Muž, který nenávidí ženy? Případ Andrewa Tatea a ‚nebezpečí pro mladou generaci‘

Je to pár dní, co v Rumunsku opět zatkli Andrewa Tatea. Kvůli čemu tentokrát?

Nejde o vyloženě rumunský případ, jde o dva zatykače, které plynou z Velké Británie. Britská policie vydala zatykače na Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana a britské úřady je viní ze sexuálně motivovaných trestných činů. Uvádělo se to takto vágně, zároveň některá média píší o sexuální agresi, jiná i o obchodování s lidmi, takže je tam nějaký prostor k manévrování. K těmto trestným činům mělo dojít v letech 2012 až 2015. Britská prokuratura případ už jednou odložila s tím, že není dostatek důkazů, ale čtyři dotčené ženy, které už se jednou snažily dovolat nějaké spravedlnosti, teď proti Tateovým vedou občanskoprávní řízení, tedy jiný typ řízení než předtím. O co tedy jde: Británie vydala dva zatykače, Rumunsko to probralo minulý týden u soudu, který rozhodl, že bratry vydá. Nicméně vydá je až ve chvíli, kdy rumunské soudy ukončí soudní řízení, které se proti Tateovým v současnosti vede nebo začne vést, takže kdy se tak stane, absolutně netušíme.

Andrew Tate, zatčení v Bukurešti (archivní foto, 12. březen 2024) | Foto: INQUAM PHOTOS Octav Ganea | Zdroj: Reuters

Je teď Andrew Tate se svým bratrem ve vazbě, nebo je rumunská policie hned po zatčení pustila?

Momentálně jsou zpátky na svobodě, mají zakázáno vycestovat, nejsou ani v domácím vězení. Jak to bude do budoucna, netuším, ale v současnosti je rumunská policie propustila po té, co bylo soudem řečeno, že budou vydáni někdy v budoucnu do Británie.

Oba opakovaně tvrdí, že jsou nevinní, Andrew Tate to teď zopakoval.

Samozřejmě. Kategoricky to odmítají. Celé to svalují na ten takzvaný Matrix, což je podle nich široká konspirace namířená proti mužům, a říkají, že se jich tento Matrix bojí a že se jich snaží zbavit. Vzpomínám si, že Andrew Tate zveřejnil na síti X minulý týden, myslím, krátce po propuštění od soudu, fotku, na které laškovně mrká a napsal k tomu hard to kill. Celé to rámuje tak, že se ho snaží zbavit opravdu doslova, že se ho snaží zabít, ale on přečkává a vyčkává.

Že to nebudou mít lehké.

Přesně tak, ale on to přetrpí a zvládne.

Recept na úspěch pro muže

Tate je bývalý kickboxer, účastník reality show Big Brother, nicméně známý je zejména tím, že točí videa na internet, která mají mimořádně velkou sledovanost. O čem pojednávají?

Ještě bych se vrátila k Big Brotheru. Tate byl jeho účastníkem v roce 2016 a ze soutěže ho vyloučili. Bylo to proto, že v té době se v bulvárním deníku The Sun, myslím, objevilo video, na kterém vyhrožuje a potom se také dopouští násilí na své ex-partnerce, která je ve spodním prádle. Na to konto jej vyloučili s tím, že možná představuje pro své spoluúčastníky a spoluúčastnice nějakou hrozbu, nebezpečí. Stal se populárním už kvůli tomuto a jasně, potom začal natáčet ta videa. Nejprve byl známý trošku mimo mainstream, podle zahraničních médií má za sebou digitální stopu plnou rasistických, homofobních a misogynních výroků. Poté, docela nedávno, řekněme dva roky zpátky, se mu začalo dařit i na největších sítích, začal být opravdu populární, virální. TikTok, Instagram i Facebook, tedy jedny z největších, hlavních sociálních sítí, mu přístup na sítě zakázaly. Hodně ve zkratce to bylo kvůli hate speech, kvůli porušování interních pravidel.

Tedy kvůli šíření nenávisti a tak dále.

V současnosti je tedy aktivní jenom na síti X, kam mu přístup znovu povolil až Elon Musk, který síť přebral minulý rok. Tate tam teď má k devíti milionům followerů, což je opravdu hodně, a je tam hodně aktivní. Nutno podotknout, že i když na ostatní sítě nesmí, tak i přesto se tam jeho videa šíří, protože je šíří ostatní uživatelé, jeho příznivci.

Abych se vrátil k původní otázce, tak o čem jeho videa jsou, co v nich najdeme, co se tam děje, o čem v nich Tate mluví?

S trochou nadsázky by se dalo říct, že jsou to taková seberozvojová videa. On hlásá, že život je válka, to je takový jeho největší výrok, největší claim. Vyzdvihuje nadřazenost mužů nad ženami a snaží se vést nebo posouvat muže k tomu, aby byli silní. Říká jim, že mají vzít situaci do svých rukou, že na nich vlastně nezáleží a oni se mají světu vzepřít, protože tomu Matrixu jsou ukradení. Mají si vzít tu pilulku, která je z něho probudí. Co je ale důležité, on muže vyzývá k tomu, aby byli alfou, silnými a dominantními jedinci. Zároveň říká, že slabí muži nevyužívají svůj potenciál, a to je podle něj špatně. O citlivosti, o které já si osobně myslím, že je ve společnosti velice důležitá, Tate mluví jako o projevu slabosti a jako o něčem, co ve společnosti mít nechceme. Samozřejmě si k tomu doplňuje různá vyjádření typu, že žena je majetkem muže. Prohlásil doslova, že by vzal mačetu, praštil ženu do obličeje a chytil by ji za krk, kdyby ho jeho partnerka osočila z podvádění. To mluví samo o sobě za všechno. V jednom ze svých velmi kontroverzních prohlášení tvrdí, že žena, tedy oběť znásilnění, by měla přijmout část zodpovědnosti za to, co se jí stalo.

Vedle roviny jeho videí bych ráda mluvila i o tom, co Tate představuje i na té druhé rovině. Je strašně přitažlivou figurou pro to, jaký životní styl propaguje. Myslím, že by nedokázal oslovit tolik lidí, kdyby nelétal soukromými letadly, kdyby neměl tak vysportovanou postavu, kterou ukazuje v upnutých tričkách, kdyby nekouřil drahé doutníky a tak nějak neukazoval okázalost svého života. Jednoduše žije velice luxusní život, na který dosáhne jenom zlomek procenta světové populace, a lidé k němu tím pádem mohou vzhlížet a toužit po stejném životě. Tate jim zdánlivě nabízí cestu, jak toho dosáhnout.

Ukazuje obrázek jakéhosi úspěšného muže a dává rady ostatním mužům, jak by se podle něj měli chovat, aby dosáhli svého. Našel jsem si informaci, že radil i za peníze, jak se chovat k ženám. Psala o tom například Silvie Lauder z Respektu v návaznosti na záznamy rozhovorů Tatea s jeho klienty, které přinesli dokumentaristé z BBC. Silvie píše: „Konverzace obsahují přesný postup, jak s vyhlédnutými ženami navázat kontakt a romantický vztah, následně je sociálně izolovat, zmanipulovat a donutit k produkci erotického obsahu na internetu, z něhož mají samy jen minimální, případně žádný zisk. Za reálné i domnělé prohřešky přichází trest, psychické i fyzické násilí. Metoda je v materiálech přirovnávána k výcviku psa.“



„V případu zatčeného Andrewa a jeho bratra figuruje šest obětí, které údajně čelily fyzickému násilí, psychickému nátlaku a sexuálnímu zneužívání. Ženy údajně bratři po několika schůzkách nalákali do své vily a tam je nutili k pornografii.“ Alice Procházková, redaktorka (TV Nova, 28. 2. 2024)

To se skutečně dělo, minimálně z informací, co máme asi všichni k dispozici. Mělo k tomu docházet mimo jiné na platformě War Room. Právě tato platforma je spojovaná s kuplířstvím a zdá se, že členové fóra tam měli mimo jiné řešit, jak z dívek za nějakou dobu udělat pracovnice, zotročit je, což je mimochodem i to, z čeho jsou Tateovi přesně obviněni.

To musíme doříct. Mluvili jsme o britských obviněních, ale v Rumunsku je nebo byl Tate už obžalován kvůli podezření z obchodu s lidmi, ze znásilnění a tak dále.

Je tam znásilnění, obchod s lidmi, kuplířství, zformování zločinecké organizace, je tam toho skutečně hodně. Obžalovaný je nejen Andrew Tate, ale i jeho bratr Tristan. Tristana bych z celého příběhu nerada vyňala, protože je bratrova pravá ruka a jsou si prakticky rovni až na to, že Andrew je známější a je tváří celé věci.

„Na internetu má miliony sledujících, chlapců a mladíků, kterým radí, jak být mačo, myslet především na sebe a získat peníze, moc a ženy. Za jeho lekce mu platí.“ Milada McGratová, redaktorka (ČT24, 10. 1. 2014)

Taky je asi o rok nebo o dva starší, ne?

Je to tak.

Kolik jim je let?

Andrewovi je sedmatřicet. Spolupracovali na tom, vedli platformu War Room, potom taky platformu, která se dříve jmenovala Hustlers University, teď se jmenuje The Real World, a na tom vydělali neuvěřitelné miliony dolarů. Andrew se svým bratrem Tristanem je obžalovaný z několika typů trestných činů a k tomu jsou obžalovány i dvě ženy rumunského občanství, které jim s tím měly pomáhat.

Vzor pro mladou generaci mužů?

Jak moc výjimečný je případ bratru Tateových na internetu nebo v kontextu toho, co se děje na sociálních sítích, jak muži například promlouvají k ostatním mužům a nechávají si platit za své rady a tak dále?

Myslím, že Andrew Tate je výjimečný, protože je tak neuvěřitelně úspěšný a je taky výjimečné to, že k mužům stále dokáže promlouvat člověk, který je obviněný z takových trestných činů. Nicméně není výjimečný v tom, že je součástí takzvané manosféry, což je takový soubor nebo shluk influencerů, online fór a dalších internetových mužských komunit, které se dávají do opozice vůči feminismu a spojuje je právě apel na velmi silnou maskulinitu, toxickou maskulinitu, jak by někteří řekli, a často i různá misogynní nebo rasistická, homofobní prohlášení a tak podobně.

Vzhledem k tomu, že takové muže sledují leckdy miliony mladých lidí, mladých kluků, máme už nějaké výzkumy nebo víme, jaké dopady to na ně může mít? Protože mnohdy jsou to asi pro ně vzory, ne?

Řekla bych, že nejvíc nebezpeční jsou právě tím, že dokážou být vzory pro mladou generaci, pro mladé muže. Nemám v ruce žádné výzkumy, které by přesně říkaly, zda Andrew Tate dokázal nějak ovlivnit určitou skupinu mladých mužů. Nicméně podle jednoho výzkumu Financial Times se ukazuje, že mladí muži mají tendenci být konzervativnější a tíhnou k pravicovému populismu více než mladé ženy mimo jiné v USA nebo třeba v Jižní Koreji. Myslím, že to je mimo jiné důsledek toho, jak se muži jako Andrew Tate a jemu podobní projevují a jak silnou prezenci mají na sociálních sítích. Tate samozřejmě není sám, ačkoliv je nejznámější.

Je skutečně nejznámější misogyn na internetu?

Nebála bych se říct, že je. Máme tady i jiné postavy, třeba Jordana Petersona, který je taky velmi známý, je to kanadský akademik a autor známých seberozvojových knih. Nicméně na Tateovi je zajímavé to, že není známý jenom jako misogyn nebo představitel manosféry, ale zároveň je jednou z nejgooglovanějších, nejvyhledávanějších osobností na světě. To znamená, že máte, nevím, bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a vedle něj máte Andrewa Tatea. Síla Andrewa Tatea je v tom, že není jenom nějaká postava z internetu, ale je skutečně jednou z nejvýraznějších osobností současné doby a současného internetu vůbec.

Viděl jsem průzkum agentury Ipsos pro londýnskou King's College. Vzhledem k tomu, jak často tu mluvíme o liberální generaci Z, tak pro mě překvapivě průzkum ukázal, že mladí kluci nemají k feminismu tak výrazně pozitivní názory jako moje generace nebo baby boomers a že je tu poměrně jasná dělící linie v názorech na genderovou rovnost a tak podobně.

„Největší rozdíl v názorech mezi pohlavími je u nejmladší generace v otázce, kdo má život složitější. 68 % procent žen ve věku od 16 do 29 let si myslí, že to jsou právě ony, ale 35 % mladých mužů má za to, že je těžší být mužem. A pokud jde o feminismus, tak zhruba třetina mužů ve věku od 16 do 29 let má za to, že udělal víc dobra než škody. Mezi muži nad 60 let si to myslí téměř polovina. Rozdíly ale nejsou tak výrazné. Výzkumu se letos v únoru účastnilo víc než 3700 lidí starších 16ti let.“ z průzkumu agentura Ipsos pro King's College London (únor 2024)

Tomuto tématu se věnujete dlouhodobě, tak jak si tohle třeba sociologové a psychologové vysvětlují?

Nedávno jsem o tom mluvila ve svém podcastu PULS s odborníkem z jedné britské univerzity Jacobem Johanssenem a on to vysvětloval tím, že je to důsledek širšího obratu západní společnosti k pravicovému populismu, kdy pravicoví populisté více promlouvají k mužům a potom i k mladým mužům a toho se chytají influenceři. Je to taková jedna velká síť, která na sebe nahrává a působí. Nejsem psycholožka ani socioložka, ale osobně si myslím, že mladí muži si hledají, asi jako každý člověk, svoje místo na světě a může to být složité v dnešním světě, kde se více mluví o feminismu a rovnoprávnosti. Takže tito influenceři, tyto osobnosti jim dávají celkem jednoduchou cestu ven z přemýšlení o nějakých složitějších věcech a nabízejí jim jakési utvrzení v síle sebe sama. Ale takhle to úplně nefunguje.

Jak rizikové to ve výsledku může být, vidíme sami na příběhu Andrewa Tatea a jeho bratra Tristana, abychom na ně nezapomněli. Dohledával jsem si, že už loni agentura Reuters psala o tom, že za kuplířství a znásilnění jsou v Rumunsku tresty do výše 10 let. Uvidíme, jak to dopadne. To se každopádně bavíme o soudu v Bukurešti v Rumunsku. Co soud v Británii?

Jestli nevíme, kdy začne soud v Rumunsku, tak už vůbec nevíme, kdy začne soud ve Velké Británii. Soud v Bukurešti začne, zdá se, možná příští rok, možná za dva roky. Ještě ani nebyl stanoven termín jeho začátku a podle médií bude trvat roky, než dojde k verdiktu. Teprve až padne verdikt v Rumunsku, bude Andrew Tate vydán do Británie spolu s bratrem Tristanem. Tam pak začne nové soudní občanskoprávní řízení.

Ano, s tím už rumunské úřady souhlasily, to už jsme říkali.

Minulý týden rumunský soud souhlasil s tím, že bratry vydá, ale až potom, co padne verdikt v Rumunsku.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: TV Nova, TA3, YT Sky News, YT The Times.