Poškozený most v Janově půjde k zemi. Návrhy na jeho zbourání musí být na stole do týdne

Společnost Autostrade per l'Italie, provozovatel částečně zříceného Morandiho mostu v Janově, dostala od italských úřadů ultimátum. Do týdne musí předložit návrhy na zbourání zbylých částí mostu. Potvrdil to guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti. Kdy se začne bourat, není jasné. Stavba nového mostu ale podle Totiho potrvá nejméně rok.

