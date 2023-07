Ukolébavka pro okupanty, napsal ukrajinský generál v předvečer útoku na Kerčský most

Po třetí hodině ráno se ozvaly dva výbuchy a část Kerčského mostu, který spojuje Krym s ruským Krasnodarským krajem, se zřítila do moře. Oficiálně se k výbuchu nikdo nepřihlásil. Problém je to nejen pro rekreanty, ale především pro ruskou armádu na klíčové záporožské frontě. „Tam nyní probíhají nejtěžší boje a ruské jednotky jsou zásobovány právě přes Kerčský most,“ říká Ondřej Soukup pro Radiožurnál. Rozhovor Moskva/Kyjev 12:20 17. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničený Kerčský most | Zdroj: Profimedia

Co víme o útoku a jeho důsledcích?

Víme, že v půl čtvrté se ozvaly dva výbuchy. S vysokou mírou pravděpodobnosti šlo o nepilotovaná plavidla, drony. Okamžitě byl uzavřen Kerčský most a podle fotografií, které jsme viděli, tak je dost těžce poškozen. Oprava s největší pravděpodobností bude trvat dlouho.

Jak si lze poškozený most představit? Co se tam stalo?

Vidíme, že kus se zřítil do moře. Jednotlivé díly mostu jsou posunuté. Důležité je dodat, že to se týká automobilového mostu. Podle záběrů vidíme, že vlaky stále jezdí.

Co ukazuje na to, že by za útokem měl stát Kyjev?

Ono je to vidět už podle komentářů na sociálních sítí různých ukrajinských představitelů. Generál Syrskij ještě před výbuchem v noci napsal „Dobrou noc všem obráncům vlasti a pro okupanty budeme mít takovou ukolébavku“. I zdroje, jako třeba server Ukrajinska pravda, pak potvrdily, že to byla společná operace tajné služby SBU a námořnictva.

Jaký to může mít dopad na chod války? Co to znamená pro Rusy za komplikace?

Ti kteří, jeli na dovolenou, tak budou muset cestovat přes nová okupovaná území. Takže pokud si někdo chce prohlédnout krásy Mariupolu, tak bude mít příležitost.

Důležitější je situace na záporožské frontě. Tam nyní probíhají nejtěžší boje a ruské jednotky jsou zásobovány právě přes Kerčský most. Byť většinově přes železnici, ale i tak to může být velká komplikace.

Jak úspěšně v posledních let pokračuje ukrajinská ofenziva?

I ruští vojenští blogeři, kteří samozřejmě válku podporují, sami říkají, že problém je hlavně u Bachmutu, kde ukrajinské jednotky postupují a pomalu dovršují obklíčení města. Posuny den ode dne jsou v řádu stovek metrů, pár kilometrů.