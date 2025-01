Na detektoru lži se mě ptali i na osobní věci, popisuje maďarský novinář výslech tajnou službou

Poprvé v historii Maďarska se stalo, že tajná služba vyslýchala za pomoci detektoru lži tři novináře. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz popisuje Lukács Csaba, jak jeho dvouhodinový výslech vypadal. „Odvedli mě do zdravotnického zařízení. Tam mi dala detektor lži lékařka nebo měla na sobě bílý plášť,“ líčí. Budapešť 6:25 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský novinář Lukács Csaba | Foto: Végh László/Magyar Hang

Podstoupil jste výslech pod detektorem lži, který vedl Úřad pro ochranu ústavy, tedy maďarská tajná služba. Jak to probíhalo?

Každého z nás vyslýchali zvlášť a trvalo to dvě hodiny. Výslech měl dvě části. V první mi pokládali otázky, byli velmi zdvořilí a vůbec nebyli agresivní. Po hodině se mě zeptali, jestli jsem ochotný zopakovat to na detektoru lži. Když jsem řekl, že ano, tak mě odvedli do zdravotnického zařízení, které je součástí jejich velké budovy. Tam mi dala detektor lži lékařka nebo měla na sobě bílý plášť, ale jméno mi neřekla.

Nezávislí maďarští novináři museli na detektor lži. Nevědí, co na ně Orbánova vláda chystá Číst článek

S výslechem na polygrafu jste souhlasil, mohl jste ho ale i odmítnout?

Pravděpodobně mohl, ale jsem si jistý, že do deseti minut by se v propagandistických médiích objevilo, že jsem to odmítl. První šel k výslechu autor článku, už dva dny přede mnou a on přijal. Tak jsme se shodli, že přijmeme všichni, protože nemáme co skrývat. Věděli jsme, že kdybychom odmítli, použili by to proti nám.

Otázky, které vám dávali, ale nebyly všechny spojené s článkem o Bašáru Asadovi, je to tak?

Ano. Nemůžu ale přesně říct, na co se mě ptali, říkali, že to podléhá utajení.

Ale můžete potvrdit, že šlo o otázky nesouvisející s článkem?

Ptali se na věci spojené s mým soukromým životem.

Kdyby zjištěné informace zveřejnili v provládních médiích, porušili by tím maďarské zákony?

To je šedá zóna. Naši právníci zjišťovali, co s informacemi mohou udělat a co ne, a v žádných dokumentech nejsou jasně popsaná pravidla. Nevíme, co mohou udělat a co legálně už nemůžou, protože nikdo nezná metodologii tajné služby.

Říkal jsem jim, že se obávám, že všechno, co jim řeknu, bude zveřejněno, to ale odmítli. Prý z toho jenom udělají zprávu, která bude utajená. Ale už když vyšetřování začínalo, dočetli jsme se to v propagandistických médiích. Takže informace unikaly od začátku a nikdo nám nezaručí, že výsledky výslechu se na veřejnost nedostanou. I kdyby udělali dobrou práci a zůstalo to tajné, tak tu zprávu zneužijí politici, a protože my výsledky neznáme, mohou si to interpretovat po svém.

22:45 Kněz pornoherec a zneužívání dětí. Maďarské církve mají problém i blízké vazby na Fidesz Číst článek

Jak by mohli politici zprávu zneužít?

Nevíme, protože nic takového se nikdy dříve nestalo. Vidíme několik možných scénářů. Mohou nás označit za zahraniční agenty, pak by s námi nemohly mít kontakty žádné státní organizace, což by byl pro nás problém, protože nás distribuuje maďarská pošta vlastněná státem. Pokud budou kreativní, mohou najít způsoby, jak zastavit naše noviny. Nechci jim dávat nápady, ale pokud budou skutečně chtít, mohou nám hodně uškodit.

První osudová chyba

Není to ale poprvé, co má váš týdeník problém s vládou.

Ano, naši novináři nemohou chodit na vládní tiskové konference, mnohokrát nás nazývali fake news, částí Sorosovy armády, zahraničními agenty a podobně. Několikrát jsme napsali článek a vláda nás za něj žalovala, doteď jsme ale všechny soudy vyhráli.

Začali jsme před sedmi lety a zveřejnili jsme 160 tisíc textů, nikdy na nás nic neměli. Teď jsme ale udělali první chybu a dali jim příležitost říct, že lžeme. Teď mají argument.

Chyba, o které mluvíte, vznikla poté, co jste zveřejnili informaci o tom, že syrský diktátor Bašár Asad prchá ze Sýrie do Maďarska, kde by mohl dostat politický azyl. Tip, který se nakonec nepotvrdil a kvůli kterému jste se dostali do problémů, vám přišel e-mailem. Tušíte, kdo vám ho poslal?

Ne, přišlo to z šifrovaného mailu. Domnívám se, že jsme byli podvedeni. Nic to nemění na tom, že jsme udělali chybu. Abych to upřesnil, e-mail přišel v sobotu večer a my rozeslali šest mailů, včetně budapešťského letiště, ministerstva vnitra i na maďarské protiteroristické komando. Psali jsme i SMS zprávy na soukromá čísla ministru zahraničí. Nikdo neodpovídal. Měli možnost nám to vyvrátit, ale neudělali to.

O polskou stanici TVN projevilo zájem několik firem napojených na Rusko a na Orbána Číst článek

To je ale jejich metoda, kvůli které jsme to neověřili víc. Nikdy nám neodpoví, jenom když máme nepravdivou informaci, tak to okamžitě vyvrátí. A proto jsme si mysleli, že je to pravda. V té době navíc Asad prchal ze Sýrie a tři dny předtím navštívil Budapešť lídr syrské ortodoxní církve, který to mohl dohodnout.

Maďarsko také přijalo hodně divných lidí, jako bývalého premiéra Makedonie Nikolu Gruevského, nově jsme přijali i Marcina Romanowského, polského náměstka ministra vnitra, oba dostali politický azyl. Dva týdny se na maďarské ambasádě ukrýval i bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. Nebylo proto neuvěřitelné, že by se u nás v zemi ukrýval další zločinec.

Mohou kvůli tomu vést úřady legální kroky proti vám?

Na to nám Úřad pro ochranu ústavy zatím neodpověděl. Doteď proti nám nepodnikli žádné další kroky. Byly ale svátky a Vánoce, takže mohou teprve začít. Dosud jsme ale neobdrželi žádný úřední dopis od policie.

Evropský parlament přijal akt o svobodě médií, má chránit před politickým vměšováním Číst článek

Bezpečnější je tisknout v zahraničí

Týdeník Magyar Hang tisknete na Slovensku. Proč?

Protože v Maďarsku není nikdo dostatečně odvážný na to, aby nás tiskl.

Z politických důvodů?

Ano. Dokonce i během pandemie koronaviru, když jsme se obávali, že zavřou hranice, tak jsme hledali maďarskou firmu jako náhradu. Nemáme jich tolik, ale všechny společnosti patří vládě, tak ty nás tisknout nechtějí. Oficiálně je to ale kvůli kapacitě, všude na světě se ale tiskne stále méně novin. Proto nám každou středu odváží výtisky ze Slovenska náklaďáky. Logisticky je to složité, ale upřímně, je to bezpečnější.

Týdeníku HVG, který je také nezávislý, odmítla v minulosti billboardová společnost poskytnout prostor, když viděli obálku, kterou chtěli na reklamu dát. S tiskárnou na Slovensku se nemusíme bát, že by nás někdo odmítl vytisknout, kdybychom měli na obálce něco, co nesouzní s vládní ideologií.

Mají stejný problém i další média, která nespadají pod státní propagandu?

Když děláte kompromisy, tak vás vytisknou i státní podniky.

Jak na celou záležitost s výslechy zareagovala maďarská veřejnost?

Naši čtenáři nás podpořili, získali jsme i hodně nových předplatitelů a finančních příspěvků. Čtenáři jsou naštěstí s námi, ale nevíme, co bude dál. Vidíme, že se situace zhoršuje, očekávat proto můžeme cokoliv. Je to jako šachová partie, bohužel oni ale mají víc prostředků, jak nám naši práci ztížit. Nevíme, co přijde dál.