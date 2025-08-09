Na 20 arabských a muslimských zemí odsoudilo izraelský plán. Odmítají obsazení města Gaza

Přibližně 20 arabských a muslimských zemí v sobotu ve společném prohlášení odsoudilo plán Izraele obsadit město Gaza a označili jej za nebezpečnou eskalaci, píše agentura AFP. K prohlášení se připojily například Egypt, Saúdská Arábie nebo Turecko.

Gaza, zničené centrum města

Izraelský plán vyvolal kritiku také ze strany OSN, Británie, Francie i dalších zemí | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Arabští a muslimští představitelé uvedli, že plán schválený izraelským bezpečnostním kabinetem v pátek, představuje „hrubé porušení mezinárodního práva a pokus o upevnění nelegální okupace a vnucení hotové věci... v rozporu s mezinárodní legitimitou.“

Muslimské národy se musejí zcela sjednotit a pracovat na zmobilizování mezinárodního společenství proti plánu Izraele převzít kontrolu nad městem Gaza, prohlásil v sobotu turecký ministr zahraničí Hakan Fidan na tiskové konferenci v Egyptě.

Hakan se tam setkal se svým egyptským protějškem Badrem Abdalem Áttím a egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím. Fidan rovněž oznámil, že bylo svoláno mimořádné zasedání Organizace islámské spolupráce.

Turecko mezi prvními

Izraelský plán vyvolal kritiku také ze strany OSN, Británie, Francie i dalších zemí. Německo reagovalo oznámením, že neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy.

Turecko bylo mezi prvními zeměmi, které už dříve vyzvaly mezinárodní společenství, aby realizaci rozhodnutí izraelského vedení zabránilo. Cílem izraelského plánu je podle prohlášení tureckého ministerstva zahraničí „nuceně vysídlit Palestince z jejich vlastní země tím, že učiní Gazu neobyvatelnou.“

Izrael podle Ankary musí okamžitě ukončit válku a zahájit jednání směřující k dvoustátnímu řešení, které předpokládá, že vedle židovského státu vznikne stát palestinský.

Izraelský plán již ostře odsoudilo také Jordánsko, podle kterého se jedná o pokračování politiky extremistické vlády, která systematicky útočí na civilní infrastrukturu.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac podle serveru BBC uvedl, že země, které plán odsoudily a pohrozily sankcemi, odhodlání Izraele neoslabí.

