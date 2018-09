Sedm minut před zhroucením. Italská prokuratura zveřejnila video s trhlinou na janovském mostě

Italská prokuratura zveřejnila video, které zachycuje obrovskou prasklinu na devátém pylonu janovského mostu, který se krátce poté zhroutil. Mezi dvaceti vyšetřovanými figurují, vedle osmi lidí z vedení provozovatele mostu, i zaměstnanci ministerstva dopravy a státní správy. Informoval o tom list La Repubblica. Zhruba dvousetmetrová část Morandiho mostu se zřítila 14. srpna, při neštěstí zemřelo 43 lidí. Janov (Itálie) 16:42 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most v Janově se zřítil za intenzivního deště | Foto: Matteo Pucciarelli | Zdroj: ČTK/AP

Video natočil motorista, který po mostě projel sedm minut před jeho zhroucením. Ačkoli je možné, že trhlina na pylonu už byla dlouhý čas před zřícením stavby, vyšetřovatelé chtějí zjistit, zda nedokládá, že se stav konstrukce zhoršil v předchozích měsících.

Ze společnosti Autostrade per l'Italia, která most provozuje, seznam prokuratury mezi vyšetřovanými uvádí například výkonného ředitele Giovanniho Castellucciho, provozního ředitele Paola Bertiho, manažera oblasti Janova a jeho dva podřízené, manažera zodpovědného za údržbu a jeho předchůdce či manažera, do jehož gesce spadají mosty a tunely.

Omluva až po vyšetřování

Výkonný ředitel Castellucci se v srpnu za neštěstí neomluvil s tím, že společnost počká na závěr vyšetřování. Omluva by se podle něj rovnala přiznání viny. Společnost však vyčlenila 500 milionů eur (skoro 13 miliard Kč) na pomoc Janovu; má se z nich financovat stavba nového mostu, odškodnit rodiny obětí a lidé, kteří museli opustit domy pod mostem.

Prokuratura vyšetřuje také tři členy vedení dozorčí jednotky, kterou ustavilo ministerstvo dopravy v roce 2012 a svěřilo jí mimo jiné dohled nad smluvními partnery.

Na seznamu dále figurují čtyři inženýři, kteří ministerstvo dopravy zastupují v orgánech místní správy. Poslední čtyři osoby ze seznamu jsou lidé, kteří ve vztahu k údržbě mostu neměli tak velkou odpovědnost jako ostatní vyšetřovaní.