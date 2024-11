Most přes Labe v Bad Schandau bude minimálně do konce letošního roku pro veškerou dopravu uzavřený

Saský úřad pro výstavbu silnic a dopravu uzavřel 6. listopadu z bezpečnostních důvodů most přes řeku Labe v Bad Schandau nedaleko českých hranic. Mimořádná prohlídka mostovky, která se uskutečnila po pádu mostu Carolabrücke v Drážďanech, totiž odhalila špatný stav stavby. Most bude neprůjezdný minimálně do konce roku. Bad Schandau 9:26 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je pravděpodobné, že most bude zavřen déle, než jen do konce roku, říká novinář | Foto: Max Gaertner | Zdroj: ČTK / imago stock&people

„Obecně se dá říct, že máme v Německu skluz v péči o mosty. Dlouhodobě do jejich opravy nešly takové investice, jaké by byly potřeba,“ shrnul novinář Steffen Neumann, který pracuje pro deník Die Sachsische Zeitung.

Podle něj je už teď pravděpodobné, že most bude uzavřen déle, než jen do konce roku. „Ty závady, které tam byly zjištěny, jsou dost vážné, takže už všichni tak nějak počítají s tím, že je to na delší dobu,“ potvrdil.

Kontrola mostovky v Bad Schandau byla nařízena poté, co v září letošního roku spadla část mostu Carolabrücke v Drážďanech. Carolabrücke je jednou z nejvýznamnějších dopravních tepen v této metropoli. Příčina zřícení mostu zatím není oficiálně zveřejněna, odborníci ale v předběžné zprávě uvedli, že na vině byla koroze.

Budoucnost Carolabrücke je stále nejistá. Jestli se bude muset zbořit i zbytek mostu, bude jasné až na přelomu listopadu a prosince. Podle drážďanské radnice by náklady na výstavbu nového mostu vyšly na 100 až 120 milionů eur (2,5 až 3 miliardy korun).