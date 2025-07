Mouka, cukr a potravinové konzervy. Izrael začal shazovat humanitární pomoc do Pásma Gazy

Izraelská armáda v sobotu začala ze vzduchu shazovat humanitární pomoc do Pásma Gazy, oznámil podle agentury Reuters armádní mluvčí. Armáda také uvedla, že vzniknou humanitární koridory pro to, aby konvoje OSN mohly do palestinského pásma dovážet pomoc.

Tel Aviv 22:14 26. července 2025