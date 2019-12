‚Generál Zima‘ do Moskvy zatím nedorazil. Radnice nechala dovézt umělý sníh, teď čelí posměškům

Moskva zažívá nejteplejší prosinec od roku 1886 a vedení města se rozhodlo předejít situaci, že by se novoroční oslavy konaly bez kulis bílé sněhové pokrývky. Do centra ruské metropole nechali politici přivézt sníh umělý, což ale vyvolalo úšklebky na sociálních sítích. V pondělí ruskou metropoli zasypal lehký poprašek, výraznější sněžení by pak definitivně mělo dorazit koncem týdne. Moskva 19:06 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční výzdoba v Moskvě | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Vedení Moskvy sníh navozilo do centra města, „bílo“ je například na Rudém náměstí nebo Tverském bulváru. Podle úředníka z moskevské radnice Alexeje Nemerjuka je sníh na Tverském náměstí určený pro snowboardovou dráhu.

Umělý sníh v ulicích Moskvy se ale stal objektem posměšků na sociálních sítích. Například uživatel @WildWildMoscow na twitteru žertoval, že „s moskevským rozpočtem si můžete koupit cokoliv – i zimu“, píše BBC.

Současná situace v Moskvě tak má podle britského serveru daleko k nízkým teplotám z druhé světové války, kdy „generál Zima“ napomohl porážce německé armády.

Někteří Moskvané si také stěžovali na to, jak umělý sníh vypadá. „Vůbec to nevypadá slavnostně,“ uvedl jeden obyvatel ruské metropole, „je to čím dál tím víc šedivé nebo béžové,“ dodal.

18. prosince v Moskvě padl teplotní rekord, meteorologové tam naměřili 5,6 stupňě Celsia. Podle klimatologa Vladimira Semjonova průměrná zimní teplota v Moskvě za posledních 30 let vzrostla o čtyři stupně. Šéf meteorologické služby Roman Vilfand poté uvedl, že rok 2019 nejteplejším rokem za celou dobou zaznamenávání.