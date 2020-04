V Rusku je přes 13 tisíc nakažených, z toho více než 7800 v Moskvě. Hlavní město zastaví všechny podniky

Počet případů nemoci Covid-19 dál rychle stoupá také v Rusku. Zejména v nejhůř zasažené Moskvě, kde je většina z víc než třinácti a půl tisíc potvrzených případů. Od příštího týdne proto ruská metropole dál zpřísňuje karanténní opatření. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin oznámil, že od pondělí se až na ty nejnutnější zastaví všechny podniky ve městě a začne se postupně zavádět systém propustek k vycházení z domu. Moskva 17:16 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Moskvě je potvrzených přes 7800 potvrzených případů nákazy koronavirem | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

Zákaz vycházení sice platí až na několik málo výjimek už od 30. března, i tak bylo ale podle vedení města poměrně dost lidí v ulicích.

Technické podrobnosti toho, jak by propustky měly fungovat, zatím nejsou známé. Teoreticky to ale můžou být QR kódy na mobilu nebo třeba SMS. To jsou opatření, která zavedly nebo přinejmenším testovaly některé z dalších ruských regionů.

Regiony bez evidovaných případů nemoci covid-19 zůstaly už jenom 2 z 85. Jde o Altaj a Čukotku, které jsou poměrně odlehlé.

V Moskvě je aktuálně již přes 7800 případů. Sám starosta Moskvy Sobjanin přitom připustil, že město ještě nemá vrchol epidemie ani zdaleka za sebou. Nechal se slyšet, že je spíš teprve na takovém pomyslném úpatí.

Tlak na zdravotní systém

„Rychlá zdravotnická pomoc a lékaři už teď pracují na hraně svých možností. Počet lidí hospitalizovaných se zápalem plic kvůli covid-19 se v Moskvě od minulého týdne víc než zdvojnásobil. Aktuálně se s ním léčí v ruské metropoli na 5,5 tisíce lidí,“ varovala v pátek místostarostka Moskvy Anastasia Rakovová. Roste tak podle ní tlak na zdravotní systém.

Rusko sice posílá do ciziny materiál a své odborníky nebo prodává ochranné prostředky, ventilátory a další vybavení, například do Itálie, Srbska, Bosny nebo Spojených států. Na sociálních sítích se se ale množí stížnosti ruských zdravotníků, že se sami nemají jak chránit, i když přicházejí do styku s pacienty s podezřením na nákazu koronavirem.

Před pár dny kvůli tomu nahráli na video třeba zdravotníci z petrohradské Pokrovské nemocnice, kteří upozorňovali, že mají jenom obyčejné ústenky. Například v Ufě se přímo v nemocnici nakazilo nejméně 170 lidí, mezi nimi i lékaři.