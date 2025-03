Musk dál škrtí USA. Vyhazovy doprovází potlesk i obavy, aby nezadusil demokracii

USA ukončily program na sledování únosu ukrajinských dětí do Ruska. To je zpráva, která proběhla v minulých dnech médii. V tom má taky prsty Elon Musk?

Asi nemůžeme vyloučit, že se mu to líbí, protože třeba o ukončení zahraniční pomoci skrze americkou agenturu rozvojové pomoci usiloval. To byla jeho priorita a na tu se vrhl jako jednu z prvních. Tohle s ním ale zrovna úplně nesouvisí. Je to program Yaleovy univerzity, která začala trasovat tisíce ukrajinských dětí unesených do Ruska. Program byl financován skrze ministerstvo zahraničí, což schválil Kongres. Ministerstvo ale teď podle všeho definitivně rozhodlo, že financování ukončuje. Je to tedy rozhodnutí primárně ministerstva zahraničí pod vedením Marca Rubia.

Říkáš, že by s tím Musk asi neměl úplně problém. Připomeňme, že se propouští na ministerstvu školství, ruší se financování Hlasu Ameriky, Rádia Svobodné Evropy, USAID, jak už jsi zmínil. Kolik těmito kroky už Muskův úřad pro efektivitu státní správy ušetřil?

Primárně musíme říct, že je to snaha tyto kroky provést. Řada z nich byla schválena Kongresem, který by měl být ten, kdo financování zruší.

Takže to není jenom na Elonu Muskovi…?

Podle pravidel, které by měly v USA platit – a víme, že mnohde platit přestávají – by to tak být mělo. A to je právě předmětem mnoha soudních sporů, které teď v USA běží. Ale ty se ptáš na to, kolik DOGE – úřad pro vládní efektivitu, který vede Elon Musk – ušetřil. To se vlastně nedá říct. Některé informace se dají vysledovat. DOGE má svoji stránku, kde to můžeme průběžně sledovat.

Tam naskakují čísla, kolik ušetřili…?

Přesně tak. Když jsem se díval naposledy, tak měli ušetřit 115 miliard amerických dolarů. Dokonce to přepočítávají na jednoho daňového poplatníka, na což někteří Američané reagují samozřejmě pozitivně. Tvrdí tedy, že každému daňovému poplatníkovi v USA ušetřili přes 700 dolarů. To je ale v podstatě neověřitelné. Doklady o jednotlivých položkách se objeví, pak zase zmizí… Fact-checking konkrétních kroků byl ale částečně možný, nicméně se tam objevilo hodně nepřesností, na které poukazovala média. DOGE třeba tvrdil, že zrušil některé smlouvy. Pak se ale zjistilo, že to byly smlouvy, které přestaly platit už za prezidenta Bushe. Nebo taky tvrdil, že ukončil smlouvu za 8 miliard, ale pak se ukázalo, že to byla smlouva za 8 milionů a podobně. Takže asi ani hrubým odhadem nemůžeme říct, jak vysoké ty úspory reálně jsou.

Pak samozřejmě může nastat debata o tom, jestli to, co vydávají za úspory, jsou opravdu úspory, nebo to spíš byly v konečném důsledku investice do fungování a efektivity země. Na to také někteří kritici poukazují. A asi se dá říct, že se proti krokům Elona Muska a jeho týmu objevuje protitlak i v rámci Trumpovy administrativy. DOGE třeba zveřejnil, že ukončil nájemní smlouvy víc než 700 budov, které využívaly federální úřady a že tím ušetří spoustu peněz. Po nějakém čase to ale omezili na asi 136 budov a bylo zjevné, že si na to stěžovalo vedení některých úřadů. Že zkrátka nebudou mít kde tu svoji činnost, která může být i pro Trumpovu administrativu důležitá, vykonávat. Takže to vypadá, že tlak na Muskův tým byl v tomto úspěšný.

Nechtějí to třeba vyřešit tak, že budou vyhazovat lidi – o což se snaží – kteří by pak nemuseli nutně v těch budovách pracovat? Pokud se nemýlím, tak výpověď měly dostat už desítky tisíc federálních zaměstnanců, ne?

Tam proti sobě hrají dva faktory. Trumpova administrativa zároveň všem federálním zaměstnancům nařídila, aby se vrátili fyzicky do práce. Často se ale podle toho, co vím přímo od federálních zaměstnanců, děje to, že si nemají kam sednout nebo třeba kontroly u vstupu nejsou na takové postupy dimenzované. Takže z toho, co má být efektivní, pak vznikají půlhodinové prostoje, než se lidé vůbec dostanou do budovy a podobně. Ptal ses na zaměstnance – tam je to taky velmi nepřehledné, kolik už jich skončilo. Desítky tisíc určitě, ale pokus propustit zaměstnance se týká spíše statisíců lidí.

„Přirovnával to ke gestapu“

Říkal jsi, že jsi mluvil s některými z federálních zaměstnanců. S kým?

Mluvil jsem s více federálními zaměstnanci, ale jenom jeden z nich byl ochotný se mnou mluvit i na záznam. Nemůžu říct jeho jméno – to byla základní podmínka, že to musí být anonymizované. Jediné, co souhlasil zveřejnit, je to, že je federální zaměstnanec s víc než dvacetiletou zkušeností.

„ I've never been treated this way in all of the time that I've worked for the government (…)“ Jim, federální zaměstnanec (zdroj anonymizován) (Archiv Jana Kaliby, 2025)

Jaké zkušenosti s Muskovým úřadem má?

Samozřejmě dostává všechny e-maily, které Muskův úřad začal všem federálním zaměstnancům posílat.

„Co jsi dělal poslední týden? Prosím, v odpovědi na tento email přibližně v pěti bodech shrň, čeho jsi dosáhl minulý týden a dej do kopie svého vedoucího. Prosím, neposílej žádné utajované informace, odkazy nebo přílohy. Uzávěrka je v pondělí v 23:59.“ Email pro Jima, 22. únor 2025

To dostala většina federálních zaměstnanců. Trumpova administrativa chtěla lidi ponouknout, aby skončili sami od sebe v rámci plošného masivního seškrtávání. Podle agentury AP to využilo 75 000 zaměstnanců. I zaměstnanec, se kterým jsem mluvil, tuhle nabídku dostal, ale rozhodl se ji nevyužít. Ocitl se v té situaci fork in the road. To je termín Elona Muska a znamená jakýsi rozcestník – buď naši nabídku využijete, sami od sebe skončíte a můžete dostávat mzdu až do září, anebo sami od sebe neskončíte, ale pak riskujete, že se plošné propouštění bude týkat i vás a bez jakéhokoliv nároku na cokoliv vás propustíme. Tento federální zaměstnanec mi dal možnost nahlédnout, jak byla nabídka formulovaná, a říkal, že to nevezme. Jedním z důvodů je, že nemá jistotu, že mu peníze budou vyplaceny. Také měl problém s tím, že by v tom nechal své kolegy, protože práce je podle něj spousta. Oddělení, kde pracuje, by mohlo zkolabovat a kolegové by byli přetížení. Cítí tedy i odpovědnost. To, že svoji práci bere i jako misi, tam asi hrálo roli.

Takže nerezignoval, ale nadále se cítí pod velkým tlakem úřadu? Nebo jaké má pocity z toho, co se děje? Ve Vinohradské 12 jsme mluvili o tom, že lidé od Muska skutečně fyzicky chodí po úřadech.

Dokonce popisoval případ jeho známých z jiných agentur federální správy, kam Muskův tým přímo přišel. Svolal okamžitě takzvaný emergency meeting, nouzovou poradu, a po ní oznámil propuštění víc než sta lidí. Měli půl hodiny na to vyklidit místnost a opustit budovu. Nestihli si tak ani opatřit propouštěcí dokumentaci, která jim pak může chybět. Zaměstnanec, se kterým jsem mluvil – můžeme mu říkat třeba Jim, abychom ho identifikovali – má pro případ, že by musel skončit, všechno pojištěné předem. Každopádně popisuje atmosféru strachu. Říkal mi, že se to podepisuje na jeho mentálním i fyzickém zdraví. Popisoval třeba výzvy, aby na sebe zaměstnanci navzájem donášeli. Přirovnával to dokonce ke gestapu nebo k praktikám v bývalých komunistických zemích východní Evropy.

„(…) we're becoming what we would have thought as a former communist bloc country, right?“ Jim, federální zaměstnanec (zdroj anonymizován) (Archiv Jana Kaliby, 2025)

Jednají s nimi stylem, že jsou líní, neschopní, přeplácení. Jim vzpomínal na to, jak Donald Trump během své kampaně použil pro své oponenty název Havěť – říkal, že si přesně takhle připadá. Stylem, kterým s nimi teď federální vláda, Muskův tým a tyto kruhy zacházejí… Dokonce to nazval domácím terorismem, což je výraz, který teď Trumpova administrativa používá v souvislosti s útoky na automobily Tesla. Můžeme tedy říct, že atmosféra je opravdu vyhrocená. Federální zaměstnanci jsou teď viděni jako nepřátelé.

Co na to říká Jimova rodina?

Z toho, co jsem pochopil, tak nejbližší rodina Jima podporuje. Na druhou stranu popisoval, že třeba jeho sestra a její rodina hlasovali ve volbách pro Donalda Trumpa.

„I have Trumpers in my family.“ Jim, federální zaměstnanec (zdroj anonymizován) (Archiv Jana Kaliby, 2025)

Jim sestře tvrdil, že pokud se Donald Trump dostane k moci, tak přijde o práci a bude mít na zádech namalovaný terč. Bude nepřítel. Ani tyhle diskuze ale sestru nepřiměly k tomu změnit názor. Argumentovala prý tím, že s v rámci federální vlády hodně plýtvá, že je to prolezlé všude a že je potřeba s tím něco udělat. A teď, když se to reálně děje, tak prý reaguje stylem, že nemohla vědět, že Jim o práci opravdu přijde.

„And I said, stop watching Fox News!“ Jim, federální zaměstnanec (zdroj anonymizován) (Archiv Jana Kaliby, 2025)

I v tomhle je vidět, jak jsou ve vnímání fungování země rozdělené celé rodiny. Je to asi dané i tím, jaké informační zdroje třeba sledují. Donald Trump a informační prostředí kolem něj, které si za ty roky vytvořil, tenhle narativ, že jsou federální zaměstnanci přeplácení a líní, slýcháme a je přítomný dlouhodobě. Jim popisoval, že jeho sestra tyhle informační zdroje sleduje, takže je to pro ni relevantnější, než to, co jí říká on sám. Popisuje, že i ve federální vládě jsou lidé, kteří nepracují naplno, ale z jeho pohledu to většina federálních zaměstnanců dělá s pocitem jakési mise. Jim třeba vyprávěl, jak odjel na dva týdny na dovolenou a celou dobu tam nakonec pracoval, aby byl dobře připravený na další úkoly. To, co se teď ve federální správě USA děje, popisuje jako velkou nespravedlnost.

Co na to Američané?

Jak na tohle všechno nahlíží americká veřejnost? Třeba právě Američané, kteří volili Donalda Trumpa? Schvalují kroky, které Elon Musk dělá?

Začínáme sledovat příběhy Trumpových voličů, jejichž životů nebo rodin se to najednou začíná přímo týkat. Byli třeba propuštěni nebo ztratili zakázku či práci, která je vázaná na federální vládu. DOGE je podle průzkumů spíše nepopulární, ale stále víc než třetina americké společnosti kroky vítá. Byl jsem v jedné rodině, pět bratrů, která Donalda Trumpa silně podporuje. Ti si činnost Muskova týmu velmi pochvalují.

Že do toho prostě řízli…?

Ano. Sledují přesně ty informační zdroje, které jim tvrdí, že se tímhle hodně ušetří a že to bylo potřeba, protože federální zaměstnanci nedělají, co mají. Tomu tleskají. Zkoušel jsem se jich třeba ptát, jestli věří, že to Elon Musk – největší sponzor Donalda Trumpa a také největší příjemce federálních peněz skrze federální zakázky – opravdu dělá pro běžné Američany. Tvrdili, že tam je kontrola a že to je zaručené. Kdyby Musk dělal něco zištně a okrádal tím ostatní, nebo se snažil systém zničit pro svoje benefity, takže by se na to podle nich určitě přišlo. A takových Američanů, kteří federální vládu berou jako nepřítele – což jim Donald Trump roky říká – je pořád spousta.

DOGE nově nesmí nahlížet do amerického systému sociálního zabezpečení. Federální soudkyně to zakázala kvůli obavám z porušování zákona o ochraně soukromí. Soudci už taky zamezili přístup DOGE k citlivým údajům ministerstva financí, a je to pár dní zpátky, nařídil federální soud úřadu, aby zveřejnil záznamy o své činnosti. Množí se žaloby. Nejvyšší soud zamezil zmrazení USAID. Může nejvyšší soud začít rozhodovat o tom, že to, co Musk dělá, překračuje meze? Že to třeba porušuje americkou ústavu?

No, já myslím, že už to vidíme. Některé případy a rozhodnutí se totiž týkají i činnosti Muskova týmu. Otázka je, co bude dál. Z Trumpovy administrativy i přímo od Muska můžeme sledovat rétorické útoky na rozhodnutí soudců, volání po jejich impeachmentu, což je v USA možné. Proti takovému volání se i šéf nejvyššího soudu v jednom případě ohradil. V některých případech ale vidíme, že Trumpova administrativa, i když to otevřeně neříká, reálnými kroky nerespektuje rozhodnutí. V některých případech ano, ale v jiných zase ne. I když soudy nařídí některé kroky vzít zpátky, tak stejně je kroků Muskova týmu a rozhodnutí Trumpovy administrativy tolik… I americká média připomínají, že vzít to zpátky a reinstalovat to je mnohem těžší, než to plošně zrušit.

Na některých manifestacích jsem mluvil s Američany, kteří jsou zděšeni, že se jim celý systém federální správy zhroutí. To říkal i Jim – tak trochu uštěpačně mluvil o tom, že lidé, kteří Donaldu Trumpovi a Elonu Muskovi věří, si myslí, že si „válí šunky“, ale v momentě, kdy jim přestane chodit důchod, nebo jim nepřijde přeplatek z daně z příjmu… I v USA se teď podávají daňová přiznání a i na finančním úřadu se masivně škrtá, nebo se o to Muskův tým a Trumpova administrativa pokouší. Takže až se tohle začne lidem dít, tak se budou podle Jima hodně divit.

Objevila se zpráva, že asi dvě desítky zaměstnanců DOGE rezignovaly. To by měli být ti zaměstnanci, kteří byli převedeni pod Muska z bývalé Digitální služby USA. Nenarušuje se už i důvěra k Muskovi uvnitř americké administrativy, třeba i u Donalda Trumpa? Nebo má stále jeho podporu?

Myslím, že Trumpovou podporu obecně má. Podle informací amerických médií mělo na jednom setkání vládních činitelů dojít k třenicím třeba mezi ministrem zahraničí Rubiem a dalšími členy vlády a Elonem Muskem. Cíle jednotlivých skupin, které Donalda Trumpa podporují, se samozřejmě nemusí shodovat a ke třenicím asi bude docházet. Mluvil jsem také o tom, že se vzepřeli někteří šéfové jednotlivých úřadů, které jsou závislé na prostorech, kterým chtěl Musk vypovědět nájemní smlouvu a že to možná bylo úspěšné. Ty jsi zmínil oněch dvacet lidí, kteří odmítli pod Elonem Muskem pracovat a zdůvodňovali to tím, že se nechtějí podílet na demontáži kritických veřejných služeb. Obvinili Muska, že to celé dělá z ideologických důvodů a že chce zničit pilíře demokratického systému a všechny úřady, které ho podporují. Opozice tam tedy je, ale stále platí, že Donald Trump do velké míry podporuje to, co Musk dělá.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News a youtubové kanály ABC 7 Chicago, New York Post a Fox Business.