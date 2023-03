Řecký ostrov Mykonos má problém s nelegální stavební činností. Úřady se bojí proti mafii zakročit

Řecká policie vyšetřuje případ brutálního napadení archeologa. Krvácejícího a dezorientovaného muže našli minulé úterý v luxusní čtvrti na severu Atén. Důkazy vedou k ilegální stavební činnosti na ostrově Mykonos, kde archeolog dříve působil. Tamní úřady teď mluví o „mykonské mafii“ a bojí se vykonávat svoji práci, napsal řecký zpravodajský servis Ekaithimerini. Atény 15:21 15. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Větrné mlýny při západu slunce, ostrov Mykonos (ilustrační fotky) | Foto: Nicolas Economou | Zdroj: Reuters

Archeologa napadl neznámý útočník, po kterém teď pátrá policie. Muže napadl zezadu, několikrát jej udeřil do týlu, zlomil mu žebra a nos. Na oběť strážníky upozornil kolemjdoucí.

Důvodem napadení je archeologova dlouhodobá působnost v organizaci zabývající se ochranou kulturního i přírodního bohatství řeckých ostrovů.

Zaměstnanec pobočky řeckého ministerstva kultury Ephorate of Antiquities of the Cyclades měl za úkol kontrolovat udílení stavebních povolenek hotelům nebo zábavním centrům na mykonském pobřeží a případné nesrovnalosti či ilegální činnost hlásit.

‚Mykonos má vlastní pravidla‘

Zdroje uvnitř archeologické organizace podle Ekathimerini spojují útok se dvěma plážovými zábavními centry. Ty čelí kontrolám plánovacího úřadu.

„Peníze jsou pro ně natolik důležité, že kvůli nim riskují, aniž by se zamysleli nad důsledky a hrozícími pokutami,“ řekl Ekathimerini zdroj. „Areály jsou často stavěny přes noc, aniž by byly řádně zaevidovány,“ dodal.

Oficiální úřady ovšem nepodnikají žádná opatření proti nelegálním aktivitám, protože se obávají hrozby ze strany „mykonské mafie“. Zdroj situaci nazval neustále se zvětšujícím začarovaným kruhem: „Mykonos má svá vlastní pravidla.“

Policie, která působí v oblasti, kde byl archeolog napaden, se teď chce zaměřit na bezpečnostní situaci ostrova. Případ totiž není jediným útokem, ke kterému na Mykonu za podobných okolností došlo.