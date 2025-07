Na čem Trumpovi opravdu záleží? Na clech a na tom, aby Ameriku nikdo neomezoval, soudí Weiss z Echa

Trump v posledních dnech opakovaně vyjádřil nespokojenost s Putinem, který podle něj zabíjí mnoho lidí. Rozhodl se proto, prý definitivně, poslat zbraně na Ukrajinu. „Nemá rád, když ho někdo vodí za nos,“ soudí Martin Weiss z týdeníku Echo a serveru Echo 24. „Zkoušel, jestli by to nešlo s Putinem nějak vyřešit. Ale na rozdíl od nás si uvědomuje, že Rusko dlouhodobě tahá v tomto konfliktu za delší konec provazu.“ Osobnost Plus Washington 15:16 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Weiss | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Americká pomoc Kyjevu přitom daleko přesahuje částku, kterou Spojené státy dlouhodobě podporují Izrael. „Jsou to nebývalé částky,“ říká Weiss pro Český rozhlas Plus. „Sice si můžeme říkat, že pro americký vojenské rozpočet to není tak významné. Ale pořád je to dost peněz na to, že výsledek války stále není jasný.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Weiss, odborník na Ameriku z deníku Echo24 a týdeníku Echo

Trump nyní poprvé naznačil, že zbraně, které Ukrajině dodá, nemusí tamní armáda využít jen k obraně svého území. Problém ale není ani tak jejich cena nebo množství, ale nedostatečné výrobní kapacity amerického zbrojního průmyslu.

„Zvykli jsme si na to, že je u nás všechno strašně komplikované. Postavit továrnu je také komplikované. Spíš se teď hledají možnosti, jak do starých hal umístit novou výrobu,“ poukazuje publicista v pořadu Osobnost Plus.

Trumpovy priority

Donald Trump přitom před svým druhým zvolením sliboval, že umenší angažmá Spojených států ve světě. Teď ale nejenže slíbil dodávky zbraní Kyjevu, ale před pár týdny americká armáda po boku Izraele bombardovala íránská jaderná zařízení.

6:30 Putin tahal Trumpa za nos. To bylo jasné snad každému, kromě amerického prezidenta, říká expert Číst článek

„U Trumpa je těžké odhadovat, co je jeho opravdu silným přesvědčením,“ hodnotí jeho nepředvídatelnost Weiss. „Všichni už ví, že to jsou cla, která měl odjakživa rád. Vždy měl pocit, že celý svět Ameriku okrádá. Dají se také najít doklady o tom, že šíření jaderných zbraní považoval za špatné.“

„Jemu vždy šlo o to, aby byla Amerika respektovaná. Aby měla svobodu jednání, aby se nenechala omezovat starými závazky a mezinárodními organizacemi,“ shrnuje.

Spojené státy si podle něj také všímají vzestupu Číny. Publicista naznačuje, že v Trumpově celní válce dokonce nyní tahá za delší konec provazu než USA.

Pro Američany už není Evropa zajímavá, tvrdí publicista a dodává: „Když se dnešní Američan rozhlédne po různých zemí světa, tak Evropa pro něj přestává hrát unikátní roli. My sami nevidíme hospodářský úpadek Evropy, protože nemáme odstup.“

Poslechněte si celou Osobnost Plus, audio je nahoře v článku.