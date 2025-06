‚Musíme zastavit, jinak přijdeme o armádu.‘ Ruský velitel vyzval Putina k míru, tažení prý ztrácí smysl

Ruský armádní velitel anonymně vystoupil proti pokračování války na Ukrajině a vyzval ruského prezidenta Vladimir Putina k uzavření míru. V rozhovoru pro vojenského blogera Maxima Kalašnikova popsal konflikt jako bezvýchodnou a krvavou řež, která nikam nevede. Jeho prohlášení přichází v době, kdy ruská armáda čelí rostoucím ztrátám a jen minimálním územním ziskům, což signalizuje narůstající nespokojenost i uvnitř ozbrojených sil. Moskva 20:15 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský armádní velitel anonymně vystoupil proti pokračování války na Ukrajině a vyzval ruského prezidenta Vladimir Putina k uzavření míru (ilustrační foto) | Foto: Stanislav Krasilnikov | Zdroj: Sputnik / Profimedia

Ukrajinská armáda odhaduje, že Rusko během více než tří let války utrpělo přes 988 tisíc mrtvých či zraněných.

Jen v loňském roce, který patřil k nejkrvavějším, mělo být zabito přes 45 tisíc ruských vojáků, zatímco ruské jednotky získaly pouze 0,6 procenta nového území, píše server Daily Express.

„Zastavil bych válku úplně. Bohužel tahle válka neskončí, dokud se navzájem úplně hloupě nevybijeme. Jsou jako my. Nevzdají se a my se taky nevzdáme,“ uvedl velitel.

„Bude to pokračovat, dokud se nezmrzačíme nebo nepozabíjíme, a pak přijde třetí nepřítel a zabije nás oba,“ odpověděl na otázku, co by byl ochoten udělat pro dosažení vítězství.

Ztráta strategického smyslu

Kalašnikov, dlouholetý ruský nacionalista a příznivec sovětského dědictví, s velitelovými slovy souhlasil a připustil, že válka ztratila strategický smysl.

„Těch mrtvých těl je tolik, jen v Kurské oblasti jich leží nespočet. Takhle osvobozovací tažení ztrácí smysl. Ti, které chceme osvobodit, nás budou nenávidět,“ uvedl.

Zkritizoval také Putinovo vedení a rozhodnutí nezačít válku v roce 2022 rychlou bleskovou ofenzivou. „Je třeba pauzy, abychom vůbec mohli něco napravit. Musíme na Ukrajině zastavit, jinak přijdeme o celou armádu,“ dodává.

Rostoucí otevřená kritika mezi vojáky i nacionalisty může být pro Kreml varovným signálem. V situaci, kdy válka vázne a ruské ztráty dál narůstají, začínají i ti nejloajálnější pochybovat o smyslu pokračujícího konfliktu.