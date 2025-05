Možná je jedno, jak se Ukrajinci vůči USA chovají. Nemá to žádný odraz v realitě, obává se Romancov

„Putin se úplně zbláznil,“ prohlásil na adresu svého ruského protějšku americký prezident Donald Trump. Jeho komentáře následují dosud největší ruský letecký útok od počátku války před více než třemi roky. Rusko druhou noc po sobě napadlo Kyjev a další regiony raketami a drony, z neděle na pondělí vyslalo na Ukrajinu 355 dronů a devět střel. „Trump zoufale touží, aby bylo po jeho,“ vysvětluje pro Radiožurnál politický geograf Michael Romancov. Rozhovor Washington/Moskva 16:02 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politický geograf Michael Romancov | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Světová média vysvětlují Trumpovy výroky tak, že americký prezident ztrácí s Putinem trpělivost. Dá se to takto vykládat?

S největší pravděpodobností ano, i když u Donalda Trumpa je otázkou, co všechno on je schopen ztrácet. Obávám se, že tam předtím nebyla žádná relevantní informace, alespoň to z jeho výroků nebylo poznat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor si rozhovor s politickým geografem Michaelem Romancovem

Stalo se to nedlouho po dvouhodinovém rozhovoru mezi Putinem a Trumpem a také po největší výměně zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem. A Trump teď píše: „Právě jednáme a on střílí rakety na Kyjev a další města.“

Je to výraz toho, že Putin poškozuje Trumpův obraz coby mírotvůrce? A co víc, že teď už si to Trump uvědomuje?

S největší pravděpodobností ano, ale Donald Trump je chaotický. Někdo by řekl, že je nepředvídatelný a že je za jeho chováním nějaká strategie, já ji tam ale skutečně nejsem schopen nalézt.

ONLINE: ,Třetí noc kombinovaného ruského teroru.’ Moskva poslala nad Ukrajinu 355 dronů a 9 střel Číst článek

Takže je tu otázka, proč by mu to mělo vadit, když se chová tak, jak se chová. Tedy tak, že každou chvíli zastává jinou pozici. Obávám se, že spíš prostě Donald Trump zoufale touží po tom, aby se věci děly hned, jak on si přeje. A že je teď „vykulený“, že se tak neděje.

Není to tak dávno, kdy americký prezident za podobných okolností řekl něco ve smyslu „Vladimíre, přestaň,“ a nakonec se nestalo nic. Dá se to brát spíš jako emocionální výlev, který nebude mít širší dopad? Například, že by Washington uvalil na Moskvu tvrdé sankce?

Pravděpodobně ano, emoce jsou v tom stoprocentně. Co se potom bude dít dál, to nevíme.

Pokud jde o sankce, respektive cla, Donald Trump jimi metá do všech světových stran a vzápětí je zase bere zpátky nebo je posouvá, redukuje. Těžko se v tom vyznat.

Sankce pro spojence

Vůči Rusku žádné další sankce neuvalil. Proč je málo pravděpodobné (alespoň si to myslí komentátoři), že Trump uvalí sekundární sankce na země, které od Ruska kupují ropu? Zvláště Indii a Čínu, i když sám tuhle možnost zmiňoval.

S výjimkou těchto dvou zemí tu není nikdo další, kdo by byl nějakým způsobem silný.

,Úplně se zbláznil!’ zkritizoval Trump Putina. ,Emocionální přetížení,’ zní z Moskvy Číst článek

Donald Trump evidentně dává najevo, že chce jednat primárně s těmi silnými a zdá se, že s Číňany se teď konečně na něčem dohodl. Nebo si to přinejmenším myslí.

Na to konto je obtížné se domnívat, že vzápětí uvalí šílené sankce na Rusko, respektive na firmy, které od Ruska kupují ropu, protože drtivá většina těchto firem jsou Číňani a Indové. Tam by se to křížilo s tím, o co on podle svých slov usiluje.

Trump také kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského slovy: „Nedělá své zemi laskavost tím, jak mluví. Všechno, co vychází z jeho úst, způsobuje problémy. To se mi nelíbí a raději by to mělo přestat.“ Zřejmě tím narážel na Zelenského vyjádření, že mlčení Ameriky a ostatních Putina jenom posiluje.

Neudělal Zelenskyj v tomhle případě diplomatickou chybu, možná jako i v minulosti?

Možné to je. Názory na to, jakým způsobem Zelenskyj a celá ukrajinská delegace zvládli, nebo nezvládli známou situaci v Oválné pracovně Bílého domu, se nicméně různí. Bez ohledu na to, jestli postupují správně, nebo špatně, mají velmi malý diplomatický a manévrovací prostor.

Mediátoři války na Ukrajině: Turecko může mít silnou pozici a být další ,pákou‘ na Rusko, míní expertka Číst článek

Všichni víme, že Spojené státy v podpoře Ukrajiny hrají tu nejdůležitější roli. Jednoznačně vidíme, že i když Ukrajina udělá všechno, co po ní z Bílého domu zrovna chtějí, Putin se chová podle svého. S výjimkou vodopádů ne zcela smysl dávajících slov se nic neděje.

Obávám se, že je možná nakonec úplně jedno, jak se Ukrajinci a Volodymyr Zelenskyj vůči Američanům chovají, protože to stejně nemá žádný odraz v realitě.

Už žádné dary?

Na serveru americké televize CNN se objevil komentář, podle něhož má Trump na rozdíl od Evropy na výběr. Vyplývá z toho, že není v zájmu Spojených států, respektive Trumpova hnutí MAGA, tento konflikt řešit? A že Amerika z toho zprostředkování opravdu vycouvá, jak už její představitelé několikrát naznačovali?

Může se to samozřejmě velmi dobře stát.

V tom případě je ale otázkou, jestli budou ostatní aktéři systému mezinárodních vztahů i nadále brát Spojené státy jako toho nejsilnějšího, kdo v tomto systému funguje.

‚Uvidíme.‘ Trump nechtěl říct, zda se USA připojí k novým evropským sankcím proti Rusku Číst článek

Domnívám se totiž, že to je jeden z autentických cílů Donalda Trumpa – přesvědčit všechny ve světě, že Amerika je nejdůležitější a bez jejího svolení – nebo bez Trumpovy vůle – by se ve světě nic jiného dít nemělo. Toto jde proti té představě.

Z hlediska vývoje na frontě je zásadní, jestli budou Spojené státy dál dodávat zpravodajské informace a zbraně. Bývalý Trumpův vyslanec na Ukrajině Kurt Wolker řekl, že až v létě dojdou dodávky prosazené Joem Bidenem, nebudou Spojené státy zbraně Ukrajině darovat, ale pošlou je spíš formou půjček nebo je Kyjev bude moct nakupovat, a to za pomoci jiných zemí.

Je tohle realistický scénář?

Je to realistické, zejména pokud jde o nákup. Věřme, že peníze potom budou tím, co Donalda Trumpa přesvědčí.

Problém by byl, kdyby se Trump rozhodl, že nedá souhlas s tím, aby se zbraně americké provenience na Ukrajinu dostávaly, třeba i prostřednictvím třetích zemí.