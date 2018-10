Hanebný zločin, popsal vraždu novináře saúdský princ. Vztahy s Tureckem to podle něj nenaruší

Zabití novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu je hanebným zločinem, který nelze ospravedlnit. Na investiční konferenci v Rijádu to ve středu řekl saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. Zároveň zdůraznil, že zabití Chášukdžího nevrazí klín mezi Saúdskou Arábii a Turecko. Rijád 20:13 24. 10. 2018 (Aktualizováno: 21:53 24. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Saudský korunní princ Muhammad bin Salmán | Foto: Bandar Algaloud/Saudi Royal Court | Zdroj: Reuters

Korunní princ na konferenci zdůraznil, že Saúdská Arábie hodlá pokračovat v reformách a bude nadále investovat do infrastruktury. Ekonomika Saúdské Arábie podle něj letos vzroste o 2,5 procenta a příští rok jí čeká ještě výraznější růst.

Podle oficiálních statistik vyšší ceny ropy ve druhém čtvrtletí letošního roku pomohly ekonomice Saúdské Arábie k zatím nejrychlejšímu růstu za více než rok.

Iniciátorem investiční konference je právě korunní princ bin Salmán, účast v ní ale v posledních dnech kvůli kauze zabitého novináře odřekli mimo jiné ministři z USA, Británie, Nizozemska a Francie či britský miliardář Richard Branson nebo americký technologický investor Steve Case. Do Rijádu neodjeli ani nejvyšší představitelé řady velkým firem.

Telefonát s Erdoganem

Saúdský korunní princ se ocitá pod tlakem, jelikož kritici ho podezírají z toho, že byl strůjcem operace, při které byl Chášukdží zabit, nebo minimálně o akci věděl. To Rijád odmítá.

Muhammad bin Salmán ve středu telefonický hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v kanceláři tureckého prezidenta napsala, že rozhovor se týkal nutnosti více objasnit okolnosti Chášukdžího zabití.

Chášukdží psal pro americký list The Washington Post a žil v USA. Zmizel před třemi týdny poté, co navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu, ze kterého patrně už nevyšel. Rijád nejprve tvrdil, že o tom, co se s žurnalistou stalo, nic neví. Minulý pátek ale přiznal, že byl zabit, údajně při rvačce.

Později Saúdská Arábie označila zabití Chášukdžího za operaci, která nebyla konzultována s vedením. Chášukdží kritizoval korunního prince, který de facto vládne Saúdské Arábii. Erdogan se nechal slyšet, že pachatelé zločinu neuniknou spravedlnosti, bez ohledu na to, jak vysoce jsou postavení.

Princova válka

Korunní princ na konferenci rovněž uvedl, že jeho „válka“ vrací Blízkému východu jeho historickou slávu. O mnohaletém konfliktu v Jemenu se přitom ale nezmínil a za svůj komentář si vysloužil ovace ve stoje. Do války v Jemenu na stranu jemenské vlády Saúdskou Arábii Muhammad bin Salmán zapojil v roce 2015, tehdy ještě jako ministr obrany.

Ve válce v Jemenu přišlo o život více než 10 000 lidí a asi dva miliony osob byly nuceny opustit své domovy. Nálety arabské koalice vedené Saúdskou Arábií zasáhly mimo jiné kliniky a trhy, mnoho civilistů při nich přišlo o život a byla zničena infrastruktura, píše agentura AP. V důsledku kolapsu zdravotnictví se v Jemenu v uplynulých letech šířila cholera.

Korunní princ rovněž na konferenci zažertoval o únosu libanonského premiéra Saada Harírího, který se konference účastní. „Premiér Saad zůstane v království dva dny, tak doufám, že nebudete šířit fámy o tom, že byl unesen,“ řekl korunní princ.

Harírí šokoval svět, když loni v listopadu z Rijádu oznámil svou rezignaci, což vysvětlil sílícím vlivem šíitského Hizballáhu v libanonské vládě a strachem o svůj život. Světová média a řada libanonských politiků spekulovala, že Harírího k rezignaci přinutila Saúdská Arábie s cílem oslabit Hizballáh podporovaný Íránem.

Teherán a Rijád jsou hlavními rivaly v regionu. Harírí se nicméně po několika týdnech do Libanonu vrátil a svou rezignaci odvolal.