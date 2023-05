Dostal jsem šoky do uší. Se spoluvězni jsem vtipkoval, že jsem získal Wi-Fi, říká Ukrajinec držený Rusy

Ukrajinští prokurátoři obvinili čtyři příslušníky ruské Národní gardy z válečných zločinů. Jde o jeden z prvních případů, který uzavřeli po několika měsících vyšetřování. Během svého působení ve vazebním zařízení v Chersonu se čtveřice měla dopustit krutého zacházení s civilisty a porušování válečných zákonů. Jak upozorňuje The New York Times, měli vězně bít a mučit pomocí waterboardingu a elektrických šoků například do genitálií i ušních boltců.

