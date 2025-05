Muž, který autem najel do fotbalových fanoušků v Liverpoolu, stanul před soudem. Hrozí mu až doživotí

Před soud v pátek poprvé předstoupil Paul Doyle, který podle vyšetřovatelů v pondělí večer vjel autem do davu fotbalových fanoušků slavících v ulicích Liverpoolu, a zranil tak téměř osm desítek lidí. Bývalému příslušníkovi královské námořní pěchoty hrozí až doživotní vězení. Když dorazil k soudu, vypadal otřeseně, píše britský deník The Guardian. Čelí obvinění z úmyslného těžkého ublížení na zdraví a dalších šesti závažných trestných činů. Liverpool 16:59 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K soudu se dostavil Paul Doyle, 53letý muž obviněný z toho, že vjel autem do davu na přehlídce trofejí FC Liverpool, Liverpool, Británie, 30. května 2025 | Foto: Phil Noble | Zdroj: Reuters

Lidé v anglickém městě slavili dvacátý ligový titul slavného klubu Liverpool FC, když řidič vjel do ulice plných fanoušků, čímž radost rychle proměnil v tragédii.

Auto najelo v Liverpoolu do davu lidí při oslavách fotbalového titulu. 27 lidí převezli do nemocnice Číst článek

Doyle při své jízdě zranil lidi ve věku od devíti do 78 let. Nejméně 50 zraněných muselo být ošetřeno v nemocnici. Sedm z nich zůstalo v nemocnici ještě ve čtvrtek večer, píše The Guardian.

Třiapadesátiletý muž byl od pondělního zatčení ve vazbě. Ženatý otec tří dětí během prvního krátkého slyšení pouze potvrdil své jméno, adresu a datum narození.

Později se krátce dostavil k dalšímu slyšení u liverpoolského korunního soudu, kde bylo stanoveno předběžné datum procesu na 24. listopadu. Další soudní stání se uskuteční 14. srpna. Podle agentury Reuters v pátek nebyl Doyle požádán, aby se vyjádřil k některému ze sedmi obvinění.

Policie už dříve prohlásila, že pondělní událost považuje za ojedinělý incident, který nesouvisí s terorismem, a že muž jednal sám.

Třiapadesátiletý Doyle, který žije liverpoolské čtvrti West Derby, se podle policie zřejmě dostal do ulice, kterou procházel oslavný průvod, a byla pro auta uzavřena, když jel těsně za sanitním vozem.