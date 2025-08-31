My to zvládneme, řekla před 10 lety k migrační krizi Merkelová. O azyl v Německu žádá už jen zlomek lidí
Před deseti lety pronesla tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová proslulou větu: „My to zvládneme“. Německo tehdy vpustilo do země přes milion lidí, nejčastěji uprchlíků před válkou v Sýrii. Zvládlo to? Zvládli to oni? A kdo jsme my a kdo oni? I takové otázky se v Německu řeší deset let od ikonického výroku německé kancléřky.
Německo je silná země, která toho už hodně zvládla. A překoná všechno, co jí stojí v cestě. Tak před deseti lety argumentovala pro přijetí běženců tehdejší kancléřka Angela Merkelová. A podle Judith Wiebkeové z nevládní organizace ProAsyl opravdu načas zavládla euforie.
Do pomoci uprchlíků se zapojilo podle jednoho odhadu asi pět milionů lidí. Na nádraží nosili plyšové medvídky, doprovázeli uprchlíky při prvních krůčcích v Německu a časem začali vyplouvat až do Středozemního moře zachraňovat tonoucí. Na jejich stranu se tehdy podle zástupkyně organizace Pro Asyl přidávali i nečekaní spojenci, jako třeba bulvární deník Bild.
„Mediálně podstatný moment byla fotografie dvouletého Alana Kurdiho. Jeho tělo vyplavilo moře na pláž v Turecku. Byl to šokující způsob, jak lidem sdělit, že jde skutečně o život. A to je myslím, otázka, která tehdy stála v popředí: proč se lidé vůbec dávají na útěk a co jim přitom hrozí?“ vysvětluje pro Radiožurnál.
Ta euforie ale nevydržela. Německé vlády začaly prakticky vzápětí utahovat šrouby. Ta samá média začala o lidech v ohrožení života psát zcela naopak – jako o hrozbě pro společnost.
Vyšší kriminalitou se žadatelé o azyl podle důkladnějších statistik nevyznačují, ale viditelné excesy se vyskytly. Institut po hospodářský výzkum v Berlíně minulý týden uvedl, že čím dál míň lidí na útěku se cítí být v Německu vítáno.
Frustraci vyjadřuje i novinářka Niyma Jadamaová. Právě před deseti lety přišla z afrického Gabonu do Německa a dnes je jeho občankou.
A stálo ji to, jak říká, hodně sil, hodně úředních i soudních stání, aby jako černá Afričanka nezapadla automaticky do škatulky ekonomických migrantů, kterým bez povolení k práci a pobytu nezbývá, než sedět na ubytovně.
„V Německu jsem se naučila, že člověk musí mít se systémem trpělivost. Opravdovou trpělivost. Ale přitom musí být rychlý a bystrý.“
Ve srovnání s rokem 2015 už přichází do Německa požádat o azyl jen zlomek lidí. Vláda kancléře Friedricha Merze se i tak snaží jejich počty dál snižovat.
Od svého květnového nástupu třeba posílila kontroly na hranicích a žadatele o azyl nevpouští do země. Pravicově-populistické straně AfD tím ale vítr z plachet nevzala. A ani živelnou migraci tak asi nezastaví.
Organizace, jako je ProAsyl, by si podle Judith Wiebkeové představovaly spíš politiku, která si znovu vytkne za cíl právo na ochranu. Ochranu lidí na útěku, ale i těch, co už v Německu jsou, aby se jim neházely klacky pod nohy, ale mohli ve společnosti prosperovat a taky jí přispívat. Euforie léta 2015 dává tušit, že možné to je.