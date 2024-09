Musk může Trumpovi pomoct k výhře. Hraje se o voliče ze Silicon Valley

Budeme se bavit o Elonu Muskovi. Mohl by se totiž stát jakýmsi vrchním auditorem americké vlády, pokud americké volby vyhraje Donald Trump. Republikánský kandidát na prezidenta o tom teď mluvil na jednom setkání v New Yorku. Jak to zamýšlí?

Jak Donald Trump, tak Elon Musk vystupují na veřejnosti v posledních letech, respektive dekádě jako výstředníci, a kdybych to trochu přehnala, tak jsou to internetoví trollové. Dost věcí, které oba říkají, člověk musí brát s rezervou, protože to často bývá takový vypuštěný balónek, z něhož nic není, nebo jsou oba dva schopní potom úplně otočit. V mnoha případech je to rétorika, někdy mi to trochu připomíná Andreje Babiše, který u nás dobře ovládal podobné komunikační zákony. Taky umí pustit na veřejnost nějakou věc a počkat, co z toho bude. Myslím, že toto bylo od Trumpa něco podobného. Zatím to je jenom jeden výrok a není opřený o nic hmatatelného. Trump to řekl na Ekonomickém klubu v New Yorku (Economic Club of New York je americká nezisková a nestranická organizace - pozn. red.), trochu se opírá o předchozí diskuzi na síti X (dříve Twitter - pozn. red.) i o výroky a činy Muska z poslední doby, který se prezentuje jako ten, kdo umí šetřit. Trump ví, že velké politické téma v USA je obří veřejné zadlužení, respektive státní dluh. To je matérie, která tam je, bude jistě i tématem v nadcházejících televizních debatách a předvolební kampani, co s tímto dluhem dělat. I v Česku známe praxi, že když je někde problém a nevíme, co s tím, tak uděláme nějakou parlamentní vyšetřovací komisi nebo NERV sestavený z odborníků, a tím si trochu posuneme pozornost jinam, zaštítíme se tím. I toto může být jeden z důvodů Trumpových výroků.

Elon Musk zpovídal online Donalda Trumpa | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vidíte reálně, že by nějaká taková auditorská komise měla vzniknout a že by ji měl šéfovat Musk, pokud se Trump stane prezidentem? Protože ten nápad už zazněl v rozhovoru, který oba pánové vedli na síti X...

Záleželo by na tom, jaké bude ukotvení takové komise. Těžko to může být orgán, který by byl součástí vlády. Myslím, že by tam byl problém například s bezpečnostními otázkami, těžko tam můžou pustit někoho úplně zvenčí, ještě k tomu člověka, který má obrovský vliv na různé věci. Když to bude spíš marketingový, poradní orgán sestavený z nějakých lidí a Musk bude v jeho čele jako určitý symbol, tak to asi možné je. Ale myslím si, že i v takovém případě by to budilo velké kontroverze, protože jestli někdo je tak rozdělující jako Trump, tak je to právě Musk. Je to podobná veřejná figura a byla by tam silná veřejná kritika, ostatně už začala být. Už zazněly argumenty, že Trump si začíná ze svých donorů nebo potenciálních podporovatelů sestavovat administrativu, začíná rozdávat nějaká místa. Tyto kritické hlasy by ještě zesílily a asi by to nebylo úplně lehké.

Ale prvotní záměr, proč to oba mohli vypustit do světa, když opomenu rozměr vypouštění balónků, o kterém jste mluvila, by mohl být záměr zřídit komisi, jež by hlídala vládu, aby šetřila. Chápu to správně?

Tak to oba řekli. Trump nedávno pochválil Muska za to, že nemá odbory a že se nebojí vyhazovat lidi. To se mu líbí a říkal o něm, že je to největší cutter ve smyslu někoho, kdo umí osekat náklady. Žije to jako určitá představa o tom, že Musk je symbolem šetření. Na druhé straně Musk se sice tímto způsobem vypořádal s nepohodlnými lidmi po té, co převzal sociální síť Twitter, ale dost při tom poškodil hodnotu firmy. Rozhodně není všemocný. Umí nemilosrdně vyhazovat lidi a staví si na tom veřejný obraz, ale právě proto, že je tak kontroverzní figura, mu odchází různí inzerenti, kteří se s ním nechtějí spojovat. Tržní hodnota sítě X se kvůli tomu propadla skoro na polovinu, respektive snížila se o 40 % od chvíle, kdy ji koupil.

Co pojí Muska a Trumpa

Není to tak dávno. Mimochodem co se Trump zase vrátil na X, tak si s Muskem dost notují. Elon Musk podpořil Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Měli se tak k sobě už dřív?

Právě proto, že oba jsou marketingové a kontroverzní figury, tak i jejich vztah je takový. Musk je jeden z lidí, kteří se dlouho tvářili, že jsou spíš liberálové nebo relativně svobodomyslní lidé, progresivně zaměření. Několikrát říkal, že v posledních volbách podpořil Hillary Clintonovou. Když byl Trump prezidentem, jejich vztahy nebyly nijak dobré. Musk dokonce podporoval Trumpova republikánského protikandidáta Rona DeSantise. Ale v poslední době se Muskova rétorika radikalizuje a u Trumpa se posouvá. Trump v minulém volebním období víc oslovoval tradiční průmysl, dělníky, jeho mantrou bylo vrátit do Ameriky tradiční průmysl, odříznout se od Číny a podobně. Musk má jiný postoj, globální trh je jeho doména a v Číně vyrábí 50 % toho, co prodává po celém světě.

Čína je největší světový trh s elektromobily. Musk jako vlastník Tesly tam potřebuje mít dobré jméno.

Přesně tak a Trumpovy obchodní války Muskovi škodily, takže tehdy to mezi nimi nefungovalo. Ale Trump se v poslední době snaží přiblížit ke skupině lidí kolem Silicon Valley, mezi které Musk patří, byť není úplně hlavní postavou. Často říká, že by sázel na technologie, že začal propagovat kryptoměny, které předtím v podstatě odmítal a mluvil o nich pohrdavě. Skupina technologických miliardářů, vizionářů ze Silicon Valley také trochu stárne, takže se asi mění i témata, kterými se zabývají. Trump se k nim přibližuje a Musk se zase politicky radikalizuje, takže se v poslední době potkávají.

Mimochodem v prostředí Silicon Valley působil i J. D. Vance, kandidát na viceprezidenta, který by s Donaldem Trumpem mohl jít do Bílého domu. Co ale může pro Elona Muska znamenat přátelení s Donaldem Trumpem, co tím sleduje? Chce se víc dostat do politiky? V byznysu toho udělal hodně, tak že by chtěl zkusit novou životní etapu v americké politice?

Pro každého majitele obřích firem, a Musk je jedním z nejbohatších lidí světa a má obrovské společnosti s domicily v USA, je fajn, když má i politickou moc, vliv na politiku. Ale jestli by mu to pomohlo přímo, těžko říct. Přece jen tam pořád víc vidím snahu o takovou veřejnou hru...

O ještě větší zviditelnění se? Má 200 milionů sledovatelů na sociální síti X, tak si říkám, jestli to potřebuje.

Stejně tak nepotřebuje přímo ovládat politiku nebo být v politice. Určitě bude rád, když bude mít prezidenta, který bude mít podobné názory na svět. To je k nezaplacení.

I s ohledem na to, že jeho firmy čerpají poměrně velké peníze z federálního rozpočtu.

Jsou na politice závislé. Například firmě Tesla pomáhá daňová úleva na nákup elektromobilů, což je forma přerozdělování, která jde směrem k této automobilce. I celkové ekonomické prostředí je pro Teslu i ostatní Muskovy firmy velmi důležité. Kdyby rostl americký státní dluh, který se za poslední deset let zdvojnásobil, tak to bude tlačit na dolar, zvyšovat inflaci, což je poškozující se makroekonomické prostředí, jež škodí byznysu doma i zahraničí. Toto je tedy také jeho zájmem. A vůbec nehájím Muska, ale že by byl jeho záměr tak laciný, že by chtěl být ve vládě, nebo na ni mít vliv, aby si mohl přihrávat dotace, tak to myslím, že ani nejde.

Navíc by byl ve střetu zájmů.

Přesně tak.

Musk jako zbraň ve volebním boji

Má Musk dostatečně velký vliv na to, aby pomohl Donaldu Trumpovi v předvolební kampani?

Do určité míry oba oslovují podobnou cílovou skupinu. Jsou to víc muži, ostatně to se v průzkumech docela ví, koho oslovuje Trump. Ale Musk coby veleúspěšný podnikatel a uznávaný inovátor, vizionář nehledě na jeho kontroverzní politické názory oslovuje širší skupinu lidí. Mezi jeho podporovateli nebo obdivovateli jsou i lidé, kteří by nebyli primárními voliči Trumpa, takže v tom mu může pomoci. Je evidentní, jak se mění rétorika na síti X v poslední době, že témata víc odpovídají rétorice Trumpa, asi je to i díky algoritmům. Když se tam sama podívám, tak vidím hodně maskulinní obsah, který tam dřív nebyl, respektive nebyl nabízen mně, což je docela zajímavé. Je vidět, že proměna na X je v tomto ohledu velká.

Jak asi Trump souzní s problémy, které má Musk ve světě? Ty potíže pramení z vlivu, který Musk má jakožto majitel řady významných technologických společností. Kromě toho, že vyrábí elektromobily, taky posílá satelity do vesmíru, aby všichni měli internet, což zatím tedy nemají, dále vlastní jednu z největších sociálních sítí na světě, kde razí svou teorii svobody projevu. V praxi to znamená, že se tam asi každý může vyjadřovat zhruba tak, jak chce, ale taky se tam objevují věci, které se jinde kvůli regulacím objevit nemohou. Trumpovi to jde po chuti, nebo ne?

Myslím, že v tom jsou jejich světy velmi podobné. Poté, co mu Twitter ještě v době, než ho koupil Musk, zrušil účet kvůli velmi provokativnímu obsahu, Trump založil vlastní síť Truth Social, přes kterou pořád komunikuje. Ale teď má od Muska znovu otevřenou i přítomnost na Twitteru a výroky Donalda Trumpa jdou přes Truth Social na síť X. Oba mluví v podstatě o neregulovatelné svobodě slova, takže v tomto ohledu to mají stejně. Není to tak dávno, kdy Musk zažaloval Kalifornii kvůli tomu, že chtěla nařídit provozovatelům sociálních sítí, aby regulovali nebo kontrolovali obsah před nějakými agresivními nebo závadnými věcmi. S poukazem na první dodatek ústavy o svobodě slova se mu povedlo zákon zablokovat, soud to vrátil. V USA je svoboda slova jeden z pilířů státnosti. Když se mluví o politické korektnosti a kulturních válkách, tak v USA to má trochu jiný význam, než jak to vidíme v Evropě. Trump s Muskem jsou ti, kdo velmi ostře vystupují proti politické korektnosti a chtějí mít svobodu slova co nejširší, nejotevřenější.

„Důvodem bylo odmítnutí miliardáře Elona Muska jmenovat zákonného zástupce X pro Brazílii…“ (ČRo Plus, 3. 9. 2024)

Ale Musk v některých státech naráží, například teď naposled v Brazílii, když mu vypnuli síť X.

Tam je za tím přece jenom i politika. Muskův politický názor se v posledních letech zradikalizoval a on začal podporovat, řekněme populističtější nebo pravicovější lídry, různě se s nimi navštěvuje, komunikuje s nimi a jedním z nich byl bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. Na síti X byly často publikovány názory proti Bolsonarovi a nový kabinet dal ústy soudce síti X několik požadavků, které musí splnit. Musk tvrdí, že je to politikum, protože to je kvůli tomu, že sám je podporovatelem Bolsonara, a odmítl se přizpůsobit. Soudce s ním jednal relativně nekompromisně a nařídil mu potom síť X vypnout, což všichni poskytovatelé internetu v Brazílii udělali, až na Muska.

On je totiž sám poskytovatel internetu…

To je zásadní věc a dobře ilustruje vliv, který Musk celosvětově má přes satelity Starlink všude možně po světě. Teď tedy prohlásil, že se přizpůsobí, takže asi pochopil, že by to už bylo moc. Když bude chtít v Brazílii fungovat, bude tam muset udělat právní entitu a zaplatit pokuty, které dostal. Pak je možné, že ho tam soudce zase pustí a bude tam moc fungovat.

Takové problémy ve Spojených státech nemá?

Ne.

Nebude je mít, ani kdyby prezidentské volby vyhrála Kamala Harrisová?

Otázka svobody slova je hodně citlivá, nevím. Asi by se muselo postupovat proti všem sociálním sítím stejně a bylo by to velké politikum. Mezi podporovatele Kamaly Harrisové zase patří majitel LinkedIn Reid Hoffman, což je také jeden z členů původní skupiny kolem Elona Muska ze Silicon Valley. Dělat regulaci obsahu na sociálních sítích je asi složitá věc, takže by to možná bylo citlivé zase z jiné strany.

Bavíme se tu o vlivu Elona Muska, proč se kamarádí s Donaldem Trumpem a proč by mohl vést novou auditorskou komisi, pokud bude zřízena a není to jen takové tlachání před volbami. Taky jste říkala, že patří mezi nejbohatší muže planety. Kdyby se začal plést do politiky, mohl by se stát nejmocnějším mužem světa?

Nevím, jestli na to potřebuje politickou funkci. Když americký prezident bude jeho kamarád, tak to vliv zásadně zvyšuje, posiluje. Ale tím, že Musk patří mezi, řekněme deset největších technologických miliardářů, vizionářů, jejichž služby a zboží používají miliardy lidí po celém světě, tak jeho vliv je obrovský. Nikdy v historii od pádu feudalismu, kde zase byly jiné vztahy, to tak nebylo. Politika, legislativa ani demokracie s tím ještě neumí úplně pracovat. Je nové, že je tady skupina velmi bohatých a vlivných lidí, kteří mají obrovskou moc, jež se dá velmi těžko regulovat právě proto, že to není jako dřív. Už tu nemáte médium, které má omezený dosah. Sociální sítě jsou platformy, kde je každý, jsou tam algoritmy, což jsou takové black boxy, nikdo tomu nerozumí a do toho nastupuje umělá inteligence, která zase předběhla dobu i legislativu v řadě oblastí.

Muskův vliv je už teď obrovský, podobně jako je to u Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose a tak dále. Je tu několik takto zásadně mocných lidí a oni vždycky mají nějaký vliv na politiku. Co to může udělat s Donaldem Trumpem, který je dost nevypočitatelný, sám je miliardář... Je mimochodem zajímavé, že oni ho dost respektují, jeden miliardář uznává další miliardáře víc než ostatní lidi, když bych to tak řekla. Je to vrstva lidí, která se teď dostává k moci tak jako tak. Jestli Trump prohraje, tak oni vliv zase tolik neztratí, protože i když vyhraje Kamala Harrisová, tak o svá globální impéria nepřijdou. Ale kdyby vyhrál Trump, tak Musk bude kamarád s prezidentem a bude to pro něj ještě lepší.