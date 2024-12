Moskva rozšířila seznam osob, které nesmí vstoupit do Ruska. Jde o reakci na evropské sankce

Moskva v reakci na poslední unijní balík protiruských sankcí „výrazně rozšířila“ seznam představitelů Evropské unie a členských zemí, kteří mají zakázán vstup do Ruska. Na svém webu to uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, aniž by specifikovalo, o koho jde.

Moskva 22:05 28. prosince 2024