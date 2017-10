'Musíme být generací, která ji zastaví.' Trump označil drogovou epidemii za hrozbu národnímu zdraví

Americký prezident Donald Trump označil ve čtvrtečním projevu drogovou epidemii ve Spojených státech za hrozbu národnímu zdraví. Očekávaný celostátní stav nouze ale v souvislosti s šířením narkotik nevyhlásil. Opatření má zjednodušit léčbu závislých a rozšířit pomoc, kterou jednotlivým americkým státům poskytuje ministerstvo zdravotnictví. Nové finanční prostředky na boj s drogami ale bezprostředně uvolněny nebudou. Washington 22:17 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump vyhlásil drogovou epidemii za hrozbu národnímu zdraví | Zdroj: Reuters

Drogová epidemie je ve Spojených státech vážný problém. V jejím důsledku zahynuly podle amerického prezidenta Donalda Trumpa loni desetitisíce lidí.

Na předávkování narkotiky umírá v zemi denně kolem 170 lidí. Jde zejména o zneužívání utišujících léků a o návyk na heroin a syntetickou drogu fentanyl, což je látka až stokrát silnější než morfium. „Musíme se stát generací, která tuto epidemii zastaví," řekl prezident.

Označení drogové epidemie za hrozbu národnímu zdraví sice peníze do boje s drogami nepřinese, praktické důsledky ale podle amerických médií má.

Obyvatelé amerického venkova budou mít snadnější přístup k léčbě závislosti a některé finanční fondy bude možné přesunout na pomoc nakažených virem HIV. Do jednání o výdajové části rozpočtu pro příští rok, který nyní projednává Kongres, bude možné zařadit návrhy na zvýšení dotací na boj s drogami.

Trumpovo oznámení, jemuž předcházel emotivní projev jeho manželky Melanie, nabývá účinnosti na dobu 90 dní. Jeho platnost ale může prezident dál prodlužovat.

Stav nouze kvůli drogám?

Trump měl podle dřívějších zpráv ve čtvrtek vyhlásit v zemi stav nouze, což by umožnilo vládě do boje s narkotiky investovat víc prostředků. Podle agentury Reuters ale krizová agentura FEMA, z jejíž fondů by byly peníze uvolněny, dostatek prostředků nemá. Její účet vyčerpala pomoc obětem nedávného hurikánu v Portoriku.

Stav nouze se v USA obvykle vyhlašuje po přírodních pohromách či v případě nebezpečných epidemií nebo teroristických hrozeb. S neobvyklým nápadem vyhlásit ho kvůli drogám přišel guvernér státu New Jersey Chris Christie, jehož v létě Trump postavil do čela nově zřízené komise pro boj s opiáty.

Mnozí ale tvrdí, že boj s drogami je možné vést i bez dramatických gest. Demokraté v Kongresu krok hlavy státu označili za „prázdná slova bez peněz". Nespokojeni s postupem prezidenta jsou podle agentury AP poslanci obou parlamentních stran.