Janovský most chce obnovit Renzo Piano, autor Centre Pompidou

Renomovaný architekt Renzo Piano, který se podílel mimo jiné na návrhu pařížského muzea Centre Pompidou, nabídl svou pomoc při budování nového mostu v Janově. Informoval o tom ve středu zpravodajský server BBC. Část Morandiho mostu se zřítila 14. srpna, neštěstí si vyžádalo 43 životů. Hypotézu, že most by se mohl zhroutit, vyslovil v 80. letech už jeho tvůrce, napsal deník La Stampa. Janov 12:41 30. srpna 2018

Janovský rodák Piano už ve městě navrhl novou podobu dvoukilometrového úseku nábřeží.

„Nabídku pomoci jsme s díky přijali a (Piano) už přišel s nějakými návrhy,“ řekl guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti o architektově zapojení do stavby nového mostu.

Ten by se měl podle 80letého architekta postavit „brzy, ale ne ve spěchu“ a s ohledem na „skutečnou povahu a vlastnosti Janovanů“. V den, kdy se most zřítil, měl Piano v Janově schůzku a od té doby prý na nic jiného nemyslí.

Podle italských médií architekt odevzdal představitelům města Janov náčrty, na kterých vozovka spočívá na pilířích ve tvaru lodní přídě. Dalším podstatným rysem Pianova návrhu je 43 vysokých stožárů - za každou oběť jeden, jejichž noční osvětlení se bude podobat plachtám, napsal deník Corriere della Sera.

Na seznamu děl janovského rodáka figuruje například terminál mezinárodního letiště Kansai v japonské Ósace z roku 1994, nebo Vědeckotechnické centrum v nizozemském Amsterdamu (1997), které připomíná příď obrovského nakloněného korábu, jakož i snové budovy Kulturního centra Jeana-Marieho Tjibaoua na Nové Kaledonii v Noumei (1998).

V roce 2007 byla dokončena v New Yorku jeho dvaapadesátipatrová výšková budova The New York Times. Pro Londýn zase Piano navrhl výraznou špičatou budovu London Bridge Town Skyscraper, přezdívaný Střep (The Shard), dokončenou v roce 2013.

Zatím není jasné, kdo budování nového mostu zaštítí. Italská vláda obviňuje provozovatele mostu, společnost Autostrade per l'Italia, že nedostatečně investovala do údržby mostu.

Italské ministerstvo dopravy navrhlo, ať provozovatel nový most zaplatí, ale jeho stavbu nechá na vládě. Výkonná rada společnosti už vyčlenila 500 milionů eur (12,9 miliardy korun) určené na stavbu, odškodnění pozůstalých a lidí, kteří kvůli zřícení konstrukce přišli o střechu nad hlavou. Vláda zvažuje, že stavbu zadá státem kontrolované společnosti Fincatieri.

Zodpovědnost za pád mostu je předmětem vyšetřování. Deník La Stampa ve čtvrtek napsal, že mezi dokumenty, které prokuratura během vyšetřování zajistila, je i zpráva tvůrce mostu Riccarda Morandiho z 80. let. Architekt v ní konstatuje, že devátý pilíř, který se 14. srpna zhroutil, a zejména jeho závěsný systém, jsou v horším stavu, než se očekávalo.

Připisoval to vnějším faktorům, například mořskému ovzduší, které uspíšilo korozi. Ve zprávě staré 37 let tvůrce mostu varoval, že stavba by se mohla zhroutit. Zprávu si od architekta vyžádala společnost Autostrade per l'Italie, která byla tehdy ještě státní.