Mrazivé počasí a dav končící v nedohlednu. Na Trumpa se jeli podívat lidé z celé země, čekali hodiny

Donald Trump je 47. prezidentem Spojených států. Oficiálně se jím stal okamžikem složení prezidentské přísahy. Ovšem nikoli před sídlem Kongresu, tedy Kapitolem, jak je zvykem, ale pod jeho střechou. Kvůli mrazu a obavám z možného náledí a ohrožení zdraví diváků a ochránců veřejného pořádku přesunuli organizátoři prezidentské inaugurace veškeré dění dovnitř Kapitolu. Seriál Washington 8:04 21. ledna 2025

Trumpovi fanoušci na něj čekali v nedaleké hokejové hale washingtonského celku Capitals. Před sportovní halou Capital One Arena se táhne dlouhatánský lidský had, klikatí se a ulice je úplně plná a dav končí někde nedohlednu.

Medi a Dylan přijeli z Baltimoru. Mají to kousek, jen půl hodiny vlakem. Vstávali ve čtyři ráno a ve frontě strávili více než tři hodiny. Pan Tommy přiletěl až z Jižní Dakoty, z města Sioux Falls, a doufá, že se dostane dovnitř do arény.

Manželé Tim a Julian byli ve Washingtonu už v pět hodin ráno, jeli tři hodiny z pensylvánské Filadelfie. Když před sportovní halou zjistili, že jsou před nimi desítky tisíc lidí a k tomu všemu je ještě docela tuhý mráz, tak to je přesvědčilo, že je lepší sledovat inauguraci v televizi. Nicméně považovali za důležité sem do hlavního města Spojených států přijet.

„Cítím, že je to moje povinnost jako Američanky tady být. On toho hodně ztratil a taky toho hodně obětoval. Zasvětil svůj život záchraně naší země, takže to málo, co pro něj můžu udělat, je vydržet trochu mrazu a ukázat, že jsem tady,“ říká Julian.

Trumpovi fanoušci na něj čekali v nedaleké hokejové hale washingtonského celku Capitals | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Před pěti až osmistupňovým mrazem se diváci inaugurace uchýlili do sportovní haly a pozvaní hosté do interiéru Kapitolu. Donald Trump se nestal prezidentem ještě před polednem, ale až lehce po něm.

Po složení přísahy se ujal slova a nastínil vizi své vlády. „Právě teď začíná zlatý věk Ameriky. Každý den mé vlády budu jednoduše klást zájem Ameriky na první místo,“ řekl prezident. Také oznámil, že podepíše výkonné nařízení o vyhlášení stavu nebezpečí na hranici s Mexikem a pošle tam vojáky k zastavení migrační invaze.

Ulice krom příznivců prezidenta lemovali také policisté | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ve vnitřních prostorách se konal nejen inaugurační ceremoniál. V hale návštěvnického centra Kongresu byla dokonce krátká vojenská přehlídka. Průvod školních a armádních kapel se zase odehrál v Capital One aréně, kde na Donalda Trumpa od rána čekaly desetitisíce příznivců. Přivítali ho obrovským jásotem. Ovacemi provázeli i podepisování prvních výkonných rozhodnutí, ke kterému prezident přistoupil přímo v aréně.

Donald Trump podepsal odstoupení Spojených států od pařížské klimatické dohody. A také udělil přes tisíc milostí lidem odsouzeným za účast v útoku na Kapitol před čtyřmi lety. Sám je nazýval rukojmími. Byl to dlouhý, mrazivý den, zakončený třemi inauguračními plesy.

Budova Kapitoliu | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas