donbasu přinejmenším dvakrát – při ofenzivě v srpnu 2014, která vedla k obklíčení ukrajinských sil u Ilovajsku, a v únoru 2015 při dobývání Debalceva.