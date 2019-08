Opozičníkům v Moskvě odvolání nepomohlo, jejich šance na účast ve volbách se zmenšila

Šance ruských opozičních kandidátů na účast v zářijových volbách v Moskvě se opět o něco zmenšila. Pracovní skupina ruské ústřední volební komise doporučila zamítnout odvolání proti nezaregistrování u pěti z nich. Ústřední volební komise se má v plném složení sejít ještě ve středu. Kvůli nezaregistrování opozičních kandidátů se uplynulé dvě soboty v hlavním městě konaly protesty. Moskva 12:43 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navzdory úřednímu zákazu proběhla v sobotu v Moskvě další opoziční demonstrace. Policisté zadrželi přes 800 lidí | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

Pětice ruských opozičních kandidátů se k ústřední volební komisi odvolala poté, co jim byla zamítnutá se možnost účastnit zářijových voleb do moskevského zákonodárného sboru.

Důvodem byly údajné nesrovnalosti v podpisových arších. Nezaregistrovaní opoziční kandidáti ale namítají, že velkou část podpisů úřady odmítly neoprávněně.

Mezi pěticí z těch, jejichž odvolání doporučila pracovní skupina ruské ústřední volební komise nevyhovět, je i Ljubov Sobolová, právnička Fondu boje proti korupci Alexeje Navalného.

Zatčení Sobolové

Sobolovou zatkli policisté před začátkem sobotní akce, když se chtěla vydat do centra Moskvy. Policisté ji bez odůvodnění vytáhli z taxíku, do kterého nastoupila. Vystudovaná právnička se několikrát ptala, jaký je důvod, policisté jí to ale odmítli sdělit a odvedli ji do přistaveného policejního autobusu.

Právě Sobolová, která je poslední z prominentních představitelů opozice na svobodě, a která drží už 20 dní hladovku, vyzvala lidi k účasti na demonstraci. Moskevské úřady ji odmítly povolit a ruská generální prokuratura varovala, že proti ní nekompromisně zasáhne.

K tomu také došlo, těžkooděnci se často uchylovali k násilí proti pokojným demonstrantům či okolostojícím lidem. Přes 800 z nich policisté odvlekli do antonů a autobusů a zadrželi.