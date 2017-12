Opilý myslivec v baru začal pálit. Zastřelil muže, zranil ženu a spáchal sebevraždu

Incident ve městě Hurbanovo v noci na pátek patrně odstartovalo rozhodnutí majitele baru, který opilého myslivce vykázal.

Myslivec se nejprve přesunul do jiného podniku a pak pravděpodobně taxíkem odjel domů. Z bydliště vzal dvě ze šesti zbraní, které měl v legálním držení. Policie uvedla, že muž následně pod vlivem alkoholu nasedl do auta, krátce nato havaroval a do zmiňovaného baru pokračoval asi dva kilometry pěšky.

Podle dostupných informací myslivec po opětovném příchodu do baru začal střílet po číšnici. Když se na její obranu postavil její 29letý přítel, myslivec nejprve postřelil tohoto muže do nohy a pak ho druhou zbraní zabil střelou do hlavy. Střelec pak obrátil zbraň proti sobě, zemřel na místě.

Slovensko v minulosti zpřísňovalo podmínky pro držení zbraní. Například v roce 2011 parlament v reakci na masakr, při kterém střelec upraveným samopalem usmrtil v Bratislavě sedm lidí, další zranil a pak zbraň obrátil proti sobě, zavedl změnou zákona například povinné psychologické posudky pro žadatele o zbrojní průkaz.