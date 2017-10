Na 700 milionů Číňanů vyrazilo na cesty. Na svátky podzimu míří za rodinami

Nejlidnatější země světa v těchto dnech slaví svůj největší a nejoblíbenější svátek - takzvané Svátky středu podzimu. Podle čínského ministerstva dopravy vyrazilo na cesty neuvěřitelných 700 milionů lidí a čínské vlaky a letadla lámou jeden rekord za druhým. Peking 13:33 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle čínského ministerstva dopravy vyrazilo na cesty neuvěřitelných 700 miliónů lidí a čínské vlaky a letadla lámou jeden rekord za druhým (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Svátky jsou nostalgické, protože znamenají definitivní konec léta. Hlavně jsou ale vzkazem pro všechny členy rodiny, že ať jsou kdekoli na světě, na tyto svátky by se měli vrátit domů a být se svými nejbližšími.

Proto jsou dávno dopředu vyprodané domácí i mezinárodní letenky, jízdenky, a jak už bylo řečeno, padá jeden cestovní rekord za druhým.

15 milionů jízdenek za den

Čínská státní železnice například prodala za jediný den patnáct miliónů jízdenek, což je světový rekord a podobná meta byla překonána i v čínském vzdušném prostoru, protože za 24 hodin nad Čínou proletělo bezmála 15 tisíc komerčních letů.

A podle mezinárodního letiště v jihočínském Kantonu tam za poslední tři dny zmeškalo svůj let už skoro tisíc lidí. Způsobila to dopravní zácpa kolem letiště.

Čína bojuje proti znečišťování ovzduší. Uzavřela tisíce průmyslových provozů, zatkla stovky manažerů Číst článek

Podle některých historiků slaví Číňané Svátky středu podzimu už déle než 2000 let. A jsou dokonce tak populární, že je z myslí lidí nedokázaly vymazat ani experimenty nedemokratického režimu, jako byl velký skok nebo kulturní revoluce.

Svátky pravděpodobně zachránilo to, že kladou mimořádný důraz na rodinu a na to, že by si během nich měl každý najít cestu domů - alespoň na pár dnů či hodin. To platilo i v těžkých dobách japonské okupace nebo později v 50., 60. a 70. letech minulého století. Druhým důvodem je originální jídlo a kuchyně, které se s tímto svátkem pojí.

Česko je v kurzu

Pokud Číňané na svátky cestují do zahraničí, nejčastěji vyráží do Thajska, Japonska a Vietnamu. A jednou ze zemí, o které je v poslední době v Číně největší zájem, tak je také Česká republika.

Česko je v Číně, co se týče zájmu turistů, skokanem roku. Číňané naopak ztrácejí zájem o Jižní Koreu. Tento fakt má ale politické pozadí, protože Jižní Korea je v čínských médiích dlouhodobě vykreslována jako země, která tím, že na svém území nainstalovala protiraketový systém THAAD, prý podporuje nestabilitu a napětí na Korejském poloostrově. A to se podle státní tiskové agentury Xinhua odráží na úbytku Číňanů, kteří míří na dovolenou do Jižní Koreje.