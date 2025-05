Muniční iniciativa? Politický majstrštyk, chválí Hofmann. Koten: Ptejme se, kolik stojí plátce daní

České muniční iniciativě vděčí Ukrajina za půl druhého milionu kusů dělostřeleckých nábojů v loňském roce. A letos by to mohlo být ještě víc. „Je velmi dobře hodnocená našimi partnery, kteří do muniční iniciativy přispívají,“ vyzdvihuje v pořadu Pro a proti místopředseda výboru pro obranu Jan Hofmann (ODS). „Doufám, že už nebude potřeba,“ říká pro Český rozhlas Plus Radek Koten (SPD) z výboru pro bezpečnost. Pro a proti Praha 22:00 14. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iniciativa je velmi dobře hodnocená partnery, kteří do ní přispívají, říká poslanec ODS Jan Hofmann (ilustrační foto) | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

Je muniční iniciativa smysluplná akce, která by měla pokračovat?

Jan Hofmann (ODS): Jednoznačně je. Česká muniční iniciativa je český politický majstrštyk, který dělá dobré jméno České republice. Je velmi dobře hodnocená našimi partnery, kteří do muniční iniciativy přispívají. A samozřejmě je Ukrajinou označována za excelentní. Hovoří o tom nejen prezident Volodymyr Zelenskyj, ale i zprávy, které zpětně dostáváme, například o fungování munice na bojišti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O budoucnosti muniční iniciativy debatují Jan Hofmann (ODS) a Radek Koten (ODS)

Pane Kotene, je to akce, která by měla pokračovat?

Radek Koten (SPD): Obávám se, že se blíží čas účtování v tomto konfliktu. A doufám, že to již nebude potřeba, že jednání (přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou v Istanbulu, pozn. red.), která budou probíhat ve čtvrtek, nás posunou zase o něco blíže k míru.

Co se týká té muniční iniciativy, tak se samozřejmě musíme ptát i na další věc. Kolik to stojí českého daňového poplatníka, zda na to přispívají všechny státy NATO stejným dílem a podobně. V tomto kontextu je potřebné také říct, kdo to vlastně zaplatí.

Předražená munice?

Pane Hofmanne, dá se nějak dokázat, že tato muniční iniciativa Ukrajině opravdu pomohla?

Hofmann: Změnil se poměr na bojišti. Poměr ukrajinské versus ruské dělostřelectvo byl ještě před českou muniční iniciativou jedna ku deseti. Dnes je to jedna ku dvěma. Pozitivní vyhodnocení jsou hlavně od ukrajinských vojáků.

Je vidět, že postup ruských vojsk se nejen zpomalil, ale spíše zastavil. Ten přínos je jednoznačně viditelný na mapě Ukrajiny tak, jak dnes probíhají boje s Rusy.

Pane Kotene, když slyšíte ukrajinskou stranu, třeba přímo prezidenta Zelenského, který říká, jak je to významná podpora. Je, nebo není to pro vás důkaz, že ta věc funguje?

Koten: Vzhledem k tomu, že ta munice se skupuje v podstatě po celém světě, tak jsou tady i problémy. Třeba když se odpálí z kanónu, tak může explodovat i dvacet až šedesát metrů po odpálení, což se v malém procentu bohužel stává. Kvůli tomu, že to je zkoupené po celém světě a jsou to mnohdy poměrně staré zásoby, tak to může nastat.

‚Máme šest hřbitovů, z toho je pět plných.‘ Na Ukrajině není kvůli ruské invazi dostatek hrobů Číst článek

Vnímám, že v letošním prvním čtvrtletí bylo dodáno téměř 400 000 kusů dělostřelecké munice. Pokud to vyčíslíme v ráži 155 milimetrů, která se tam také dodává, tak ta částka za dodávku je v přepočtu téměř 30 miliard korun. Z mého pohledu je to poměrně vysoká částka.

Jinými slovy říkáte, že někdy se na Ukrajinu dodává nekvalitní a předražená munice?

Koten: To záleží skutečně na té ráži. Protože ráže 152 milimetrů, kterou měla v zásobách i Československá lidová armáda a potom Armáda České republiky, tak se dá ve světě nakoupit mezi 200 až 300 dolary za kus.

Nicméně proto, že po dělostřelecké munici je obrovská poptávka, tak se cena pohybuje mezi 3000 až 3500 dolary za jednu střelu. Z toho si posluchači můžou vypočítat, jak finančně je muniční iniciativa vlastně náročná.

Pane Hofmanne, není to jen pan poslanec Koten nebo SPD, kdo se ptá po ceně. Je podle vás možné vyloučit, že dodávky jsou předražené?

Hofmann: Já si dovolím reagovat. Předtím byla zpochybňována spolehlivost té munice. U každé munice je jasně stanoven limit, po který je spolehlivá. To znamená, že má spolehlivost nějakých 97 procent. A ta munice, která je dodávána, tak tuto hodnotu velmi významně přesahuje.

Samozřejmě se stává, že dochází k poškození děl. Nicméně dělo má určitou životnost a v momentě, kdy je vypáleno určité množství dělostřeleckých granátů, tak tím, že je válka, určitě neprobíhá servis tak, jak by měl. Tudíž k poškození může docházet, ale ne vlivem té munice, ale spíše množstvím počtu vystřelených ran.

23:27 Evropa není připravena na válku. Stále nakupuje mírovým tempem, říká zástupce zbrojovek Číst článek

A ta cena?

Hofmann: Pan Koten mluvil o ráži 152, my dodáváme i 155, 120, 125 milimetrů podle toho, co Ukrajina potřebuje. Ukrajina samozřejmě dostala děla Caesar, dostala řadu techniky, která už je v rážích NATO.

Tím, že potřeba po munici stoupá po celé Evropě a po celém světě, tak holt ceny vyrostly. Kdyby ta cena byla netransparentní, tak pochybuji o tom, že by se do české muniční iniciativy přidávaly další země, aby kupovaly munici za podmínek, které jim Česká republika dohodne.

Co bude s muniční iniciativou dál? Měla by její koordinaci převzít Severoatlantická aliance? Poslechněte si celou diskuzi v audiu na začátku článku.