‚Mučedník‘ Trump chce republikánskou nominaci na prezidenta. V popularitě mu nepřekáží ani žaloby

Exprezident a čtyřnásobně žalovaný Donald Trump vévodí pořadí republikánských kandidátů, kteří se budou od příštího týdne ucházet o nominaci ve stranických primárkách. Některé americké státy už ale rozhodly o jeho diskvalifikaci. Zda na to mají právo, nyní rozhodne Nejvyšší soud. Trump toho však v kampani využívá a líčí to jako spiknutí vládní demokratické garnitury spolu s justicí. A jeho voličům to nevadí, naopak je to utvrzuje v jejich názoru. Analýza Washington 6:15 12. ledna 2024

Kdo bude kandidátem za Republikánskou stranu na amerického prezidenta, se rozhodne v takzvaných primárkách, které startují už 15. ledna. Vůbec první volba se uskuteční ve státě Iowa. Jak tam hlasování dopadne, bude klíčové, dojde k němu totiž poprvé. Nastaví to tón republikánských voleb, které se potáhnou zhruba půl roku.

Iowa je navíc stát, který má silnou evangelikálskou populaci, což je ta část voličů, na které míří Donald Trump. „Chce ukázat, že za ním stojí křesťanská Amerika,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz motivace Jan Beneš z Ostravské univerzity.

Exprezident si drží v průzkumech veřejného mínění dlouhodobě většinu, následují za ním jeho nejvážnější soupeři Nikki Haleyová a Ron DeSantis shodně s 18 procenty.

Amerikanista Beneš ale upozorňuje: „V minulosti se několikrát stalo, že Iowa překvapila a voliči nakonec vybrali jinak, než jak se očekávalo. Sám Trump si to v roce 2016 zažil.“

Také proto se Trumpův tým na první republikánské primárky soustředí, pořádá předvolební setkání a neponechává nic náhodě, aby si vítězství v Iowě pojistil. Výsledek totiž bude pro ráz kampaně zásadní, stejně jako to, jak se za sebou sešikují druhý, respektive třetí v pořadí.

„Může to být konečná pro Rona DeSantise a zároveň odrazový můstek pro Nikki Haleyovou,“ poukazuje Beneš. „O týden později jsou volby v New Hampshire, kde mohou volit i nezávislí voliči, jedná se totiž o otevřené primárky a tam se šance pro Haleyovou zdají být mnohem lepší,“ říká amerikanista s tím, že se rozestup mezi kandidáty snižuje.

Haleyová v New Hampshire na Trumpa ztrácí jen zhruba sedm procent, což je skoro třicetiprocentní rozdíl oproti průzkumům z Iowy. Pokud se jí ale už tam podaří uhrát zajímavé politické body, může to ještě řádně zamíchat republikánskými kandidátskými kartami.

Zásadní ale bude volební „superúterý“, které připadá na 5. března a bude v něm volit hned několik amerických států najednou. Primárky a stranická volební shromáždění republikánů i demokratů se uskuteční v 16 státech včetně Kalifornie, Texasu, Severní Karolíny či Virgínie.

Trumpovy ‚problémy‘?

Nejvážnější aspirant na republikánského kandidáta na příštího amerického prezidenta v současnosti čelí čtyřem žalobám. Jedna z nich se týká bezprostřední reakce, která následovala po vyhlášení výsledku voleb v lednu 2021 a útoku na Kapitol z 6. ledna. Další kauzy se týkají neoprávněného shromažďování utajovaných dokumentů nebo údajné platby za mlčenlivost třem osobám.

Vyšetřování však nijak exprezidentovi neubližuje, naopak mu upevňuje podporu. „Trumpovi voliči jsou tak loajální a uzavření ve své bublině, že jakákoliv taková informace už na ně nemá vliv,“ říká pro iROZHLAS.cz amerikanista.

Trumpovi podporovatelé na předvolebním setkání | Foto: Cheney Orr | Zdroj: Reuters

„Trump dlouhodobě poukazuje na to, že je mučedník, který se snaží dostat do Bílého domu a vyčistit zkorumpovaný Washington, navrátit zpátky evangelikálské křesťanské hodnoty,“ vysvětluje Beneš.

Nedávno byly zveřejněné také seznamy Jeffreyho Epsteina. Obsahují hlavně dosud utajená svědectví nebo jména lidí, kteří měli vazby na finančníka, obviněného mimo jiné ze zneužívání nezletilých dívek. Na seznamech jsou bývalí američtí prezidenti Donald Trump nebo demokrat Bill Clinton.

Právě Trumpovo jméno není překvapením a zásadní informace to není ani pro jeho voliče. Mnohem víc je zajímá a je pro ně zásadnější, že na nich jsou politici z Demokratické strany. „Utvrzuje je to v tom, že je Washington zkorumpovaný a je ho potřeba očistit,“ poznamenává Beneš.

Diskvalifikace z primárek

Donald Trump čelí ale další komplikaci – už dva státy ho vyřadily z republikánských primárek. Colorado a Maine se tak rozhodly v souvislosti se zapojením exprezidenta do útoku na sídlo amerického Kongresu z 6. ledna 2021. Jako veřejný činitel, který přísahal věrnost ústavě, se podle soudů zapojil do následné vzpoury a 14. dodatek americké ústavy takovým lidem zakazuje vykonávat volené funkce.

Obdobné dilema řeší hned několik dalších států, píše New York Times. Amerikanista Beneš upozorňuje především na Wisconsin či Nevadu.

Jedná se o bezprecedentní situaci, kterou americké státy musí řešit. „Rozhodnutí působí agresivně a pro některé nedemokraticky, ale je tam dostatek prostoru na to, aby se Trump proti tomu mohl bránit,“ popisuje Beneš.

Situací se bude zabývat nejvyšší soud. Ten má nyní rozhodnout, jestli je právem Trumpa kandidovat v republikánských primárkách a posléze v prezidentských volbách s vědomím toho, k jakým událostem došlo 6. ledna.

„Je jedno, v kolika státech k tomu (diskvalifikaci) dojde, ve chvíli, kdy nejvyšší soud zaujme stanovisko, je pro všechny stejné,“ připomíná roli orgánu Beneš. Rozsudek by měl zaznít na začátku února.

Reakce demokratů

Část druhého voličského tábora – demokraty – tato „kampaň“, jak žaloby a diskvalifikace z primárek označuje sám Trump, vůbec nevzrušuje a považují to za něco, co pouze pomáhá republikánskému exprezidentovi.

Část z nich vyzývá k tomu, že je nutné na to nijak neupozorňovat. Společným jmenovatelem je, že Trumpa je potřeba se zbavit pouze volbami, protože jiné způsoby jako otevřená kritika nebo osočování pouze upevňují jeho pozici.

Mezi takové představitele patří například guvernér Kalifornie Gavin Newsom: „Donalda Trumpa je potřeba se zbavit u volebních uren, ne jiným způsobem.“

Prezident Joe Biden se nyní pokouší ubezpečit veřejnost o tom, že instituce jsou důvěryhodné a nezávislé. „Prezident se nemá míchat do toho, na čem pracuje ministerstvo spravedlnosti,“ vykládá si amerikanista ticho, které se směrem k Trumpovým kauzám line z Oválné pracovny.

Trump svou podporu staví na údajném boji, který proti němu vede vládní garnitura a soudy, co se mu snaží zamezit v kandidatuře. Z jeho pohledu se totiž jedná o spiknutí. Podporuje tím nedůvěru v systém, který se projevuje u jeho voličů, ale i těch ne vyloženě názorově vyhraněných.

„U Donalda Trumpa vidí, že se jeho slova stala jakýmsi sebenaplňujícím se proroctvím. Protože říkal: jdou po mně. A teď se ukazuje, že skutečně jdou,“ zmiňuje Beneš.

Nejen republikány to tak upevňuje v přesvědčení o zkorumpovaném Bidenovi a že demokraté jsou hrozbou pro demokracii. V Trumpovi pak vidí možného zachránce.

Top 3 republikánští kandidáti Donald Trump (77) Byl v pořadí 45. americkým prezidentem v letech 2017 až 2021.

Ve volbách 2020 prohrál s demokratem Joem Bidenem. Jejich výsledek ale nechtěl uznat, označoval je za zmanipulované a prohlásil je za volební podvod.

Trump jakožto první prezident čelil dvěma ústavním žalobám (takzvanému impeachmentu).

Nyní je zainteresován do čtyř kauz – v souvislosti s útokem na budovu Kongresu v lednu 2021 a snahou zvrátit výsledek voleb, kauzy neoprávněného shromažďování utajovaných dokumentů nebo kauzy údajné platby za mlčenlivost třem osobám.

Vybudoval realitní impérium The Trump Organization, které zahrnuje hotely, reality či golfová hřiště. Nikki Haleyová (51) Bývalá guvernérka Jižní Karolíny a velvyslankyně USA při OSN (jako součást Trumpovy administrativy).

Rodným jménem Nimrata Randhawaová pochází z rodiny indických imigrantů.

Vystudovala účetnictví, mimo jiné pracovala jako finanční ředitelka rodinné společnosti Exotica International. Ron DeSantis (45) Guvernér Floridy, je považován za hlavního konkurenta bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

V poslední době „proslul“ tím, že nařídil shromažďovat knihy, které by se neměly číst.

Vzděláním je právník, před nástupem do funkce guvernéra byl jedním z kongresmanů za Floridu.

Byl důstojníkem amerického námořnictva, účastnil se války v Iráku.