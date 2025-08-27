‚Možná nás zabijí, možná nás vyženou.‘ Beduíni na Západním břehu ustoupí židovským osadám
Pouštní krajina, spalující horko a prach zvedající se od aut. Kopce střídají údolí, z nichž vyhlížejí příbytky. Západní břeh Jordánu, který Izrael od roku 1967 okupuje, je domovem řady beduínských komunit. Některé z nich se sem přesunuly už na konci 40. let z Negevské pouště, dnešního Izraele. Nyní jim hrozí, že budou muset odejít. Domky totiž stojí v blízkosti nelegálních izraelských osad, jejichž rozšíření izraelská vláda schválila.
„Jestli nám přijde příkaz k vystěhování nebo demolici, nebudeme mít kam jít. Na tomhle místě jsme 45 let. Nemáme žádnou zemi,“ stěžuje si šedesátiletý Abdulláh.
„Možná nás zabijí, možná nás vyženou.“ Domy palestinských beduínů na Západním břehu ustoupí židovským osadám
Jeho rodina žije skromně. V mobilní buňce, kterou mu poskytla Evropská unie, mají jen to nejnutnější. Abdulláh a jeho 11 dětí mají status uprchlíků, protože jejich rodina po vzniku Izraele utekla z Negevu. Díky tomu je jednou za tři měsíce navštěvuje UNRWA a poskytuje pytle mouky a krmivo pro zvířata. Kromě zahraniční pomoci živí rodinu i 200 ovcí za ohradou a nedaleká továrna.
Děti dojíždějí asi pět kilometrů do školy autobusem. To je podle Abdulláha jediné, co jim Palestinská autonomie se sídlem v Rámaláhu zajišťuje. „Nejsme v kontaktu s palestinskou vládou, nic o nás neví,“ říká.
Jeho jedenáctiletý syn Yussef si svůj osud zatím neuvědomuje. Ve škole ho nejvíc baví psaní, ve volném čase rád hraje fotbal a nepřemýšlí nad tím, že možná brzy opustí kamarády a začne chodit do jiné školy. To není případ jeho staršího bratra, patnáctiletého Ahmeda. Do školy totiž nechodí – pracuje se svým otcem v cementárně hned vedle jejich domku. Vlastní ji podnikatel z Jeruzaléma, a kromě obživy továrna představuje i zdroj hluku a velkého množství prachu.
‚Zjistil jsme to ze zpráv‘
Kam půjde, zatím netuší ani další beduínská komunita o pár kilometrů dál. „Nikdo za mnou nebyl, nikdo nepřišel. O plánu na rozšiřování osad jsem se dozvěděl jen z mobilu, ze zpráv. Prostě nás odsud vyštvou,“ říká Ali. „Možná nás zabijí, možná nás budou pronásledovat,“ dodává muž, kterému je podle vlastních slov něco mezi 60 a 70 lety.
Izraelské úřady zatím Aliho rodinu k vystěhování nevyzvaly. Více než z okupačních úřadů má však strach z extremistických židovských osadníků. „Jenom se to zhoršuje. Život je tady čím dál těžší. Osadníci se pořád přibližují, není to armáda, není to policie. Jsou to osadníci, kdo nás terorizuje.“
Podle Aliho nedávno osadníci zaútočili na jinou beduínskou komunitu a jednomu muži zlomili ruku. Proto v posledních letech nechodí daleko od domu a ven nepouští ani své děti. „Když někdo z dětí hodí kamenem, hned ho zatknou. Ale když nás napadnou osadníci, nic se neděje. Většinu času radši trávím doma nebo se zvířaty v kopcích,“ říká. Také on se živí farmařením.
Na rozdíl od Abdulláha ale nevěří v mezinárodní společenství. Podle něj bude Izrael podporovaný Spojenými státy osady rozšiřovat tak dlouho, dokud jeho rodinu a další beduíny nakonec nevystrnadí – stejně jako se to stalo už jiným komunitám.
‚Jednou se rozrosteme až do Jeruzaléma‘
O tom naopak sní židovská osadnice Brenda Horowitzová, která se na okupovaný Západní břeh přestěhovala z amerického Colorada se svým manželem z Austrálie, když jí bylo 22. Dnes je místostarostkou nelegální osady Ma'ale Adumim, jejíž obyvatelé dlouho čekali, až jim vláda v Jeruzalémě povolí rozšíření. Osada je na dohled od beduínských komunit.
„Je to krásné místo, jako stvořené pro život v komunitě. Skvělé pro výchovu dětí. Jednou se rozrosteme až do Jeruzaléma,“ sní Brenda o takzvaném „velkém Jeruzalémě“. Pokud budou izraelské vlády v rozšiřování osad pokračovat, obklíčí i okupovaný východní Jeruzalém, který za své hlavní město považuje Palestina.
Rozšíření osady Ma'ale Adumim a realizace kontroverzního plánu E1 znamenají, že uprostřed Západního břehu vznikne bariéra. Palestinci tam nebudou mít přístup a území se v praxi rozdělí na dvě části. To znemožní dvoustátní řešení palestinsko-izraelského konfliktu, samostatný židovský stát vedle palestinského, tvořeného Západním břehem a Pásmem Gazy. Palestinci totiž považují Západní břeh Jordánu za nedílnou součást svého budoucího státu a stejně smýšlí i OSN.
Brendu to ale netrápí. Připouští, že by to mohl být konec palestinské nezávislosti. Podle ní je palestinská vláda v Ramaláhu stejně zkorumpovaná a Palestinci si zaslouží lepší život – kde přesně, to nespecifikovala.
„Palestinci mi říkají, že nevěří své vládě. Všechno je postavené na úplatcích. Nic tam nedává smysl, ani domy, ani správa. Nefungují tam pravidla, pořád se tam střílí. A myslím, že by byli mnohem šťastnější, kdyby si to vyřešili,“ tvrdí Brenda, která působí i jako dobrovolnice v nemocnici, kde údajně přichází do styku s Palestinci. Předtím byla ředitelkou základní školy a dnes má jako místostarostka na starosti mimo jiné náboženskou výchovu.
Kritika ze zahraničí
Rozšiřování nelegálních osad zkritizovalo dvacet převážně evropských zemí, včetně České republiky. Brenda mezinárodní kritiku odmítá. Západ podle ní zlehčuje utrpení Izraelců po 7. říjnu, kdy teroristé z Hamásu zaútočili na Izrael.
„Vykreslují nás jako zločince. Je to neuvěřitelné, po tom všem, co se stalo 7. října. Usilovali jsme o schválení projektu E1 přes dvacet let. Je už načase. Jsem nadšená, protože Ma'ale Adumim se nerozrůstá. Potřebujeme děti, potřebujeme se rozšiřovat. Nikomu neubližujeme,“ říká s nadšením v očích Brenda.
Izraelská koaliční vláda Benjamina Netanjahua výstavbu osad na Západním břehu dlouhodobě podporuje. Krajně pravicový ministr Becalel Smotrič loni dokonce prohlásil, že letošní rok bude rokem, kdy Izrael prosadí suverenitu nad celým Západním břehem.
Zatímco beduínské komunity ze Západního břehu Jordánu nenávratně mizí, nelegální židovské osady jako Ma'ale Adumim rychle rostou. „Podél této cesty už žijí jenom tři komunity beduínů – a za chvilku tu nebudeme ani my,“ říká Abdulláh.