Zahraniční imámové budou muset prokázat znalost naší řeči, plánuje německá vláda

Německá vláda chce nově u kazatelů spojit povolení k pobytu a k práci v Německu se znalostí němčiny, citoval server Deutsche Welle mluvčího ministerstva vnitra. O nutné míře znalosti jazyka a přesnějším nastavení pravidel se dosud debatuje.

Důvodem je podle ministerstva zvýšení počtu přistěhovalců v posledních letech a tím i zvýšení poptávky po duchovních službách pro cizince, zejména pro muslimy. „Duchovní plní i funkci vzoru a rádců, která je důležitá pro spolužití různých kultur a náboženství a úspěšné integrace,“ uvedlo německé ministerstvo.

Znalost němčiny od zahraničních muslimských kazatelů a duchovních už v minulosti požadoval politik CDU Carsten Linnemann, který žádal pro imámy i zavedení zvláštních víz podmíněných jazykovými znalostmi.

Kolika lidí by se taková povinnost týkala, stát zatím říct nedokáže – oficiální statistiku zahraničních imámů působících v Německu nevede. Podle Linnemanna jde minimálně o 2000 kazatelů.

V mešitách podléhajících největší německé muslimské organizaci Ditib bylo podle ministerstva k letošnímu lednu zaměstnaných na 1049 islámských imámů. Vlivná organizace je spojená s tureckou vládou, podléhá turecké Správě náboženských záležitostí (Diyanet) a v Německu čelí kritice. Do země deleguje organizace imámy do zhruba 960 muslimských obcí, ti mají povolení k pobytu na 4 roky a poté se vrací do Turecka.

Nová mešita v Kolíně na Rýnem, v pozadí kolínská katedrála | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Kancléřka Angela Merkelová na konci roku 2018 žádala, aby imámové pocházeli z Německa, ministr vnitra Horst Seehofer zase od muslimských obcí požadoval, aby se odstřihly od finančních prostředků ze zahraničí a své duchovní vzdělávaly samy.

Loni na konci roku německá média informovala o tom, že se vláda snaží přimět některé blízkovýchodní státy včetně Saúdské Arábie, aby přistoupily na spolupráci tajných služeb při prověřování odesílatelů a příjemců finančních prostředků na provoz mešit v zemi.

Debatovalo se také o zavedení daně, kterou by platili muslimové a která by umožnila domácí financování provozu mešit. Vzniknout by mohla po vzoru církevní daně, kterou v Německu platí křesťané.

Cílem německých snah je především omezit financování salafistů, tedy přívrženců radikálního výkladu islámu. Podle Spolkového úřadu pro ochranu ústavy jich pobývalo v loňském roce na území Německa celkem 10 800.