Moskva se snažila ovlivnit volby v USA. Na svých závěrech trváme, reagoval na Trumpa šéf CIA

Šéf americké CIA Mike Pompeo v sobotu zopakoval dřívější stanovisko rozvědky, že se Moskva snažila ovlivnit loňské prezidentské volby v USA ve prospěch tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa. Reagoval tak na slova amerického prezidenta po setkání s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Trump se nechal slyšet, že věří Putinovi, který jakoukoli možnost vměšování do amerických voleb odmítá. Později ale řekl, že tajným službám věří. Washington / Hanoj 7:28 12. listopadu 2017

„Ředitel stojí a vždy stál za posudkem tajných služeb z ledna 2017 s názvem: Posuzování ruských aktivit a úmyslů v nedávných amerických volbách," citoval web CNN prohlášení rozvědky. „Hodnocení zpravodajských služeb týkající se ruského vměšování do voleb se nezměnilo," pokračuje komuniké.

Donald Trump v sobotu označil obvinění ze spolupráce s ruskými činiteli s cílem ovlivnit výsledek voleb za „umělou bariéru" vytvořenou Demokratickou stranou. „Řekl, že se rozhodně do našich voleb nevměšoval. Neudělal to, co říkají, že udělal," řekl Trump po setkání s Putinem na okraj summitu zemí Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) ve Vietnamu.

Na prezidentova slova reagoval také republikánský senátor a častý kritik Moskvy John McCain. „Z toho, že dáváte přednost slovům plukovníka KGB před názorem amerických zpravodajských služeb, není vůbec cítit ‚Amerika především'," řekl předseda branného výboru Senátu v odkazu na slova z Trumpova inauguračního projevu a na skutečnost, že Vladimir Putin pracoval pro ruskou zpravodajskou službu KGB. Putin byl kromě toho také šéfem tajné služby FSB.

Pevnější vztahy mezi USA a Ruskem

Později ale Trump svá slova zmírnil. „Věřím našim zpravodajským službám," odpověděl americký prezident na tiskové konferenci v Hanoji na otázku ohledně slov Vladimira Putina, který v sobotu označil ruský vliv ve Spojených státech za „nesmysl". „Ať už jim věřím nebo ne... stojím za našimi službami," řekl podle agentury AFP Trump.

Oba prezidenti se na setkání v jihovýchodní Asii navzájem chválili a Trump řekl, že je patrné, že k sobě chovají vřelé sympatie. Údajný vliv Ruska na dění v americké politice, kterým se momentálně zabývá mimo jiné tým Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) kolem zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, označil za nesmysly.

„Prezident nikoho nepřesvědčil. Chápe, že Rusové se vložili (do voleb) skrze hackerské útoky a zveřejnění emailů jeho oponentů, z čehož opakovaně během kampaně těžil," řekl Adam Schiff, hlavní zástupce Demokratické strany ve výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb, který napojení Trumpovy kampaně na Rusko také vyšetřuje.

Trump zprostředkovatel

Trump také v neděli na závěr své návštěvy Vietnamu nabídl, že může působit jako zprostředkovatel v územním konfliktu týkajícím se Jihočínského moře. Řekl to na schůzce s vietnamským prezidentem Tran Dai Quangem v Hanoji. Šéf Bílého domu svému vietnamskému protějšku řekl, že ví o tom, že Vietnam vede s Čínou spory o tuto strategickou vodní cestu.

Peking si nárokuje téměř celé Jihočínské moře, kudy vedou významné námořní trasy a pod jehož dnem se mohou nacházet velké zásoby ropy a zemního plynu. Nároky na určité oblasti si činí také Brunej, Filipíny, Malajsie, Tchaj-wan a Vietnam.

„Pokud bych mohl sloužit jako prostředník, dejte mi vědět... Jsem velmi dobrý zprostředkovatel," uvedl v neděli v Hanoji Trump.

Spojené státy do sporů asijských zemí o Jihočínské moře doposud nevstupovaly, opakovaně ale prosazují zachování svobody plavby a přeletů v oblasti. Do regionu vysílají za tímto účelem své letouny a lodě.

KLDR nadále představuej problém

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson již dříve rozčilil Čínu, když prohlásil, že USA by měly rovněž zamezit Pekingu v přístupu na nově vytvořené ostrovy ve sporných vodách Jihočínského moře.

Čína buduje v posledních letech v oblasti Jihočínského moře umělé ostrovy navršením písku u korálových ostrovů. Zřizuje na nich také infrastrukturu - ranveje až o délce tří kilometrů vhodné i pro vojenské účely, přístavy, majáky, radarové stanice, ubytovací zařízení a další prvky.

Trump také v neděli zopakoval, že Severní Korea „představuje nadále problém". Řekl, že doufá, že při snaze přimět KLDR vzdát se jaderného a raketového zbrojního programu pomůže Čína a Rusko. Peking je nejbližším diplomatickým spojencem Pchjongjangu a jeho největším obchodním partnerem.

„Chceme pokrok, ne provokace, chceme stabilitu, ne chaos," zdůraznil americký prezident.