Musíme mobilizovat, abychom mohli zvítězit. Každý by měl být připraven jít bojovat, říká Perebyjnis

Ukrajina se v době dvouletého výročí války potýká s nedostatkem munice. Zároveň by nyní potřebovala opět mobilizovat o obměnit tak vojáky na frontách, „Výroba munice uvnitř EU jde velmi pomalu. My ji potřebujeme teď, protože prodlení jde na úkor životů našich vojáků a civilistů,“ vyzývá Jevhen Perebyjnis, náměstek ukrajinského ministra zahraničí Dymtra Kuleby a bývalý velvyslanec Ukrajiny v České republice v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Kyjev/Praha 16:42 25. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze byla přejmenována část ulice Korunovační na ulici Ukrajinských hrdinů. Na snímku z 22. dubna 2022 velvyslanec Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis s novou cedulí před Ruskou ambasádou | Foto: Jan Handrejch / Právo / Profimedia

Česko chce sehnat 300 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. Měly by to být zbraně z mimoevropských zemí. Jak podstatná je pro vás tahle iniciativa?

Je velmi důležitá a jsme moc vděční českým přátelům a české vládě. Výroba munice uvnitř Evropské unie jde velmi pomalu.

U Avdijivky Ukrajinci přišli o několik tanků Leopard. Rusové posílají do boje šrot, říká expert Číst článek

Potřebujeme ji teď, protože prodlení jde na úkor životů našich vojáků a civilistů. Proto musíme hledat munici po celém světě a tento velmi důležitý krok České republiky vítáme.

Řada představitelů Evropské unie, kteří v den druhého výročí ruské agrese přijeli do Kyjeva, ujišťovala, že podpora západních spojenců nepolevuje, spíš naopak. Přijímáte tohle ujištění beze zbytku anebo s výhradami?

Doufáme, že podpora nepoleví. To, že lídři několika západních zemí, v čele s předsedkyní Evropské komise (Ursulou von der Leyenovou - pozn. red.), jsou v Kyjevě, je důkazem toho, že podpora zůstává.

Doufáme, že se bude i dál projevovat v konkrétní pomoci, která by především měla spočívat v podpoře zbraněmi a vojenskou technikou. To je to, co teď nejvíc potřebujeme, abychom ve válce zvítězili.

Co osobně očekáváte od pondělního jednání ve Francii, které svolal prezident Emmanuel Macron?

Očekáváme pokračování podpory Ukrajiny a především by mělo jít o navýšení podpory a dodávek munice, zbraní, včetně stíhaček a raket dalekého dosahu. Naši partneři vědí, co potřebujeme.

Svět si připomíná dva roky války na Ukrajině. Do Kyjeva dorazili evropští politici Číst článek

Jak chápete důvody toho, proč jsou dodávky zbraní někdy, řekněme, zdlouhavé?

V každé zemi to je jinak. V některých zemích jsou sklady už prázdné. V některých zemích je proces toho, že ekonomika by měla přejít na válečné koleje, trochu pomalý. Snažíme se přesvědčit naše partnery, že ve válce je minimálně celá Evropa. Všichni by si to měli uvědomit, přejít na válečné koleje a začít vyrábět zbraně intenzivněji.

Spravedlivější mobilizace

Potřebujete mobilizovat, protože potřebujete vystřídat ty, kteří bojují už dva roky. Navíc chcete udržet důvěru mezi vedením země a Ukrajinci. Jak musí vypadat mobilizace, aby se tohle podařilo?

První mobilizace se nikdy nezastavovala. Pořád běží a jde jen o to, že musíme schválit zákon, který má upřesnit podmínky a udělat mobilizaci spravedlivější. Jak už jsem říkal v nějakém rozhovoru, pokračování mobilizace je nevyhnutelné, protože musíme zvítězit. Proto, abychom zvítězili, musíme mít ty, kteří budou bojovat na první linii.

Každý by měl být připraven jít bojovat, minimálně každý muž. To je povinnost z naší ústavy. Nic se nemění.

Jak by tedy měl být mobilizační zákon postaven, aby Ukrajinci opravdu měli pocit, že je spravedlivý?

Samozřejmě, že jsou určité profese, které potřebujeme nejen na bojové linii, třeba nějací lidé pracující v továrnách, zajišťující výrobu zbraní, chod ekonomiky a tak dále. Ale když jste ve válce, těžko se mluví o nějaké spravedlivosti.

Ukrajinské politiky čeká zkouška: otevírání dveří do EU, boj s notorickou korupcí i velká mobilizace Číst článek

Spravedlivost je v tom, že každý, když přijde jeho chvíle, musí jít bojovat, protože jde o existenci státu a bezpečnost jeho nebo její rodiny.

V sobotu jsme vysílali reportáž s ukrajinskou ženou, která po začátku války uprchla do České republiky s malou dcerou a dospívajícím chlapcem, který teď, když mu bylo devatenáct let, dobrovolně odešel do ukrajinské armády. Jak by se měl mobilizační zákon dotknout ukrajinských mužů, kteří před válkou utekli třeba právě do České republiky?

Nemůžu vám říct, jak bude vypadat mobilizační zákon, protože se právě teď řeší v ukrajinském parlamentu. Existuje určitý návrh, ale byly registrované dokonce tisíce pozměňovacích návrhů. To, jak bude vypadat, záleží jen na našich poslancích.

A jaká je představa vlády, například vzhledem k lidem, kteří žijí v zahraničí?

Osobně nevidím nástroje, které by mohly lidi přinutit vrátit se na Ukrajinu. Jde o motivaci lidí, aby se vrátili a bránili svou vlast, ale jak to definitivně bude napsáno v zákoně, vám teď nedokážu říct.

Významný okamžik

Vzpomenete si na chvíli, kdy jste dostal zprávu, že na Ukrajině začala válka? Jak jste v tu chvíli reagoval?

Určitě, pořád na to vzpomínám a nikdy na to nezapomenu. Bylo to brzy ráno, možná ve čtyři nebo v pět hodin, když mi zavolal náš vojenský přidělenec a řekl, že to začalo. Hned jsem svolal poradu na ambasádě, myslím, že to bylo kolem šesté hodiny ráno.

Jaký bude třetí rok války na Ukrajině? Opotřebovávací boje a iniciativa na straně Rusů, shodují se experti Číst článek

Nejprve jsem zavolal panu ministrovi (Janu) Lipavskému a informoval jsem ho krátce o tom, co jsem věděl. Informace jsme měli velmi omezené. Pak začala práce, měl jsem hodně různých schůzek, měl jsem projev v Poslanecké sněmovně, kde zazněla ukrajinská hymna. Měl jsem jednání na ministerstvu obrany, desítky rozhovorů.

První šok samozřejmě byl velký, ale pak začala práce, protože jsme chápali, že musíme dělat všechno pro to, abychom zajistili pomoc z celého světa včetně České republiky a ta přišla.

Nyní, po dvou letech od začátku války, jste z České republiky zpátky na Ukrajině a pracujete pro vládu. Jakou zpětnou vazbu má vedení země od svých občanů o tom, jaké je jejich odhodlání dál vzdorovat invazi. Jaké je vyčerpání z toho všeho, čím prošli?

Samozřejmě, že únava existuje, a je to přirozené, protože jsou tu už dva roky plnohodnotné celoplošné války a celkem deset let války s Ruskem. Všichni jsou unavení, ale na druhé straně si nemůžeme dovolit být unavení, protože jde o přežití našeho státu a o existenci našeho národu.

Petráš: Situace na frontě je symbolická pro celý konflikt. Zlomová byla neúspěšná ofenziva Ukrajiny Číst článek

Odhodlání celé společnosti nejen se bránit, ale i dobýt zpátky okupované území proto zůstává velmi silné. V tom má vláda velkou podporu, ukazují to sociologické průzkumy. Ale nemusíte na ně koukat, můžete se jen zeptat lidí v ulicích a každý vám řekne, že věří ve vítězství Ukrajiny a každý na svém místě dělá to, co může.

Kdybyste se měl vrátit a říct, který z okamžiků uplynulých dvou let byl pro vás zvlášť významný, který by to byl?

Doufám, že okamžik, o kterém mluvíte, ještě přijde. Pro nás tím opravdovým vítězstvím bude, když se Ukrajina dostane do hranic z roku 1991, když jsme měli nezávislost. Všechno ostatní, tyhle momenty na naší cestě k vítězství, to jsou jenom kroky, které by měly vést k porážce Ruska a k návratu Ukrajiny do územní celistvosti.