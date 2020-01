Muž na Aljašce přežil po požáru chaty tři týdny v divočině. Zachránil ho nápis z popela

Třicetiletý Tyson Steele, původem z amerického státu Utah, žil na samotě asi 30 kilometrů od nejbližší osady Skwentna. Z hořící chaty a jejích trosek se mu podařilo zachránit nějaké konzervy, fazole a arašídové máslo. Před větrem a mrazem si postavil úkryt – nejdříve jednoduchou jeskyni ze sněhu, později použil ohořelé dřevěné trámy.

Steele žil na chatě od září minulého roku. Požár pravděpodobně způsobil kus hořící lepenky, který se z kamen dostal komínem na střechu, která následně během noci vzplanula.

Muž při požáru přišel o většinu majetku, včetně mobilního telefonu, ztratil i svého psa Phila. „V chatě jsem měl úplně všechno. Phil byl nejlepší pes na světě,“ řekl Steele záchranářům ve zveřejněném hlášení. „Neměl jsem slov pro tak silný zármutek. Nebyl jsem naštvaný ani smutný, jen jsem uvnitř cítil nutkání silně křičet,“ dodal podle televize CNN.

Aby zvýšil své šance na záchranu, napsal Steele do sněhu velkými písmeny SOS. Nápis vyplnil popelem z požáru, aby v krajině vynikl. A po dvaceti dnech od požáru si ho také všimla posádka policejního vrtulníku, která letěla poblíž.

Steele doufal, že se někdo z jeho blízkých brzy přihlásí s tím, že o něm nemají žádné zprávy. Dodal však, že pokud by jej do pár dní nikdo nezachránil, byl odhodlaný se vydat na nebezpečnou cestu zpět do civilizace. Díky posádce vrtulníku se ale zanedlouho mohl osprchovat a najíst se v řetězci rychlého občerstvení.

Teď plánuje, že se vrátí domů do Salt Lake City, kde žijí jeho příbuzní.