Na Izrael nepoužíváme teatrální metody nátlaku. Chceme s ním mluvit přímo, říká náměstek Hulicius

Izrael navzdory sílící mezinárodní kritice stupňuje útoky v Pásmu Gazy. EU se kvůli situaci v regionu rozhodla přezkoumat asociační dohodu s Izraelem. „Měli jsme poměrně nedávno v rámci této dohody schůzi s Izraelem, na které byl několik centimetrů tlustý seznam připomínek a výtek, které jsme Izraeli vznesli společně jako evropští spojenci, k čemuž se Česká republika připojila,“ ujišťuje náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius (KDU-ČSL). Rozhovor Tel Aviv 13:48 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eduard Hulicius (KDU-ČSL), náměstek ministra zahraničí | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jaký je momentálně postoj české diplomacie k postupu Izraele a humanitární situaci v pásmu Gazy?

Ten postoj se velmi blíží postoji řady evropských partnerů. Naposledy na radě ministrů zahraničí jsme nebyli mezi státy, které požadovaly okamžité otevření asociační dohody s Izraelem, ale vnímáme situaci, která je v Gaze mimořádně bolestivá, která svým způsobem eskaluje, ale zároveň deeskaluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s náměstkem ministra zahraničí Eduardem Huliciem (KDU-ČSL)

Včera (v úterý – pozn. red.) začala takzvaná humanitární gazanská nadace rozdávat balíčky s potravinovou pomocí přímo obyvatelům Gazy, není to přes zprostředkovatele, což bohužel v Gaze znamená Hamás.

Včera bylo rozdáno tuším 460 tisíc porcí jídla osmi tisícům rodin, což je na první den poměrně dobrý výsledek a snad je to znamení, že se situace začne zlepšovat.

Jedna věc, kterou neustále připomínáme, je, že viník celé situace je teroristické hnutí Hamás a to, že si bere civilisty jako rukojmí.

Z toho, co říkáte, jsem usoudil, že Česko podporuje operace Gaza Humanitarian Foundation právě v této oblasti. Přestože například OSN i další humanitární organizace právě nastavení tohoto systému kritizují, že je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Je to tak?

To tak není, samozřejmě. My izraelským přátelům na příslušných jednáních také říkáme, že některé věci už jsou přesmíru a že i v situaci, kdy musí Izrael bránit svoje právo na existenci a právo na obranu, existuje mezinárodní humanitární právo, které by nemělo být překračováno.

Palba izraelské armády do davu čekajícího na jídlo zabila jednoho člověka. Mělo jít o varovné výstřely Číst článek

Co to znamená ve vztahu české diplomacie k téhle organizaci? Podporujete ji, nebo ne?

Jsme rádi, že v Gaze jsou distribuovány potraviny přímo těm nejvíc postiženým civilistům, občanům, kteří to potřebují. A že se zabezpečuje, že se k této pomoci nedostane teroristická organizace Hamás, která, a to je prokázáno, v minulosti tuto pomoc zneužívala k posilování vlastní pozice a k ožebračování prostých civilistů v Gaze.

Nemáte výhrady k tomu nastavení? Že se zadržují zásilky humanitární pomoci od dalších organizací na hranicích s Gazou? Že je v Pásmu Gazy stále chronický nedostatek jídla a zdravotnických potřeb?

Je to hrozné. Ale podle našich informací prvních několik měsíců tohoto roku, kdy během příměří, které Hamás přerušil a nepřeje si v něm pokračovat, se do Gazy dostalo velké množství zásob, léčiv i potravin, které zatím lidé ještě mají a ještě je mohou používat.

Teď se Izrael s podporou Spojených států rozhodl přenastavit systém, který tam dosud fungoval desítky let a u kterého bylo důvodné podezření, že je používán teroristickou organizací, která tam drží civilisty jako rukojmí k vlastním obohacování a zlepšování vlastní pozice.

Nevíme, jak to skončí. Velmi vnímáme kritiku nejenom ze strany nevládních organizací, ale i dalších partnerů v Evropě a ve světě. Ale zároveň také vnímáme pozici Izraele, který se snaží přenastavit systém tak, aby se potraviny dostávaly k těm, co je potřebují. A to přímo, nikoli přes zprostředkovatele, kterým je bohužel teroristická organizace.

Přehodnocení dohody

Jenže humanitární organizace zřízené Spojenými státy a Izraelem pomoc nerozdávají všude, ale jenom na několika místech. Je to terčem kritiky s tím, že je to právě na těch místech, kam si Izrael přeje, aby se přesunulo palestinské obyvatelstvo. Ale když se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, že se česká pozice blíží tomu, jaká je pozice ostatních zemí EU: Británie zavádí sankce, omezuje obchodní jednání s Izraelem, 22 zemí Unie vyzvalo společně k ukončení blokády a Evropská komise má zadání, aby přehodnotila dohodu o partnerství s Izraelem. V tomhle se zdá, že se s nimi neshodujete. Můžete mi to blíže vysvětlit?

Začal bych zase tím drobným vsunutím, co jste udělal na začátku. Humanitární nadace začala rozdávat potraviny včera (v úterý – pozn. red.), je to jeden den. Za jeden den rozdali 460 tisíc pokrmů, není to tak, že by se už teď dalo říct, že je to nějak omezené. To je první den fungování téhle organizace.

Ale ten systém je jasný. A má to být na omezeném prostoru.

Česká republika je středem Evropské unie. Máme asociační dohodu s Izraelem, kterou teď Evropská služba pro vnější činnost přehodnocuje, to je paní Kaja Kallasová.

4:23 ‚Vojáci domy zapalují.‘ Izrael na Západním břehu vyklízí a ničí palestinské uprchlické tábory Číst článek

Měli jsme poměrně nedávno v rámci této dohody schůzi s Izraelem, na které byl několik centimetrů tlustý seznam připomínek a výtek, které jsme Izraeli vznesli společně jako evropští spojenci, k čemuž se Česká republika připojila.

Z tohoto hlediska rozhodně zůstáváme členem našeho evropského společenství, které vede s Izraelem dialog. Nejdeme tak daleko jako jiné státy, třeba jako Velká Británie, Irsko, Španělsko nebo další. Má to různé důvody.

Můžete mi o těch důvodech něco říct?

Snažíme se s Izraelem mluvit přímo, protože to nám umožňuje mu sdělovat jako přítel příteli i ty nepříjemné věci tak, aby je jako stát, který k nám má blízko a my k němu máme také blízko, lépe vnímal.

Proč nepoužívat tyto metody nátlaku?

Nepoužíváme tyto někdy teatrální metody hrozby nebo vyhlašování sankcí v situaci, kdy cílem Izraele je pomoci obyvatelstvu Gazy a zbavit ho jha diktatury teroristické organizace.

To jsou podle vás ty hlavní cíle? Víme o tom, že třeba zástupci izraelské vlády, třeba Becalel Smotrič, říkají jednoznačně, že cílem je vystěhovat obyvatelstvo z Pásma Gazy a celou Gazu ovládnout.

Ano, to spadá do toho, co je dost mimo mezinárodní a humanitární právo, a to jsou věci, ve kterých se klidně připojíme k té (unijní – pozn. red.) pozici.

3:51 Tohle je Maram. Dáváme tváře palestinským dětem, které zabila válka, říká profesor na protestu v Izraeli Číst článek

Ale zároveň vždy požadujeme, aby bylo jasně stanoveno v různých společných pozicích, že to má nějaké důvody a že klíčem je vyřešit situaci teroristické organizace Hamás a osvobodit gazanské civilisty z jejího područí.

Jsme v situaci, která začala 7. října 2023. Nebyla vyprovokována Izraelem. A teď je snaha najít nějaký způsob soužití, aby se otevřela cesta k tomu, aby v Palestině mohly existovat dva státy vedle sebe. To je ten finální cíl a bohužel teroristická organizace Hamás tenhle cíl nechce.

Snažíme se a Izrael se také svým způsobem snaží dojít k cestě, kdy bude možné mít vedle sebe dva státy.

Zmínil jste dva ministry izraelské vlády a k tomu bych řekl jenom jednu věc. V Izraeli budou později, nebo spíš dříve volby. A je docela možné, že ti pánové už ministry nebudou. Ani že jich strany nebudou v Knesetu (parlamentu – pozn. red.). V Izraeli se vlády mění a je to v ruku Izraelců.

Tohle je věc, která nastane. 20 let Hamás vládne v Gaze a vede to k utrpení, které tam teď bohužel je.