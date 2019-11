Přes 300 000 metrů čtverečných, 41 miliard korun. V Moskvě vyroste ruská verze Silicon Valley

Nový vědecko-technologický park má být v první řadě atraktivní a prvotřídní pracoviště propojující výzkum spolu s byznysem v podobě, jaké známe na Západě a jaké se začínají v posledních letech velmi rychle rozvíjet i v některých asijských zemích.

Má se tedy jednat o moderní a dobře vybavené centrum, které by umožňovalo v co nejkratší době převést výsledky vědecké práce do podoby technologií využitelných v praxi.

Rusko si od toho slibuje jednak rozvoj nových, domácích technologií, chce držet krok se zahraniční konkurencí, ale taky samozřejmě zpeněžení výsledků tamního vývoje.

V neposlední řadě by ale také rádo zastavilo odliv mozků do ciziny - aby nadějní badatelé neodcházeli do zahraničí. Nic z toho předchozího by totiž nebylo možné, pokud si Rusko nedokáže vychovat a taky udržet špičkové odborníky. Nabídnout jim kvalitní a prestižní zázemí na výzkum.

80 ruských firem

Nové vědecko-technologické centrum by se mělo zaměřovat na poměrně prudce se rozvíjející disciplíny: biomedicína, nanotechnologie a informační technologie, robotika nebo kosmický výzkum a astronautika.

Vizualizace ruské obdoby kalifornského Silicon Valley | Zdroj: Reprofoto Lomonosovova univerzita

Přímo v Moskvě přitom už jeden podobný projekt existuje. Jedná se o Centrum inovací Skolkovo na okraji ruské metropole. Předsedá mu ruský oligarcha Viktor Vekselberg a působí anebo v minulosti tam působily velké zahraniční společnosti, jako je Microsoft, Boeing, IBM, Nokia a tak dále.

Na rozdíl od Skolkova se ale zjevně nový projekt Moskevské státní univerzity bude snažit pracovat s domácími zdroji - ať už jde o personální zdroje, tak finance.

Jak se nechal slyšet rektor Moskevské státní univerzity Viktor Sadovničij, na projektu nového vědecko-technologického parku se chce podílet asi 80 ruských firem. A počítá se i s tím, že centrum nebude sloužit jenom k výzkumu Moskevské státní univerzitě, tedy Lomonosově univerzitě, ale taky dalším vysokým školám.

110 miliard rublů

Projekt je ještě pořád na začátku. Letos v březnu podepsal zřízení centra premiér Dmitrij Medveděv a rektor Moskevské státní univerzity v úterý teprve slavnostně odhalil kamennou desku na místě, kde se má areál rozkládat. Konkrétně tedy na moskevských Vrabčích horách na pozemku, se kterým se dřív počítalo pro stavbu obytných domů.

Areál by měl být podle předpokladů hotový do roku 2023. Rozlohu má mít víc než 300 tisíc čtverečných metrů.

Podle rektora Moskevské státní univerzity má první fáze stavby vyjít na 20 miliard rublů, v přepočtu asi na 7,4 miliardy korun. Polovinu peněz do projektu přitom vloží vedení ruské metropole, druhou ruské ministerstvo financí. Jedná se ale o částku jenom za infrastrukturu a komunikace.

Celkový objem investice se má podle rektora do otevření v roce 2023 vyšplhat na 110 miliard rublů, tedy skoro 41 miliard korun.