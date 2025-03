‚Musíme udržet většinu v Kongresu.‘ Trump stáhl nominaci Stefanikové na post velvyslankyně při OSN

Americký prezident Donald Trump stáhl nominaci členky Sněmovny reprezentantů Elise Stefanikové na post velvyslankyně USA při OSN. Podle médií je to kvůli obavám z ohrožení těsné většiny, kterou republikáni ve sněmovně mají. Stefaniková by totiž své tamní křeslo musela v případě potvrzení do funkce velvyslankyně při OSN opustit. Republikáni mají ve sněmovně 218 křesel, zatímco demokraté jich drží 213. Washington 21:01 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Trumpa je zásadní, aby Republikáni udrželi v Kongresu všechna svá křesla | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Trump ve čtvrtek své rozhodnutí potvrdil na sociální síti Truth Social s tím, že je podle něj „zásadní, abychom udrželi všechna republikánská křesla v Kongresu“.

„Musíme zůstat sjednocení, abychom splnili naši misi, a Elise Stefaniková je zásadní součástí našeho úsilí od samého začátku. Požádal jsem Elise, jednu z mých největších spojenkyň, aby v Kongresu zůstala,“ napsal republikánský prezident.

Krátce poté, co Trump v listopadu zvítězil v prezidentských volbách, navrhl newyorskou republikánku Stefanikovou jako šéfku mise Spojených států při OSN. Byla považována za jednoho z nejméně kontroverzních Trumpových nominantů, píše agentura AP. Kvůli těsné většině republikánů ve Sněmovně reprezentantů se však o jejím potvrzení do funkce několik měsíců diskutovalo.

Stefaniková ve Sněmovně reprezentantů zastupuje 21. okrsek státu New York. Poprvé byla zvolena už v roce 2014 ve věku 30 let, a stala se tak nejmladší ženou zvolenou do Kongresu v historii Spojených států. Stefaniková, jejíž rodina má kořeny i ve střední Evropě, mimo jiné požadovala úplné přehodnocení financování OSN ze strany USA.