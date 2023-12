OVĚŘOVNA: Muslimové v Norsku chtějí vlastní stát, stojí v e-mailu. Dezinformaci vyvrací Oslo i experti

Řetězový e-mail tvrdí, že muslimové v Norsku požadují samostatný stát a hrozí teroristickými akcemi, pokud jim nebude vyhověno. Autor textu se odkazuje na teroristickou organizaci Ansar al-Sunna a dodává, že Čechům hrozí to samé. Informaci pro server iROZHLAS.cz vyvrací norské ministerstvo i odborníci. „Argumenty nejsou nikterak nové ani originální, je to takový převařený lógr. Jde o obyčejný alarmismus,“ říká orientalista Bronislav Ostřanský Oslo/Praha 5:00 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muslimové požadují vnik samostatného státu v Norsku, uvádí dezinformace | Foto: Cathal McNaughton | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

„Muslimové Norska požadují samostatný islámský stát a hrozí teroristickými akcemi, pokud nebudou splněny jejich požadavky,“ stojí v řetězovém e-mailu, který se aktuálně šíří. Zmíněné požadavky ale Norsko dementuje.

„Nejsme si vědomi takových nároků či požadavků,“ uvedlo na dotaz serveru iROZHLAS.cz norské ministerstvo spravedlnosti a veřejné bezpečnosti.

Řetězový e-mail se odkazuje na výhrůžku teroristů z Ansar al-Sunna, což je organizace, která v minulosti působila na území Iráku. „Nemá nic společného s Evropou ani nevyvíjela žádnou činnost na evropském území, alespoň pokud je mi známo,“ říká Jakub Koláček z Fakulty blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Jméno organizace je ovšem v překladu velmi neurčité, takže se může odkazovat prakticky na jakoukoliv arabskou skupinu.

„V češtině to znamená ‚podporovatelé suny‘, přičemž suna je tradice, vedle koránu jeden z pramenů islámu. Ten název je strašně častý, má ho mnoho různých organizací,“ dodává orientalista a vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky Bronislav Ostřanský. „Tipnul bych, že pro pisatele není důležité, o co jde, ale že to zní arabsky,“ míní.

Dezinformace popisuje také různé fáze islamizace společnosti. Norsko má podle textu dokončovat třetí fázi, ve které „muslimové tvoří více než dvacet procent populace a začíná svatá válka“. Muslimů je přitom v Norsku podle statistik 182 tisíc, tedy jen něco přes 3,3 procenta.

Nic jako klasifikace islamizace se navíc v sociologii nevyskytuje. „Nemá to oporu v realitě. Nenapadá mě nic, z čeho by mohla vycházet, ať už jde o koncepce vycházející z islámu nebo sociologii,“ dodává Koláček.

„Existují i země, kde je téměř sto procent muslimů. Autor píše, že v takovém případě by země měla být nedostupná pro nemuslimy a měla by zde být plně implantováno právo šaría. To je naprostý nesmysl. Třeba v Turecku je muslimská populace dominantní, šaríu tam přesto nemají. Mezi islamizací a příbytkem muslimského obyvatelstva není přímá úměra,“ vysvětluje dále orientalista Ostřanský.

Ohrožení dětí?

Zpráva následně popisuje, že proces islamizace začíná také na území České republiky. „Stát se muslimem je vlastně snadné. Stačí odříkat veřejně před svědkem jednu větu, nebo ji poslat na internetu,“ píše autor e-mailu v pasáži věnované tomu, jak má islám ohrožovat děti v Česku.

Informace se sice zakládá na pravdě, jak ale opět vysvětlují odborníci, člověk se nemůže stát muslimem omylem nebo pokud si to vědomě nepřeje. „Jestliže je to takto jednoduché, tak už bych byl stokrát muslimem. Mimo jiné totiž přednáším o náboženství na vysoké škole,“ podotýká Ostřanský.

Konverze k islámu sice má jen jednoduchou podmínku. „Proces konverze se skládá z vyslovení šahády, která se označuje jako vyznání víry. Je ale podstatné, že by to člověk měl učinit ze svého vnitřního přesvědčení,“ dodává Koláček.

„Řekne se věta: ‚Není božstva kromě Boha a Muhammad je posel boží‘, ale člověk o ní musí být přesvědčen. V tom případě se stane muslimem, nemusí u toho být žádní svědci,“ vysvětluje Ostřanský.

Návrat dezinformací

Řetězový e-mail dále zahrnuje mylné informace o islámu i jeho podobě v Česku. „Cílem této dezinformace je vyvolávat obavy, konkrétně obavy z muslimů a islámu. Jinou evidentní agendu tam nevidím,“ analyzuje Koláček.

Islám je cílem dezinformací dlouhodobě a lživé narativy o něm se pravidelně vrací. Podle Ostřanského je důvodem to, že se na postoji k němu shodne celá dezinformační scéna.

„Když si vezmete jakékoliv jiné téma, tak se lidé rozhádají, ale islám je naprosto konsenzuální. Když začala migrační krize, tak všichni šli proti proudu. Téma má obrovský mobilizující potenciál, zároveň se to nedá dobře usměrnit či verifikovat, k tomu je třeba určitých znalostí,“ popisuje Ostřanský.

Norský server Faktisk, který za cílem ověřovat informace v mediálním prostoru založily hlavní mediální společnosti v zemi, na dotaz iROZHLAS.cz uvedl, že dezinformaci o muslimech požadujících vlastní stát v prosinci zatím nezaznamenal.

„Podobná tvrzení o muslimské autonomii se ale objevila již dříve,“ říká editor Olav Østrem a odkazuje na text v bulvárním deníku Verdens Gang, podle kterého měla organizace Ansar al-Sunna vyhrožovat norským politikům.



Jak poukazují experti, požadavky na muslimskou autonomii se objevují převážně v radikálních skupinách a nelze je tak označit za rozsáhlejší fenomén.

„Samozřejmě existují radikální skupiny typu Islámský stát, které takové požadavky vyhlašují. Je ale třeba si uvědomit, že to je extremistická organizace a velmi marginální jev v rámci islámu. Takové názory nelze v žádném případě přičítat celé komunitě,“ říká Koláček z Fakulty blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Většina muslimů, kteří žijí jako menšina v evropských a jiných společnostech, nemá tendence se veřejně angažovat a už vůbec ne vyhlašovat radikální politické požadavky typu omezení práv většiny. Je to opět doména několika málo extremistů. Lidé obecně chtějí žít v míru a řešit si své náboženské záležitosti v soukromí,“ uzavírá Koláček.