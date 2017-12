Lékaři bez hranic: během jednoho měsíce zemřelo až 13 000 Rohingů, šestina dětí uhořela

Od konce srpna do konce září v Barmě zemřelo nejméně 9000 Rohingů, z toho minimálně 6700 lidí násilně. Vyplývá to z průzkumů, které v uprchlických táborech v Bangladéši provedla mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic. Násilí se nevyhnulo ani dětem mladším pěti let. Organizace spojených národů i Spojené státy už dříve označily dění v Barmě za etnickou čistku. Neipyijto/Dháka 12:49 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rohingský muž v uprchlickém táboře v Bangladéši | Foto: Danish Siddiqui | Zdroj: Reuters

„Setkali jsme se a hovořili s lidmi, kteří přežili násilí v Myanmaru, a nyní přežívají v nehygienických podmínkách v přeplněných táborech v Bangladéši. To, co jsme zjistili, bylo šokující,“ uvedl vedoucí zdravotnických aktivit Lékařů bez hranic Sidney Wong.

„Nejvyšší počet úmrtí se časově shoduje se zahájením nejnovějších operací myanmarských bezpečnostních sil během posledního srpnového týdne,“ doplnil Wong.

Od konce srpna, kdy v barmském Arakanském státě zahájila barmská armáda operaci proti Rohingům, uteklo před násilnostmi do sousedního Bangladéše již 646 000 členů této menšiny. Armáda přístup do konfliktních oblastí Arakanského státu přísně kontroluje.

Podle svědků se vojáci během svého tažení proti rohingským civilistům v barmském Rakhinském státě dopouštěli zabíjení, mučení, znásilňování a vypalovali celé rohingské vesnice.

Až 13 000 lidí zemřelo během jednoho měsíce

Lékaři bez hranic provedli počátkem listopadu šest retrospektivních průzkumů úmrtnosti v různých částech uprchlických táborů v bangladéšském městě Cox‘s Bazar. Celkový počet obyvatel v oblasti, kde Lékaři bez hranic prováděli průzkumy, byl 608 108 lidí. Z nich 503 698 opustilo Myanmar po 25. srpnu (mezi nimi 100 464 dětí mladších pěti let).

Celková úmrtnost v období mezi 25. srpnem a 24. zářím byla 2,26 % (mezi 1,87 % a 2,73 %) u vybraného vzorku populace. Použití poměru na celou populaci, která do uprchlických táborů (kde Lékaři bez hranic prováděli průzkum) dorazila po 25. srpnu, by naznačovalo, že během měsíce po vypuknutí násilí zemřelo 9425 až 13 759 Rohingů, z toho nejméně tisíc dětí mladších pěti let.

Téměř 72 % z těchto lidí zemřelo v důsledku násilí. To představuje nejméně 6 700 lidí včetně 730 dětí. Střelba byla příčinou smrti v 69 % případů, 9 % lidí bylo upáleno ve svých domech a 5 % ubito.

Rohingská rodina uprchla z Barmy do Bangladéše, v pozadí kouř z rohingských vesnic v Barmě | Foto: Danish Siddiqui | Zdroj: Reuters

Střílení a upalování dětí

U dětí mladších pěti let, jež byly oběťmi násilí, bylo podle zprávy organizace ve stejném období více než 59 % údajně zastřeleno, 15 % bylo upáleno v domovech, ubito jich bylo 7 % a 2 % zemřely kvůli explozím nášlapných min.

„Pravděpodobně jde o velmi nízký odhad, jelikož jsme neprováděli průzkum ve všech uprchlických táborech v Bangladéši, a také z toho důvodu, že průzkumy nezohledňují rodiny, které se nikdy nedostaly z Myanmaru. Slyšeli jsme o celých rodinách, které zahynuly poté, co byly uvězněny ve svých domovech a ty pak byly zapáleny,“ doplnil Wong z Lékařů bez hranic.

Lidé z Barmy prchají i nadále a násilí podle uprchlíků stále trvá, uvádí organizace. „Z těchto důvodů je podpis dohody mezi vládami Barmy a Bangladéše o návratu uprchlíků předčasný. Rohingové by neměli být nuceni k návratu a jejich bezpečnost a práva by měla být garantována dříve, než budou podobné plány dohodnuty,“ napsali Lékaři bez hranic.