‚My se nezastavíme.‘ USA vyhošťují lidi s platnými doklady, třeba vědce z Francie nebo dívku s rakovinou

V USA se množí případy, kdy do země nejsou vpuštěni turisté, přestože mají všechny potřebné doklady. Někteří dokonce skončili ve vězení, roste také počet náhle vyhoštěných cizinců s platným vízem, ale i amerických občanů. Deník Le Monde informuje o francouzském vědci, kterého americké úřady nevpustily do země, protože v jeho telefonu našly kritiku prezidenta Donalda Trumpa. Administrativa obecně své kroky hájí starostí o bezpečnost USA.

Francouzský ministr pro výzkum Philippe Baptiste řekl agentuře AFP, že jeden z francouzských vědců, který 9. března směřoval na konferenci do Texasu, nebyl do země vpuštěn a nakonec byl vyhoštěn. Informaci následně otiskl deník Le Monde.

Podle ministra bylo důvodem to, že při vstupní kontrole američtí úředníci francouzskému návštěvníkovi náhodně prohledali telefon a počítač a našli konverzace s kritikou Donalda Trumpa a toho, jak jeho vláda omezuje vědu ve Spojených státech.

Podle zdrojů agentury AFP úřady tvrdily, že u Francouze našly nenávistné a konspirační zprávy. Podle jednoho ze zdrojů našly dokonce zprávy, které lze označit za terorismus a FBI zahájila vyšetřování, ale obvinění později stáhla.

I mezi obyčejnými turisty se objevují zatím ojedinělé případy lidí, kdy přicestovali do Spojených států a podle svých slov se bez zjevného důvodu ocitli ve vězení. Popisují otřesné zacházení a říkají, že byli po přibližně dvou týdnech vyhoštěni ze země.

Týká se to několika Němců, jedné Britky, Kanaďanky a počet případů narůstá, přičemž tito lidé cestovali buď na vízum, nebo bezvízově na takzvanou ESTU (elektronický systém cestovní registrace), která turistům pro návštěvu USA stačí ze zemí, jako je třeba Česko.

Americké úřady těmto lidem většinou oznámily, že mají špatné doklady, nebo že mají podezření, že chtějí třeba ve Spojených státech místo turistiky pracovat a místo nevpuštění do země je na nějakou dobu zavřely do detenčních center.

Podle serveru Deutsche Welle německá vláda zkoumá chování amerických úřadů k německým občanům, a jestli se jedná o izolované případy nebo jestli to znamená hlubší změnu přístupu a bude potřeba na to Němce cestující do USA upozornit. České ministerstvo zahraničí na dotaz Českého rozhlasu odpovědělo, že situaci monitoruje a zatím nevydalo žádné nové doporučení.

Zrušená víza

Podobná rizika však hrozí i cizincům s povolením k trvalému pobytu ve Spojených státech. Například německý elektrický inženýr, který žije ve Spojených státech od roku 2007, se při návratu do země ocitl v imigračním vězení.

Před několika dny americké úřady zrušily vízum a zavřely studenta z Indie ve Washingtonu nebo vyhostily ze země specialistku na transplantaci ledvin, lékařku z Libanonu, která už předtím ve Spojených státech působila. Američané ji teď obvinili z podpory libanonského hnutí Hizballáh a úřady ji deportovaly, přestože to soud zablokoval.

Ve vězení je stále i palestinský student Kolumbijské univerzity, který stál v čele protestů za práva Palestinců a tvrdí, že je vězněný kvůli tomu, že projevil názor a že se to teď ve Spojených státech může stát každému držiteli víza, pokud bude kritický.

Trumpova vláda ho obvinila z aktivit spojených s hnutím Hamás. I tuto věc řeší soudy, stejně jako třeba případ rodičů bez dokumentů, kteří žili ve Spojených státech od roku 2013. Požádali o víza pro oběti obchodování s lidmi a úřady je nyní zatkly a vyhostily, když rodiče jeli s dcerou, která je americkou občankou, do nemocnice na léčení rakoviny mozku. Vyhoštěna byla i tato desetiletá Američanka.

‚Jsem hrdý, nezastavíme se‘

Pokud tyto incidenty americké úřady komentují, odkazují se většinou na boj s extremismem, s nelegální migrací a na zajištění bezpečnosti země. Přístup imigračních úřadů pro Fox News shrnul Trumpův zmocněnec pro otázky zabezpečení hranic Tom Homan.

„Každé ráno se probouzím s pocitem, že miluju svou práci, protože pracuju pro nejlepšího prezidenta, jakého jsem kdy zažil. A my tuhle zemi uděláme znovu bezpečnou. Jsem hrdý, že jsem součástí této administrativy, my se nezastavíme,“ řekl Homan.

„Nezajímá mě, co si myslí soudci, nezajímá mě, co si myslí levice. My přijdeme,“ uvedl Homan při rozhovoru, který se týkal primárně přepravy víc než 200 lidí do věznice v Salvadoru navzdory tomu, že to soud zablokoval.

Americké úřady tvrdí, že šlo o členy násilného venezuelského gangu. Právní zástupci či rodiny některých deportovaných ale uvedli, že v Salvadoru zmizeli i lidé, kteří ve Spojených státech žádali o azyl.

S gangy neměli nic společného a i americké úřady v soudních dokumentech podle BBC přiznávají, že do Salvadoru poslaly na základě válečného zákona i lidi bez kriminálních záznamů.