Moskvu ukrajinské údery na rafinerie opravdu bolí. Útok na vládní budovu mohl být odvetou, říká rusista
Rusko v posledních týdnech stupňuje intenzitu úderů na Ukrajinu, ale v noci na neděli se terčem poprvé stal úřad vlády v Kyjevě. Podle ukrajinského letectva vyslalo Rusko na území souseda 805 dronů a 13 raket různého typu, což má být dosavadní rekord. „Zatímco na začátku roku jsme se bavili o nižších nebo vyšších desítkách dronů, dnes se počty blíží k tisícovce,“ říká rusista Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Co v konfliktu znamená nový posun - zasažení vládní budovy v Kyjevě?
Opravdu to posun je, protože oni doposud na vládní budovy neútočili. Důvodem je jakási nepsaná dohoda. Na tyhle úřady se neútočí, protože to poté zamezuje jakémukoliv jednání.
Rusko tvrdí, že Ukrajina útočí na jeho civilní infrastrukturu, takže oni mají také právo útočit na cokoliv. Je to taková odveta za odvetu. Samozřejmě ale asi všichni chápeme, že útok na rafinérii nebo ropovod je něco trochu jiného než útok na vládní budovu.
Symbolický je i útok na tři infrastrukturní cíle ve městě Kryvyj Rih, tedy rodiště ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Může to být všechno vzkaz z Kremlu poté, co evropské země ohlásily, že jsou ochotné vyslat na Ukrajinu své mírové síly?
Úplně si nemyslím, že to má tento vzkaz. Rusko rozšiřuje útoky bez ohledu na jakákoliv jednání.
Donald Trump se ukázal jako člověk, kterému jsou útoky tak trochu jedno. Rusko útočí a útoky zvětšuje. Zatímco na začátku roku jsme se bavili o nižších nebo vyšších desítkách dronů, dnes se počty blíží k tisícovce, která může být překročena během podzimu.
Rusko navyšuje objemy svých útoků, navyšuje jejich velikost a to, že zaútočilo i na Kryvyj Rih je jen důsledek toho, že zvyšuje i počet cílů.
Zásah Družby
Slyšeli jsme také o ukrajinském zásahu ropovodu Družba, tedy té části, která propojuje Rusko s běloruskými rafinériemi. Je to pro Moskvu citelné? V tom smyslu, že si v poslední době vypomáhala dodávkami paliv právě z Běloruska.
Je to pochopitelně citelné. Rusko zavedlo zákaz vývozu ropných produktů – ne, že by byl ten zákaz neprůstřelný, takže to ruské firmy různě obcházejí, ostatně jako jiné zákazy a sankce.
V určitých regionech zaznamenáváme nedostatek benzinu. Není to všude, protože si Rusové dávají velký pozor, aby to nebylo třeba v Moskvě. Zaznamenáváme ale, že se tvoří fronty a lidé panikaří, čímž se krize stává ještě větší.
Pokud zasáhnete něco, co může krizi nějakým způsobem mírnit, tak tu krizi jen zhoršujete. Sami Rusové to vědí a vidí. Proto jsou i ohledně těchto útoků různé zákazy na informace. Nesmí se například točit videa, což samozřejmě nikdo příliš nerespektuje, takže je vidíte naprosto běžně.
Ale ano, zhoršuje to situaci a má to i druhotný efekt – zhoršuje to paniku a zvyšuje poptávku, která krizi logicky zhoršuje.
V předešlých dnech a týdnech jsme informovali, že Kyjev v poslední době útočil na ruské rafinérie v Krasnodaru, Syzrani a na další větve ropovodu Družba. Jak významně se tím podařilo oslabit produkci pohonných hmot?
Podařilo se ji oslabit významně. V tuhle chvíli už Rusko nezveřejňuje statistiky ohledně těžby ropy či výroby ropných produktů.
Není to tak, že by si to vymyslely nějaké západní podvratné živly, ale samy ruské noviny píší o tom, že je tam nedostatek a že se ruský ministr energetiky dušuje, že žádný nedostatek není. Tohle jsou silné indicie, abychom mohli tvrdit, že jsou (ukrajinské) útoky velmi efektivní a že Rusko opravdu bolí.
Ani bych se nedivil, kdyby útoky na kyjevské vládní budovy byly odvetou spíše za tyhle útoky, to jest za to, že Ukrajinci našli určitou slabinu. Rusko se snaží útoky odvrátit a zamezit tomu, aby v nich Ukrajinci pokračovali, a kvůli tomu zaútočí na vládní budovy.
To možná může vést k mírnému zvýšení inflace. Rusko se připravuje o důležité příjmy, když zakazuje vývoz benzinu. Když se však tohle oslabení propojí s účinkem sankcí a nedostatek západní technické podpory pro obnovu zařízení, může mít vliv na průběh války? Může teoreticky při dalším pokračování přivést ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu?
To z nějakého střednědobého hlediska může. Zase takovým problémem totiž není to, že není benzin – benzin bude pro armádu. I kdyby měli Rusové jezdit na oslech, tak armáda bude mít vždycky dost.
Problémem je, že to může čím dál víc vzbuzovat určitou nespokojenost a otázky, zda je válka proti Ukrajině až tak super, výhodná a bezproblémová, jak Kreml tvrdí.
Musíme si uvědomit, co Kreml pouští dovnitř, že válka Rusku nepůsobí žádné problémy, že ji zvládá bez problémů, že vyčlenilo jen část armády, která na Ukrajině bojuje, že bojuje proti celému Západu, že Západ drží a že je ruská armáda nepřemožitelná.
Najednou tady ale máte to, že Rusko nemá benzin a že má problémy se zásobováním. Tohle může být ten druhotný efekt. Samotné vývozy zase tak epochální část ruských příjmů netvořily. Bylo to naprosté minimum.