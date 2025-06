Možná je to jen divadlo. Trump by mohl Muska ‚zničit‘, myslí si novinářka

Co pozorujeme mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem, je skutečně rozchod, nebo jen hodně ošklivá hádka?

Teorií na to, co se odehrává, je víc. Na první pohled to vypadá jako autentická, skutečná hádka. Je to jedna z variant, že se jejich vztah ne úplně vyčerpal, ale narazil na momentální hranu. Stejně tak je ale možné, že to je divadlo pro veřejnost. Oběma těmto velkým a mocným byznysovým figurám by to pomohlo, protože už bylo vidět, že Musk je velmi nepopulární pro veřejnost, což škodilo i Trumpovi. To může být důvod vzteku u Trumpa, ale stejně tak může být pro oba dobré, když Musk půjde z velké politiky do pozadí, trochu ustoupí a nálada veřejnosti se uklidní. Může se stát, a už to tak trochu vypadalo, že oba potom složí zbraně a vrátí se do nějaké rovinky, kde byli předtím.

Pustili se do sebe docela zostra. Musk na síti X přesdílel příspěvek, ve kterém souhlasil s výzvou k impeachmentu Trumpa, spojuje ho se sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem, přitom to není tak dlouho, co tvrdil, že Trumpa miluje tak, jak jako heterosexuál může milovat druhého muže. Trump teď naopak říká, že Musk je šílený, chce mu sáhnout na příspěvky pro jeho firmy. To zní velmi vážně, ne?

Zní a vypadá to vážně, ale zrovna spojování s Epsteinem je jedna z věcí, která by spíše ukazovala na hru. To, že se Trump objevil v dokumentech z Epsteinova případu, je totiž už dlouho známá věc a jeho pověst tím vůbec neutrpěla. Byla to relativně banalita, protože spojení s Epsteinem bylo takové, že měl jeho telefonní číslo a podle svědeckých výpovědí se potkali jenom na nějakých společenských akcích. Není to něco, co by mohlo reálně Trumpovi uškodit. Vypadá to tak, když se to napíše v titulku, ale podstata tam není.

Takže to podle vás vypadá, že to je možná celé hra, protože Musk i Trump si jsou vědomi, že jsou pro sebe důležití? Musk pomohl Trumpovi vyhrát volby, nalil do kampaně stovky milionů dolarů. Byli to nerozluční parťáci. Zároveň Musk v rámci svého teď už bývalého týmu škrtil finance a měl přístup k citlivým údajům.

Že je to hra, je jedna z teorií. Ozývají se názory, že Trump se trochu posouvá v pojetí svého prezidentství. V poslední době vyšlo několik článků, které ho přirovnávají ke středověkým monarchům proto, že si kolem sebe buduje takové zámecké prostředí z různých loajalistů. I to, že Musk něco překročil, a tím se dostal na nějakou dobu do reálné nemilosti, je varianta. Nemusí to být jen divadlo, výkladů je víc. Oba jsou pro sebe bezpochyby důležití. Oba drží v ruce klíče od toho, co je pro toho druhého zásadní.

Trump má jako prezident v rukou regulace, takže kdyby chtěl, asi by Muska mohl jednoduše zničit nebo mu hodně zkomplikovat byznys. Musk má firmy, které podléhají mnoha státním dohledům a regulacím, takže kdyby tam byla intence tudy na něj došlápnout, tak to pro prezidenta bude jednoduché. Musk může přijít o kontrakty od NASA se svojí firmou SpaceX, může ztratit různé povolovací procesy v Neuralinku, což je jeho firma, která vyrábí čipy do mozku a další zdravotnické technologické vychytávky. I síť X by se mohla dostat pod větší kuratelu. Je tam toho víc, čím by Trump mohl Muskovi ublížit.

Na druhé straně Musk je klíčovou postavou v současné technologické revoluci. Kromě toho, že sám má firmu na umělou inteligenci, byl také jedním ze zakladatelů OpenAI, takže ví přesně, jaké modely se na jakých principech vyrábějí. To je také velmi důležité. Vlastní tisíce satelitů, které přenášejí mobilní signál skrze Starlink a Teslu. Musk je velmi důležitý i pro americkou ekonomickou diplomacii. Nejenže Trumpa finančně podpořil, ale i jeho byznys je hodně prorostlý s politikou a mocí Spojených států, což by mohl být problém zase pro prezidenta.

Hra, nebo rozchod?

Pentagon využívá Starlink, v Bílém domě už je taky, Spojené státy využívají Elona Muska na dopravu astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici a tak dále. Pojďme rozklíčovat, co nasvědčuje tomu, že to spíš může být hra, anebo že to je reálný rozpor a rozchod mezi těmi dvěma. Je to pár dnů, co Musk na konci května oficiálně opustil Trumpovou administrativu, které nebyl nikdy úplně součástí, ale vedl tým DOGE. Prezident se s ním loučil slovy, že je neuvěřitelný patriot, který udělal skvělé věci. Schylovalo se k něčemu už tehdy, nebo ještě byli velmi dobrými přáteli a všechno se mělo rozjet až za pár dní?

Je otázka, jestli byli přátelé. Pořád si myslím, že u těchto velmi mocných figur a zvlášť u obchodníků přátelství bývá účelová věc. Ale byly tam náznaky, které vedly k tomuto veřejnému zostřenému souboji. Z průzkumů veřejného mínění začalo prosakovat, že Musk je velmi nepopulární postavou. Kritizováno bylo například i to, jak vodil svého syna na jednání v Oválné pracovně. Byla tam spousta věcí. Navíc kolem Donalda Trumpa jsou, řekla bych, dvě hlavní party. Jedna je původní MAGA, kde je nejvýraznější postavou nebo ideovým vůdcem Steve Bannon. Druhá parta jsou technologičtí vizionáři, miliardáři ze Silicon Valley a hlavní postavou je Elon Musk. Muskova nepopularita u veřejnosti začala poškozovat prezidenta u původních voličů, to byla jedna linka. Pak je tam byznysová linka, že Tesla bez přímého dohledu začala ztrácet, investoři se začali bát, že společnost může doplatit na nepřítomnost Muska, který se víc věnuje politice než byznysu. Byl tam materiální dopad v tom, že už začaly klesat akcie. Tesla ztratila během letoška na akciích 25 %. To byly reálné věci, které předcházely konfliktu. Úřad DOGE byl silně kritizován, protože kvůli němu přišly o práci stovky tisíc lidí, mnoho agentur přišlo o financování a mělo to velké negativní dopady i na reputaci v zahraničí. Jsou tam události, které se mohly projevit tímto konfliktem.

Spor mezi Muskem a Trumpem naplno vypukl minulý týden.

„V souvislosti s prezidentovým prohlášením o zrušení mých vládních zakázek začne SpaceX okamžitě vyřazovat svou kosmickou loď Dragon z provozu.“ Elon Musk (X @elonmusk, 5. 6. 2025, později smazáno)

Co za tím stálo a proč to tak vybublalo zrovna v tu dobu?

Rozbuškou byl Trumpův velký daňový zákon, kterému říká „Big Beautiful Bill“.

Velký krásný zákon.

Musk začal Trumpa kritizovat, že je to něco, co poškodí americké hospodářství, a vyměnili si na svých sociálních sítích různé invektivy. Ale nakolik reálné je to, že jde o skutečné centrum jejich sporu, není úplně jasné.

V čem tento zákon spočívá, respektive co měla být záminka pro spor?

Jde o rozsáhlý daňový zákon, který je splácaný ze všeho možného. Jsou odhady, že tato legislativa zvýší americký deficit během následujících několika let až o víc než 2 biliony dolarů. Pokud Musk dosud říkal, že jeho cílem je šetřit státní výdaje, tak tento zákon jde přímo proti tomu. Na druhou stranu je podstatné, že zákon na deset let pozastavuje státní regulaci umělé inteligence. Z Ameriky to má udělat technologickou velmoc, protože všechny ostatní státy se snaží na umělou inteligenci nějakým způsobem dohlížet nebo ji regulovat. To je věc, kvůli které se technologičtí vizionáři šikují za Trumpem, protože pro ně to znamená, že jejich rozvoj umělé inteligence, který má vést až ke vzniku takzvané superinteligence, je úplně uvolněn. Na jedné straně tam jsou tedy daňové věci, které se Muskovi nelíbí, ale jsem si jistá, že co se týče AI, se mu to velmi líbí stejně jako zbytku Silicon Valley.

Jsou tam velké výdaje. Trump chce vynakládat velké finanční prostředky na armádu, na boj s migrační krizí, kterou vnímá. Jsou tam velké daňové úlevy. Zároveň, aby dostal do rozpočtu peníze, které potom bude vynakládat na zmíněné výdaje, škrtá například subvence pro Teslu, pro jakoukoliv automobilku, která dělá elektrická auta. Zároveň Musk, který měl přinést peníze do rozpočtu tím, že bude škrtat místa a škrtit úřady, neudělal tak dobrou práci, jak tvrdil, ušetřil méně, a tím pádem tam může být konflikt.

Ano. Největší zátěž, kterou zákon přináší na státní rozpočet, je to, že prodlužuje daňové úlevy, které Trump zavedl během svého prvního prezidentského období. Největší finanční podstata tohoto zákona je, že tam jsou různé daňové odpočty, které měly vypršet v roce 2026 nebo 2027 podle toho, co je to za zákony. Zbytek už jsou drobnosti, které jdou na ruku spíš skupině MAGA. Jsou to například obranné výdaje. Tyto zakázky si mezi sebe budou dělit technologické firmy ze Silicon Valley, několik takových kontraktů už letos bylo podepsáno. Ale to hlavní je prodloužení daňových škrtů, nicméně od začátku se vědělo, že Trump je chce ponechat, takže kolem celého „Big Beautiful Bill“ je hodně politiky.

Ale jak říkáte, může tím narůst státní deficit, a tím pádem je nutné někde vybrat peněz víc, což Trump a Musk chtěli udělat pomocí DOGE. To se úplně nepodařilo. Je to i důvod, proč Trump teď sahá na subvence od státu pro elektrická auta, což Muskovi vadí? Ale Trump někde musí získat peníze, aby je mohl vynakládat na armádu, protiimigrační opatření a tak dále.

Že se plánuje ukončení subvencí na nákup elektrických vozidel, je věc, o které se mluvilo už od doby, co Trump vyhrál volby. Musk dříve říkal, že je ochotný to strpět, že to Tesla unese, pokud to bude v souladu s tím, že stát bude rozumně nakládat s prostředky. Vědělo se tedy, že se k tomu schyluje. Asi se nevědělo, že to bude součástí tohoto velkého zákona. Musk teď ale kritizuje, že stát na jedné straně škrtne dotace pro zelenou energetiku a na druhé straně nepůjde stejným způsobem proti ropným a plynovým firmám, a to podle něj není v pořádku.

Co se týče toho, co se povedlo na Muskově ministerstvu efektivity, tak on na začátku říkal, že dokáže škrtnout bilion dolarů. Podle odhadů se povedlo ušetřit asi 170 miliard, což není úplně málo, ale negativní zpětná vazba ze strany veřejnosti byla taková, že bylo jasné, že tímto způsobem nejde pokračovat. Neznamená to, že by jeho úřad skončil. Teď se rozprostírá mezi různá ministerstva a Musk tam funguje pořád, nehledě na spor, jako takový poradce, takže tam budou probíhat další škrty.

Nemůže Trumpa trápit i to, že omezovací akce Muskova týmu DOGE teď můžou ohrožovat funkčnost státních úřadů? Četl jsem ve Washington Postu, že projekty jsou u ledu, že každý musí dlouze zdůvodňovat, na co chce finance vynaložit, že přibývá práce, protože se snížil počet zaměstnanců.

To je jistě pravda, částečně kvůli tomu byl Musk velmi kritizován. Ale opatření, která Trump dělá, a dělal je i Elon Musk v DOGE, jdou docela precizně na skupiny lidí, kteří nejsou Trumpovi podporovatelé a voliči. Jde většinou o vzdělanější lidi z vyšších vrstev, což není jeho voličská báze. Proto si myslím, že Trumpa moc netrápí, že by se někde snižovala funkčnost. Víc ho trápí negativní ohlasy a nadávky na sociálních sítích, protože je showman. To jistě bude část důvodu, která vedla k rozkolu mezi oběma muži, ať už je víc mediální, nebo skutečný.

Co teď bude Musk dělat? Chce se soustředit na svou firmu Tesla, která významně propadla? Už jste mluvila o tom, o kolik klesly její akcie v letošním roce, ale jen v den, kdy se Trump s Muskem začali veřejně hádat, se propadly o 14 %. V tu chvíli byly Muskovi odmazány desítky miliard dolarů z jeho jmění, to není málo. Co s tím bude chtít dělat?

Po zvolení Trumpa prezidentem trhy ovládla naprostá euforie a nejvíce rostly akcie firem právě těch lidí, kteří jsou navázáni na nový kabinet. Tesla tedy prudce rostla. Spousta investorů spekuluje na to, že tím, že Musk má přístup do Bílého domu a také k různým regulacím a opatřením, tak na tom akcie budou vydělávat. Když byla tato emoce zasažena, tak spekulanti vyprodávali akcie stejně rychle, jako je předtím skupovali. U Muska je ale důležité, že je vizionář. Několikrát v uplynulém roce už signalizoval, že elektroauta pro něj nejsou zase tak důležitá věc. Chce se soustředit na další disruptivní věci, jako je robotika, energetická úložiště, samořiditelné systémy například taxislužeb. Chce pokračovat v nějaké disrupci, tak jak se mu to povedlo udělat v oblasti elektromobility.

Chce narušovat systém něčím novým.

Přesně tak, chce pokračovat dál v těchto velkých projektech. Proto jsem mluvila o tom, že je důležitá deregulace vývoje umělé inteligence, protože na toto všechno je potřeba vývoj v oblasti umělé inteligence, aby Musk mohl dosáhnout svých cílů. Plus je tu vesmírný výzkum. Musk všude chodí v tričku s nápisem „Obsaďme Mars“, je tím posedlý, je to jeden z jeho hlavních cílů. Jestli by pro něj něco bylo teď bolestivé, tak by to nebyla tolik Tesla, ale to, že by nemohl dál realizovat své vizionářské sny.

Nemůže se Trump naštvat, že se mu Musk takto postavil? Nemohl by sáhnout i k tvrdším krokům? Mluvila jste o táborech, které stojí za Trumpem, a už tady padlo jméno Steve Bannon, který de facto vyzval k deportaci Muska.

Trump se může naštvat a dělat cokoliv. Pravda ale je, že Musk a jeho tým z DOGE nahlíželi do všech dat všech státních úřadů po dobu čtyř nebo pěti měsíců, přičemž tým byl složen z velmi nadaných lidí ze Silicon Valley. Předpokládala bych, že ta data mají nějakou cenu. Proto si myslím, že kdyby Trump chtěl Muska nějak zásadně poškozovat, tak i Musk bude mít nějak nabito.

Kdo odejde jako vítěz?

Trump říká, že republikány to jen posílilo, Musk mluví o založení nové politické strany. Je to jenom válka slov na sociálních sítích?

Oba mají své sociální sítě a umí s nimi velmi dobře pracovat. Jsou známí také tím, že vypouštějí takové balónky a toto byl jeden z nich. Je otázka, jestli je za tím nějaká reálná vize. Musk spíš zkouší, jestli se taková věc může zhmotnit, ale vzhledem k tomu, že není příliš populární u široké veřejnosti a tradiční vzdělané voliče různě naštval, tak bych to hodnotila jako rétoriku, balónek do budoucna, než že by skutečně chystal novou politickou stranu.

Myslíte, že ve výsledku si ti dva k sobě můžou najít v příštích dnech, týdnech, měsících znovu cestu? Pohádali se, dají si pauzu a vrátí se k sobě po čase, protože zjistí, že se stejně potřebují?

Vycházím z toho, že oba jsou skvělí obchodníci a vyjednavači a jde jim o velké strategické věci v jejich světě. Myslím, že ani jeden by to nechtěl zahodit kvůli zhrzenému vztahu nebo emoci. Spíš bych předpokládala, že se jejich vztah přenastaví. Jak si lidé dělali legraci, že Musk je první dáma, tak takto už asi vypadat nebude. Ale myslím, že spolu budou na operativní úrovni spolupracovat a vzájemně se podporovat, nebo si aspoň nebudou škodit.

Zkrátka si teď jenom vymezují svoje pískoviště.

A také komunikují ke skupinám podporovatelů a voličů, které kolem nich jsou. Objevilo se několik komentářů, například ve Financial Times jeden významný člověk ze Silicon Valley napsal komentář na podporu Elona Muska. Musk byl teď hodně v nemilosti, byl kritizován ze strany intelektuálních elit. Ale tím, jak to vypadá, že je trochu oběť Donalda Trumpa, byť to tak asi ve skutečnosti není, tak se hned sešikovaly hlasy na jeho podporu. To Muskovi pomáhá v jeho veřejném obraze.

Vítězem sporu tedy můžou být oba, ale nemohl by to být viceprezidnet J. D. Vance? Není to muž, kterého by mocní lidé ze Silicon Valley nakonec rádi viděli v pozici šéfa Bílého domu?

Asi by ho tak viděli rádi, protože je de facto jeden z nich. Pochází ze Silicon Valley, z velmi mocných lobbistických kruhů, které teď kolem kabinetu jsou. Ale impeachment není reálná věc, protože Trump má obrovskou podporu mezi republikány, která skoro neklesá. Spíš je to znovu rétorika. Teoreticky to může uškodit Vancovi, protože Trump je ten král, monarcha, tak se chová. Mít tam někoho, kdo se třese na jeho místo... Možná se to bude dál vyvíjet tímto způsobem, uvidíme.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: youtubové kanály CBS Sunday Morning, FOX 9 Minneapolis-St. Paul, NBC News, FOX 5 New York; dále Truth Social @realDonaldTrump, X @elonmusk.